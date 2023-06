Bắt 9 đối tượng vụ thanh niên bị bắn thủng ngực tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 9 nghi phạm liên quan vụ bắn chết một nam thanh niên.

Tuấn Anh (Tuấn Nhỏ) tử vong. Ảnh: CACC

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Đức Tài (còn gọi Tài Nhứt, 35 tuổi, ngụ xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa) bị khởi tố về tội giết người. Qua điều tra xác định, Tài chính là đối tượng đã sử dụng súng săn bắn Bùi Tuấn Anh (Tuấn Nhỏ, 27 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa) tử vong.



3 đối tượng Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi), Nguyễn Phương Duy (27 tuổi) và Nguyễn Tấn Phước (21 tuổi, cùng ngụ huyện Thủ Thừa) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.



3 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn (38 tuổi), Nguyễn Hữu Hòa (23 tuổi) và Nguyễn Hữu Trọng (25 tuổi, cùng ngụ huyện Thủ Thừa) bị khởi tố về tội che giấu tội phạm.

2 đối tượng Nguyễn Hoàng Ân (28 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) và Huỳnh Đức Khánh (25 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa) bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ từ các đối tượng 4 khẩu súng, 9 viên đạn, 3 chai bom xăng...

Theo lời khai ban đầu, Tuấn Anh và Huỳnh Đức Khánh xảy ra hiềm khích, thách thức nhau để giải quyết bằng "dao búa". Song, Khánh không đến điểm hẹn mà đến trại gà của Nguyễn Đức Tài (Tài Nhứt), ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc. Lúc này Khánh và Bùi Tuấn Anh đã sử dụng điện thoại nhắn tin đòi đâm chém nhau.

Ngày 4/6, Tuấn Anh sử dụng một súng tự chế bắn vào trại nuôi gà của Nguyễn Đức Tài. Bực tức Tài đã chạy vào trại gà lấy một khẩu súng đã mua từ trước ra bắn Bùi Tuấn Anh tử vong.

Thời điểm này Tài đã huy động khoảng 20 đối tượng đến trại nuôi gà của mình và mang theo nhiều hung khí như súng tự chế, đao, kiếm.

Ngoài 9 đối tượng trên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại liên quan đến vụ án mạng. Cơ quan điều tra yêu cầu các đối tượng liên quan đến vụ án ra đầu thú.

Thông tin mới vụ Tịnh thất Bồng Lai

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 26/6, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, đến nay đơn vị này vẫn đang tích cực truy tìm 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai gồm: Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh.

Bị cáo Lê Tùng Vân được cho là cầm đầu vụ án, bị tuyên phạt 5 năm tù hồi tháng 11/2022. Ảnh: Thiên Long

Trước câu hỏi của phóng viên Dân Việt, với thông tin 3 người này đang ở Mỹ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An sẽ có động thái gì tiếp theo, đại diện Công an tỉnh Long An cho hay, hiện thông tin 3 người này ở Mỹ vẫn chưa biết chính xác hay không, chủ yếu thông tin lan truyền trên mạng.



"Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vẫn đang truy tìm 3 vị luật sư này, khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cụ thể cho Báo Nông thôn Ngày Nay/Dân Việt được biết", đại diện Công an tỉnh Long An nói.



Trước đó, hôm 12/6, động thái truy tìm 3 luật sư được Công an tỉnh Long An đưa ra để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm căn cứ thông báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, 3 luật sư nêu trên bị phát hiện có hành vi phát tán trên không gian mạng với những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thụ lý, kiểm tra, xác minh tin báo trên và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần cho các ông: Nguyễn Văn Miếng (SN 1966, ngụ phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM); Đào Kim Lân (SN 1967, ngụ phường 9, quận 6, TP.HCM) và Đặng Đình Mạnh (SN 1968, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM), nhưng những người này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt.

Qua công tác xác minh, công an phường nơi 3 luật sư cư trú cho thấy, hiện 3 luật sư không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được.

Được biết, 3 luật sư Lân, Miếng, Mạnh là những người từng bào chữa cho ông Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, kết thúc vào hồi cuối tháng 11/2022 tại Long An.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm các đối tượng nêu trên để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thông báo, khi thấy các đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị liên lạc ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An (địa chỉ số 46-48 Võ Văn Tần, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 02723.989200), hoặc điều tra viên Huỳnh Hưng, số điện thoại: 0819.337337.

Cách chức vụ Đảng với Chủ tịch MTTQVN xã vào nhà nghỉ với phụ nữ đã có chồng

Chiều 26/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt qua điện thoại, Bí thư Huyện ủy Thới Bình Huỳnh Quốc Hoàng cho biết, đơn vị này đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoàng Phương - Chủ tịch MTTQVN xã Biển Bạch Đông, bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đối với cán bộ này.

Nhà nghỉ nơi ông Phương bị bắt quả tang khi đang cùng phòng với vợ người khác. Ảnh: An An

Trước đó vào sáng 20/8/2022, ông Phương chở người phụ nữ đã có chồng (học chung lớp lái xe – PV) đến Trung tâm Sát hạch thi lái xe ở huyện Cái Nước, sau đó hai người cùng đi ăn uống rồi cùng kiểm tra lại bài thi.



Một lúc sau, người phụ nữ than mệt nên đề nghị vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lúc sau khi hai người vào nhà nghỉ thì chồng chị này ập vào bắt quả tang, trình báo Công an xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước lập biên bản.

Người chồng sau đó có đơn gửi đến Huyện ủy Thới Bình tố cáo ông Phương vào nhà nghỉ với vợ mình. Tuy nhiên, ông Phương sau đó phủ nhận, mặc dù Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình có thông báo kết luận đơn tố cáo là đúng.

Vụ tham ô tại Cảnh sát biển: Cựu Tư lệnh và cựu Chính ủy bị truy tố khung hình phạt có mức án tử hình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày mai (27/6), Tòa án quân sự Quân khu Thủ đô sẽ xét xử vụ án tham ô 50 tỷ đồng ngân sách xảy ra tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Phiên tòa dự kiến mở trước đó một tháng nhưng phải hoãn để một bị cáo mời thêm luật sư bào chữa.

Cả 7 bị cáo trong vụ đều từng thuộc Cảnh sát biển gồm các Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Đồng, lần lượt là cựu Tư lệnh và Chính ủy Cảnh sát biển; Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng, cựu Phó chính ủy; Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng, cựu Tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh; Nguyễn Văn Hưng, đại tá, cựu Phó tư lệnh; Bùi Văn Hòe, thượng tá, cựu Phó phòng Tài chính.

Cựu Tư lệnh Nguyễn Văn Sơn và đồng phạm bị truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình. Ảnh: CSB

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày dưới sự điều hành của chủ tọa thượng tá, thẩm phán Phạm Minh Khôi. Giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử có 2 đại diện của Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng.

Phía kiểm sát cáo buộc năm 2019, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và 6 đồng phạm đã tham ô 50 tỷ đồng ngân sách chi cho quốc phòng. Số tiền này sau đó được chia đều cho 5 sĩ quan cấp tướng của Cảnh sát biển gồm Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Đồng, Doãn Bảo Quyết, Phan Kim Hậu, Bùi Trung Dũng.

Năm 2020, Thiếu tướng Phan Kim Hậu làm đơn tố giác việc tham ô của mình và một số cá nhân là thủ trưởng Bộ tư lệnh, kèm 2 file ghi âm làm bằng chứng. Ủy ban kiểm tra Trung ương vào cuộc và các bị cáo trong vụ nhận sai phạm, nộp lại 50 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy Cảnh sát biển. Ảnh: CSB

Viện kiểm sát đánh giá, nguyên nhân phạm tội là do các bị cáo chấp hành pháp luật không nghiêm; lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong quá trình phân bổ ngân sách cấp cho đơn vị để chiếm đoạt.

Ngoài ra, công tác thanh – kiểm tra của các cơ quan chức năng còn nhiều thiếu sót, là điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm kỷ luật.

Cả 7 bị cáo trong vụ đều bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 4, Điều 353 với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Tuy vậy, cơ quan tố tụng ghi nhận tất cả có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhiều thành tích trong công tác, được tặng huân – huy chương; gia đình có công; số tiền chiếm đoạt được nộp lại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải…

Vì sao hoãn xử phúc thẩm vụ sai phạm đấu thầu liên quan 2 cựu giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ?

Như Dân Việt đã thông tin: Hôm nay (26/6), phiên xét xử phúc thẩm vụ sai phạm đấu thầu liên quan đến 2 cựu giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ tạm hoãn do bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga đề nghị tòa triệu tập đại diện Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự của Bộ Y tế.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên xét xử sơ thẩm tháng 2/2023 bị tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Hôm nay (26/6), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra với 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế do Sở Y tế TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có 6 bi cáo kháng cáo gồm bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu chủ tịch hội đồng sáng lập NSJ Group) và 5 bị cáo.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga cho biết khi làm việc với cơ quan điều tra về một vụ án khác ở Tây Ninh, cơ quan điều tra xác định có một khoản tiền khoảng 33 tỷ đồng tiền mặt của bị cáo Nga là hợp pháp.

Cơ quan điều tra hỏi ý kiến bị cáo về việc xử lý số tiền này, bị cáo Nga nói: Đến nay vụ án ở Tây Ninh chưa có kết luận giám định xác định thiệt hại. Tuy nhiên dựa trên giá trị hàng hóa thì thiệt hại của vụ án này chưa đến 10 tỷ, còn hơn 23 tỷ, bị cáo Nga đề nghị cơ quan điều tra cho chuyển số tiền này về cơ quan thi hành án TP.HCM để khắc phục cho vụ án này.

Đối với vụ Bệnh viện Bạch Mai, bị cáo Nga có một khoản tiền 2,6 tỷ đồng và đề nghị chuyển cho cơ quan thi hành án ở TP.HCM để thi hành án. Bị cáo Nga cũng đề nghị tòa triệu tập đại diện Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự của Bộ Y tế.

Trong khí đó, bị cáo Hoàng Ngọc Hồng Phúc (cựu Trưởng ban Kiểm soát Chủ tịch HĐTV NSJ Group) cũng xin hoãn phiên tòa để mời luật sư khác vì từ chối luật sư được tòa chỉ định.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm để chờ văn bản trả lời của Hội đồng định giá của Bộ Y tế. HĐXX cho biết sẽ mở lại phiên tòa vào khoảng cuối tháng 7/2023 - đầu tháng 8/2023.

Trước đó, ngày 17/2, TAND TP.HCM tuyên phạt Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ), Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) cùng 8 năm tù. Bị cáo Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ) bị phạt 7 năm tù. Các bị cáo còn lại 2-5 năm tù.