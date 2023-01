Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chủ tịch TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam

Ngày 31/1, nguồn tin riêng của Báo Dân Việt cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã triển khai quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam.

Trao đổi với Dân Việt về thông tin trên, ông Ngô Hoàng Nam cho biết, việc kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu - Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn xung quanh kết luận của Thanh tra tỉnh về gói thầu dự án làm đường Hoàng Văn Thụ nối dài, có sai phạm. Đến nay, Uỷ ban Kiểm tra chưa thông báo kết quả vụ việc.

Ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính – ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn TP.Quy Nhơn giai đoạn từ năm 2015 – 2020, hồi tháng 7/2022.

Đáng chú ý, gói thầu Thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trần Thị Kỷ, đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện hẻm 50 thuộc Công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, với sự "góp tay" của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát, cơ quan thẩm định và các đơn vị có liên quan đã lập dự toán, thẩm định, ký hợp đồng xây lắp trọn gói không đúng quy định; hợp thức hóa hồ sơ thanh toán sai cho đơn vị thi công gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng.

Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư (Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn), Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, đại diện chủ đầu tư (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố), đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông Bình Định), cơ quan thẩm định (Sở Xây dựng), đơn vị tư vấn giám sát (Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Thịnh), đơn vị thẩm tra gói thầu (Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đạt Tín) và đơn vị thi công (Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn).

Nhận định gói thầu có dấu hiệu tội phạm, thanh tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra.

Số tiền thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng do sai phạm, ngay sau đó được cơ quan có trách nhiệm thu hồi.

Đường Hoàng Văn Thụ nối dài đã hoàn thành nhưng khiến một số người dân bức xúc vì đường bị "thắt cổ chai", chật hẹp so với lượng xe lưu thông ở trung tâm. Ảnh: Dũ Tuấn.

Nói với Dân Việt, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, hiện tại công an đang trong quá trình xác minh tin báo tội phạm, để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, sau khi tiếp nhận hồ sơ gói thầu do thanh tra chuyển đến.

"Đã tiến hành trưng cầu giám định về xây dựng và tài chính, sau khi có kết quả và xem xét vấn đề về thiệt hại, chúng tôi sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hay không", Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho hay.

Ngoài ra, thành phố Quy Nhơn có 21 UBND phường, xã thì có đến 20 cơ quan bị Thanh tra tỉnh Bình Định phát hiện đã chi sai tổng cộng hàng tỷ đồng tiền ngân sách, buộc phải thu hồi.

Nhiều cơ quan như: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố cũng có sai phạm, thiếu sót, buộc yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm và thu hồi số tiền ngân sách "khủng" đã chi sai.