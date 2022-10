Ngôi trường nơi một học sinh lớp 11 bị đánh, tính mạng đang nguy kịch. Ảnh: Thiên Long

Chiều 18/10, thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Long An cho biết, Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành, TP.Tân An vừa thông báo một em học sinh của trường bị nhóm thanh niên vây đánh đa chấn thương, tính mạng nguy kịch, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (16 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành; học sinh lớp 11A1 Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành) tan học, đi ra cổng để về nhà. Thời điểm này, cách cổng trường 10m xuất hiện nhóm 6-7 thanh niên đậu xe máy đứng chờ sẵn.

Lúc K. đi ra khỏi trường được một đoạn, số đối tượng kể trên vây lại lao vào đấm đá, sau đó cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu khiến K. té ngã xuống đường bất tỉnh.

Sau đó, nhóm trên lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Phát hiện học sinh bị nằm bất động, người dân lập tức chở nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Do bị đa chấn thương, tính mạng nguy kịch, em K. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh viện tiên lượng sức khỏe học sinh K. chuyển biến xấu.

Công an TP.Tân An (Long An) đang vào cuộc điều tra vụ việc.