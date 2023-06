TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tài xế có cồn hành hung CSGT; tin mới vụ giảng viên bị tố quấy rối nữ sinh

Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, hành hung CSGT

Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Chiến (SN 1999, trú tại thôn Khòn Cháo Co Cai, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đặng Văn Chiến tại cơ quan công an. Ảnh: BLS

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 23/6, tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Lộc Bình đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đường Nhiệt Điện, khu 1+2, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, phát hiện Đặng Văn Chiến điều khiển môtô chở một người ngồi sau, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.



Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Đặng Văn Chiến. Do trước đó đã sử dụng rượu bia, Chiến không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, có lời nói cản trở và hành động chống đối.

Cụ thể, sau khi sử dụng điện thoại quay clip, lăng mạ tổ công tác, nam thanh niên lao vào tấn công, hành hung khiến một cán bộ CSGT bị thương.

Ngay sau đó, tổ công tác khống chế và đưa nghi phạm về trụ sở, lập biên bản về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, Đặng Văn Chiến có nồng độ cồn 0,537 miligam/lít khí thở, vượt mức phạt kịch khung là 0,4 miligam/lít khí thở.

Đình chỉ công tác giảng viên bị tố quấy rối nữ sinh

Như Dân Việt đã thông tin: Một lãnh đạo của Trường Đại học Hải Phòng cho biết, Trường Đại học Hải Phòng vừa có quyết định đình chỉ công tác giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh sau khi một nữ sinh tố ông này quấy rối qua điện thoại.

Trường Đại học Hải Phòng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết kèm 7 video tố nam giảng viên của trường gọi điện nói chuyện với nữ sinh bằng ngôn từ thô tục, mang tính chất quấy rối tình dục.

Theo thông tin chia sẻ, nữ sinh bị quấy rối là sinh viên năm thứ hai, tham gia học quân sự đợt này với 134 sinh viên khác tại trung tâm trong ba tuần, kết thúc vào ngày 17/6. Người đưa tin cho rằng cần phơi bày sự thật để những khóa sau không gặp phải trường hợp tương tự.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên của Trường Đại học Hải Phòng được thành lập vào năm 2003. Đây là nơi học tập, huấn luyện về giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu III (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam).

Kéo lê nạn nhân tai nạn giao thông nhiều km, tài xế khai không biết có người mắc kẹt dưới gầm xe

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/6, tại Bắc Ninh, một vụ tai nạn giao thông hi hữu đã xảy ra, một nam tài xế điều khiển xe ô tô con, loại 5 chỗ ngồi về đến sân Công ty TNHH Uil, tại KCN Quế Võ, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh mới phát hiện thi thể 1 nữ công nhân không còn nguyên vẹn mắc kẹt trong gầm xe.

Chiếc xe kéo nạn nhân bị tai nạn giao thông mắc kẹt dưới gầm xe gần 10km, khi về đến sân Công ty TNHH Uil, tại KCN Quế Võ, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh mới phát hiện ra thi thể 1 nữ công nhân. Ảnh chụp màn hình

Vụ việc đã được trình báo đến cơ quan công an địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, nữ công nhân trên SN 1998, quê Thái Nguyên, bị tai nạn giao thông tại Km 136, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng 10km. Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông chỉ còn duy nhất xe mô tô của nạn nhân bị đổ trên đường.

Tại hiện trường vụ việc, một cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là vụ việc phức tạp, có nhiều tình tiết đáng ngờ và khá hi hữu. Tuy nhiên do thời điểm trên có mưa to nên nhiều dấu vết tại hiện trường đã bị xóa, mất dấu vết gây khó khăn cho công tác điều tra, giải quyết.

Cơ quan công an đã mời tài xế này đến làm việc, người này khai thời điểm xảy ra vụ việc trên, bản thân không hề biết việc có nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ô tô của mình. Chỉ khi chiếc xe về đến Công ty TNHH UiL, trong KCN Quế Võ, đỗ lại trong sân mọi người mới tá hỏa phát hiện thi thể một nữ giới rời ra từ gầm xe ô tô.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nam tài xế điều khiển xe ô tô con không vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đang cùng Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp điều tra vụ nạn nhân bị xe ô tô con 5 chỗ ngồi kéo lê gần 10km trên địa bàn.

Mâu thuẫn trong đám giỗ, 1 người tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 24/6, trên địa bàn xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Khu vực hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Lục Nam, ngày 24/6, tại thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, Nguyễn Văn Thọ (SN 1974) và Nguyễn Văn Âu (SN 1975) cùng ở thôn Yên Thiện xảy ra mâu thuẫn trong đám giỗ của gia đình Thọ.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24/6, Âu bỏ ra về thì Thọ đi xe máy đuổi theo đánh Âu, Âu chạy vào nhà một người dân lấy con dao.

Sau đó, Thọ tiếp tục sử dụng khúc gỗ đánh Âu; Âu đã dùng dao đâm Thọ hai nhát.

Hậu quả, Nguyễn Văn Thọ tử vong, đối tượng Âu sau đó đến Công an xã Bảo Sơn đầu thú. Hiện vụ án đã được Công an huyện Lục Nam bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, giải quyết.

Điều tra cái chết của nam thanh niên nằm cạnh biển báo giao thông

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 25/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Lê Trung Tín (18 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa) được phát hiện ven tuyến giao thông vào ban đêm, trời mưa.

Chiếc xe máy biển số 62G1.482.23 nằm ven lộ 817 xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 20 giờ 40 ngày 24/6, một số hộ dân ven đường tỉnh 817 đoạn đi qua khu dân cư xã Mỹ Lạc, xã Mỹ Lạc chợt giật mình khi nghe tiếng động rất mạnh, nghi do tai nạn va chạm giữa các phương tiện.

Lúc này, mọi người mở đèn chạy đến địa điểm trên thì chứng kiến một thanh niên bất tỉnh gần chiếc xe máy biển số 62G.482.23 bị hư hỏng nặng, cách biển báo đi chậm dọc lộ chừng 2m.

Lúc đến gần, phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên cơ thể có vết thương ở vùng đầu, máu chảy ra rất nhiều. Kiểm tra giấy tờ cá nhân xác định, nạn nhân tên Lê Trung Tín (18 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Lạc).

Công an huyện Thủ Thừa tiến hành trích xuất camera, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên.

Xã Mỹ Lạc trước đó có vụ nổ súng giữa 2 nhóm thanh niên tại ấp Bà Mía làm một thanh niên tử vong do trúng đạn vào ngực, Công an tỉnh đã bắt giữ 3 nghi can có liên quan.