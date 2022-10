Bắt nghi phạm chém người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê

Trưa 18/10, nguồn tin Dân Việt cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng chém người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê.



Bắt được nghi phạm chém người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê.

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 13h30 ngày 17/10, người thân ông Y.K.B (SN 1972, trú buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được, sau đó mọi người đã tổ chức vào rẫy cà phê trên địa bàn xã Hòa Xuân để tìm kiếm.

Tại đây, người thân tá hỏa khi phát hiện ông Y.K.B tử vong trong tư thế nằm sấp, trên người có nhiều vết chém dã man. Ngoài ra, nhiều tài sản trong nhà rẫy của ông Y.K.B như xe máy, cà phê cũng bị lấy đi. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 100 chiến sĩ để truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm phải bắt bằng được kẻ thủ ác, chỉ sau khoảng 10 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm trong rừng sâu trên địa bàn huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).

Nghi phạm được xác định là Y Wiêt Kbuôr (SN 2006, trú tại buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Điều tra vụ người đàn ông nghi bị súng bắn tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang điều tra một vụ người đàn ông tử vong bất thường, nghi bị súng bắn trong rẫy thuộc xã Hòa Hội, Xuyên Mộc.

Đám tang của anh P.H.P bị tử vong bất thường, nghi bị vật giống súng bắn. Ảnh: GĐCC

Vụ việc xảy ra vào ngày 15/10, khoảng 12 giờ sáng người nhà của anh P.H.P (sinh năm 1978, ngụ xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tá hỏa khi phát hiện anh H tử vong bất thường trong rẫy rừng tràm.

Theo người nhà anh P, sáng 15/10 anh P đi vào rẫy rừng tràm để xịt thuốc diệt cỏ. Lúc gần 12 giờ cùng ngày thấy anh P không trở về nên vợ anh P gọi điện nhưng không liên lạc được.

Đi vào rẫy kiểm tra, người nhà anh P tá hỏa khi phát hiện anh đã tử vong.

"Chúng tôi gặng hỏi những người dân xung quanh rẫy thì một người thông tin trong sáng 15/10 có 3 thanh niên cầm vật giống súng đi qua nhà họ. Chúng tôi đã báo Công an xã đến kiểm tra, khi mổ tử thi thấy hộp sọ anh P thủng 1 lỗ, nghi bị súng bắn", người nhà anh P nói với phóng viên.

Sáng 18/10, qua tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, được biết Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) đang điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng, tử vong ở Long An

Ngôi trường nơi một học sinh lớp 11 bị đánh, tử vong. Ảnh: Thiên Long

Chiều 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khám nghiệm tử thi nam sinh N.B.K. (16 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy: N.B.K. nhập viện với tình tạng hôn mê, mạch = 0, huyết áp = 0; chấn thương, xuất huyết não, chảy máu trong não thất, vỡ xoang hàm… K. tử vong trưa 18/10.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 17/10, một học sinh của Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành, TP.Tân An bị nhóm thanh niên vây đánh đa chấn thương, tính mạng nguy kịch, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (16 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành; học sinh lớp 11A1 Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành) tan học, đi ra cổng để về nhà. Thời điểm này, cách cổng trường 10m xuất hiện nhóm 6-7 thanh niên đậu xe máy đứng chờ sẵn.

Lúc K. đi ra khỏi trường được một đoạn, số đối tượng kể trên vây lại lao vào đấm đá, sau đó cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu khiến K. té ngã xuống đường bất tỉnh.

Sau đó, nhóm trên lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Phát hiện học sinh bị nằm bất động, người dân lập tức chở nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Do bị đa chấn thương, tính mạng nguy kịch, em K. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Phát hiện 2 cha con tử vong trong tư thế treo cổ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/10, bà Trương Thị Hạnh Nhân, Chủ tịch UBND xã Đak Smar (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h ngày 17/10, hàng xóm phát hiện ông Đinh Suôi (46 tuổi) và con trai là Đ.N (4 tuổi, trú tại làng Cam, xã Đak Smar) tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ở sau nhà nên đã trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Ngôi nhà của cha con ông Suôi. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.

"Người thân nạn nhân kể lại rằng, vợ ông Suôi mất cách đây một năm. Lúc ngủ, ông nhiều lần mơ thấy vợ và có ý nghĩ đi theo vợ. Gần đây, ông Suôi có tâm lý buồn, nhiều lần đòi nghĩ quẩn nhưng mọi người đã can ngăn. Hiện trong nhà ông Suôi chỉ có hai cha con, còn đứa con lớn ở với bà nội", bà Nhân nói.

Cũng theo bà Nhân, sau khi sự việc xảy ra, xã đã cử cán bộ đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ một 1 triệu đồng và tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Bé gái nhiều lần bị nam thanh niên quen qua Facebook hiếp dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/10, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Thắng (SN 1999, trú Thừa Thiên Huế) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Thắng và em Y (SN 2010, trú tại phường Gia Hội, TP.Huế) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook và nhiều lần hẹn hò.

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Thắng về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự. Ảnh: C.A

Khi mẹ cháu Y phát hiện con gái có nhiều dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi thì Y cho biết đã bị Thắng xâm hại tình dục. Trước sự việc này, gia đình Y đã làm đơn tố cáo Thắng đến cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 2 - 16/8, Thắng nhiều lần hẹn Y đến các nhà nghỉ trên địa bàn TP.Huế để quan hệ tình dục.

Tại cơ quan công an, Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.