Bắt kẻ giết người rồi trốn vào rừng sâu gần 2 năm, cài mìn chống trả công an

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng Nguyễn Hồng Sơn (trú tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) sau khi giết người đã lẩn trốn vào rừng sâu; thường xuyên trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn vào các khu vực rừng sâu, sống ẩn dật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới Lào. Ảnh: PV

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp với với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hồng Sơn (SN 1983, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang), thu giữ 25.600 viên hồng phiến, nhiều loại ma túy, súng và đạn.

Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người, đã thực hiện hành vi “giết người” vào ngày 15/5/2022 tại Trạm Kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156, Vườn Quốc gia Vũ Quang thuộc xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi gây án, Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn vào khu vực rừng sâu, sống ẩn dật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới Lào, nơi mà hầu hết người dân sống bằng nghề đi rừng cũng chưa bao giờ vào tới để che dấu thân phận và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Lực lượng chức năng phải băng rừng, lội suối, túc trực nhiều đêm mới bắt được đối tượng. Ảnh: PV

Công an huyện Vũ Quang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhiều lần huy động tối đa lực lượng tập trung để tổ chức bắt giữ nhưng chưa thành công do đối tượng thường xuyên di chuyển, cài mìn xung quanh khu vực và sẵn sàng sử dụng súng để chống trả.

Lực lượng chức năng di lý đối tượng về trụ sở công an. Ảnh: PV

Đầu tháng 1/2024, xác định Nguyễn Hồng Sơn đã chuyển nơi lẩn trốn về tại một lán trại bỏ hoang ở khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang, Ban Chuyên án xác định đây là thời điểm thuận lợi để triển khai kế hoạch bắt giữ.



Đối tượng Sơn dựng lán trại trong rừng sâu để trú ẩn. Ảnh: PV

Khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 26/1, Công an và Biên phòng Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hồng Sơn, thu giữ tại hiện trường 25.600 viên hồng phiến, 175 gam heroine, 6 gam Methamphetamine (ma tuý đá), 1 túi ni lông chứa ma túy dạng đá; 1 túi ni lông chứa thuốc phiện; 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 khẩu súng thể thao, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, 1 kíp nổ điện, 2 dao, 4 điện thoại di động và nhiều khác có liên quan.

Đối tượng Sơn bị bắt cùng số ma túy. Ảnh: PV

Cơ quan chức năng nghi vấn Nguyễn Hồng Sơn có sự cấu kết với nhóm đối tượng để vận chuyển ma túy từ Lào cắt rừng về Việt Nam sau đó đưa đi các tỉnh, thành phố tiêu thụ. Số đối tượng này thường xuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, các vật dụng cá nhân, điện thoại di động và vũ khí cho Sơn trong quá trình lẩn trốn.

Bắt khẩn cấp nguyên Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/1, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu, cùng con gái bị bắt khẩn cấp. Ảnh: VTV

Theo nhà chức trách, những người trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết, tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.

Sau khi thu được tiền, các nghi phạm trên đã cắt hoa hồng cao từ 7 - 30% cho những người cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.

Nhà chức trách đang làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng, mở rộng điều tra, đánh giá vai trò của một số người khác liên quan.

Tuyên án vụ dùng búa sát hại vợ và con trai vì "muốn giải thoát cho họ"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/1, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Trần Văn Minh (SN 1962, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) án tử hình về tội "Giết người" với các tình tiết định khung là giết 2 người trở lên và có tính chất côn đồ.

"Muốn giải thoát cho vợ con", Trần Văn Minh cầm búa đập, nhằm sát hại họ.

Theo cáo trạng, Minh cùng vợ là bà Dương (SN 1971) sống chung với con trai Đức (SN 1996) tại một căn nhà trên phố Tân Mai. Quá trình sinh sống, vợ chồng bị cáo phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Cuối năm 2022, do thấy ngôi nhà đang ở không hợp, đã cũ, có nguy cơ sập đổ nên ông Minh bàn với vợ về việc bán căn nhà đang sinh sống để chuyển đi nơi khác ở, nhưng không được đồng ý.

Bị cáo Minh do vậy thường lo âu, mất ngủ và nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực, "muốn giải thoát cho vợ con".

Sáng 6/3/2023, trong lúc bà Dương và anh Đức không ở nhà, bị cáo lấy một chiếc búa mang đi giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ của hai vợ chồng với mục đích giết vợ và con trai.

Trưa cùng ngày, vợ chồng bị cáo ăn cơm xong, lên giường ngủ. Đến 13h15, Minh quan sát thấy vợ đã ngủ say nên lấy búa, đập mạnh vào đầu vợ. Bị tấn công bất ngờ, bà Dương tỉnh dậy và kêu: "Ối giời ơi" nhưng tiếp tục bị chồng đánh thêm nhiều nhát dẫn tới tử vong.

Bị cáo Minh sau đó lau hết các vết máu trên tường, trên mặt vợ và kéo chăn chùm kín thi thể. Ông ta cũng thay chiếc áo dính máu của mình rồi đi lại trong nhà, chờ con trai về để ra tay.

Đến tối, anh Đức đi làm về, có hỏi mẹ đâu rồi và được người bố trả lời: "Có người đưa mẹ đi rồi". Sau đó, anh Đức ngồi ăn cơm tại tầng 1.

Lúc này, bị cáo Minh đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng, lấy chiếc búa cài vào cạp quần phía sau lưng rồi phủ áo lên và đi xuống. Thấy con trai vừa ăn cơm vừa xem tivi, quay lưng về phía cửa ra vào, bị cáo đi vòng sau rồi rút búa, đập đầu nạn nhân.

Anh Đức choáng váng nhưng vẫn kịp đứng dậy, giữ cán búa và ôm chặt lấy bố rồi hỏi: "Tại sao bố lại đánh con?". Bị cáo đáp: "Bố giết mẹ rồi".

Người con trai giằng chiếc búa, ném ra phía ngoài sân và hô hoán, để hàng xóm sang ứng cứu. Mọi người cũng lên tầng 2, phát hiện thi thể bà Dương nên báo công an.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Vụ công an yêu cầu mở nắp quan tài khám nghiệm tử thi trong đám tang: Nghi phạm là con trai nạn nhân

Như Dân Việt đã đưa tin vụ công an yêu cầu mở nắp quan tài khám nghiệm tử thi trong đám tang ở Bình Thuận: Ngày 29/1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết của ông T.V.T (42 tuổi), ngụ khu phố 6, phường Hưng Long, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Ông T.V.T là người tử vong bất thường, gia đình đã tẩm liệm vào quan tài chuẩn bị đưa đi hỏa thiêu vào ngày 28/1 thì bị công an phát hiện yêu cầu dừng đám tang, mở quan tài khám nghiệm.

Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân T.V.T tử vong do vết thương đâm thấu ngực, nhưng gia đình không trình báo mà vội vã tổ chức đám tang. Sau nhiều giờ đấu tranh, Trần Văn Lộc (19 tuổi, con trai của ông T) đã khai nhận mình chính là người gây ra cái chết của cha ruột.

Trên thi thể ông T có một vết thương ở vùng ngực. Nguồn: PLO

Theo lời khai của Lộc, khoảng 23h ngày 25/1, sau khi ông T nhậu xong thì Lộc đến nói chuyện với cha về việc đi hỏi vợ cho Lộc. Tuy nhiên ông T. không đồng ý, cha con lớn tiếng với nhau.

Ông T xuống bếp lấy con dao và hai cha con giằng co. Trong lúc Lộc tìm cách lấy con dao trên tay cha mình thì lưỡi dao đâm vào ngực ông T khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Lộc và người thân trong gia đình đã bàn bạc không báo cáo lực lượng chức năng mà tự ý dọn dẹp hiện trường, xóa hết dấu vết và chọn cách hỏa thiêu thi thể để phi tang.



Trước đó - ngày 27/1, qua công tác nắm bắt tình hình tại địa bàn, Công an phường Hưng Long, TP.Phan Thiết nắm được thông tin tại khu phố 6, phường Hưng Long đang tổ chức một đám tang. Điều bất thường là trên thi thể người đã mất có một vết thương ở ngực. Công an phường Hưng Long đã tiến hành các bước điều tra, xác minh ban đầu.

Sau khi xác định những gì mà dư luận đang đồn đoán là có căn cứ, Công an phường Hưng Long đã báo cáo vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Phan Thiết đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh.

Ngay trong đêm 27/1, lực lượng chức năng gồm: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, Công an TP.Phan Thiết, Công an phường Hưng Long và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó xác định người mất là ông T.V.T (SN 1982, trú khu phố 6, phường Hưng Long). Trên thi thể nạn nhân có một vết thương ở ngực.

Làm việc với cơ quan chức năng, người nhà cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 26/1. Tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra người nhà đã không trình báo với cơ quan chức năng. Theo dự tính, sáng 28/1, người nhà sẽ đưa thi thể ông T đi hỏa thiêu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị dừng xe khi không đội mũ bảo hiểm, 2 chị em gái lao vào đánh công an

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 29/1, Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Nhi (25 tuổi, ngụ xã Cà Ná, huyện Thuận Nam) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công an, vào 8 giờ cùng ngày (29/1), tổ tuần tra Công an xã Cà Ná đang tổ chức tuần tra thì phát hiện Nguyễn Thị Phong (36 tuổi, chị gái Nhi) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra đã yêu cầu Phong dừng xe kiểm tra và mời về Công an xã để làm việc.

Tuy nhiên, Phong không chấp hành. Cùng lúc này, Nguyễn Thị Nhi đến và sử dụng một khúc cây để đập phá xe mô tô vi phạm. Tiếp đó, Phong và Nhi đẩy và đánh công an là anh Bà Râu Túm, công an viên xã Cà Ná.

Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Lợi dụng đám đông, Phong đã dắt xe bỏ đi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam đã phối hợp Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nhi. Riêng Phong có con nhỏ nên cơ quan điều tra không tạm giữ.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam điều tra, làm rõ.