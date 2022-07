Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/7, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Lân Thắng. Ảnh: CACC

Ông Nguyễn Lân Thắng bị bắt về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội phê chuẩn. Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chuẩn bị hầu tòa lần thứ 5

Như Dân Việt đã thông tin: Phiên tòa dự kiến được mở ngày 11/7, tại TAND Cấp cao tại Hà Nội, theo đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và 2 người khác. Đây là vụ án thứ 3 và lần hầu tòa thứ 5 của ông Chung.

Hôm 22/6, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội phải nhận phán quyết cuối cùng 10 năm tù trong 2 vụ án gồm mua chế phẩm làm sạch nước Redoxy-3C và chiếm đoạt tài liệu của cơ quan điều tra.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung kháng cáo án sơ thẩm 4 năm tù trong vụ số hóa tài liệu. Ảnh: X.A

Tại vụ án Công ty Nhật Cường trúng thầu các gói thầu số hóa hồ sơ, dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội các năm 2016 – 2017, ông Nguyễn Đức Chung kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ án sơ thẩm.

Hai bị cáo khác gồm Phạm Thị Kim Tuyến, cựu trưởng phòng thuộc Sở KH&ĐT và Phạm Thị Thu Hường, cựu Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày, do Thẩm phán Nguyễn Hải Thanh làm chủ tọa.

Trước đó, ngày 31/12/2021, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Văn Tứ, cựu chánh Văn phòng Thành ủy, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội và Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Thị Thu Hường, cựu Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh, cùng chịu 42 tháng tù; Phạm Thị Kim Tuyến, cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư bị tuyên 4 năm 6 tháng tù; Võ Việt Hùng, Giám đốc Công ty Đông Kinh nhận 4 năm tù.

Các bị cáo trong vụ số hóa tài liệu tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Nam Anh

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được chủ trì việc số hoá các tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Gói thầu này được đấu rộng rãi, gồm 2 phần việc là scan tài liệu và đính tài liệu đã scan lên hệ thống đăng ký quốc gia.

Tháng 5/2016, trước khi đóng thầu một ngày, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung gọi điện cho bị cáo Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu tạm dừng để tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy chuẩn bị hồ sơ, tham gia dự thầu. Bị cáo Tứ đồng ý, tuyên bố đình chỉ gói thầu.

Bằng việc thông thầu, liên danh giữa Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh được ký hợp đồng số hóa với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, 2 doanh nghiệp này không đủ năng lực nên không hoàn thành khối lượng công việc, dù được gia hạn nhiều lần.

Biên bản nghiệm thu Hợp đồng số hoá năm 2016 thể hiện liên danh Nhật Cường - Đông Kinh mới hoàn tất 55% hợp đồng nhưng vẫn được Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh toán 100% tiền công, tức gần 43 tỷ đồng. Ở gói thầu tiếp theo, liên danh này cũng chỉ đạt 45% khối lượng công việc nhưng cũng được nhận toàn bộ 60 tỷ đồng, tức 100% giá trị.

Liên quan vụ án, Giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và bị khởi tố, truy nã quốc tế.

Chủ tịch MTTQ xã ở Thanh Hóa giải trình lý do sàm sỡ nữ sinh lớp 10

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ việc ông L.V.T. - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 10, ngày 5/7, ông Lục Đăng Hỏa - Chánh văn phòng UBND huyện Thường Xuân cho biết, cơ quan công an đang xác minh theo quy định để có các bước xử lý tiếp theo.

Theo ông Lục Đăng Hỏa, xã Xuân Thắng cũng đã có báo cáo vụ việc lên huyện. Qua tường trình, ông L.V.T. có thừa nhận mình là người trong clip. Ông T. có quen biết với cháu L.T. vì là bạn của con gái ông.

Về lý do khiến ông T. có những hành động thân mật như trong clip, ông T. cho biết "thơm để chúc mừng cháu có kết quả học tập tốt, mong cháu sẽ cố gắng hơn nữa".

Hình ảnh ông L.V.T. bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 10. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào lúc 16 giờ 20 ngày 28/6, ông L.V.T. ghé vào nhà một người dân ở thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng để uống nước. Thời điểm này, mọi người trong nhà đi vắng, chỉ có cháu L.T. (học lớp 10) ở nhà.

Sau đó, người đàn ông này đi ra chiếc bàn đặt ở sân để uống nước, bé gái cũng bước ra ngồi đối diện. Sau khi tự tay rót nước uống, người đàn ông nói trên chủ động lại gần cháu bé và có hành động khoác vai, thân mật.

Mặc dù cháu T. đã né tránh và di chuyển ra xa nhưng người này đi theo kéo T. lại ôm hôn. Toàn bộ hành vi của người đàn ông được camera của gia đình ghi lại. Gia đình cháu L.T. sau đó đã gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi đã nắm được thông tin trên, huyện Thường Xuân cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và đình chỉ công tác ông T. 15 ngày kể từ ngày 4/7. Công an huyện Thường Xuân cũng đã vào cuộc, triệu tập ông T. lên làm việc.

Người đàn ông sát hại 2 người, trong đó có cả con ruột

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/7, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa tiếp nhận 3 ca cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hai bệnh nhân sau đó đã tử vong, người còn lại vẫn đang được cấp cứu. 2 nạn nhân cùng một gia đình, tại xóm 2, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương. Người còn lại trú ở huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là do mâu thuẫn trong gia đình nên ông L.Đ.N (42 tuổi) đã ra tay đánh vào vùng đầu con gái L.T.N (17 tuổi), sau đó chém người được cho là bạn trai của con gái, tên N.Q.A (19 tuổi) bằng nhiều nhát dao.

Sau khi gây ra vụ việc, ông L.Đ.N uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Cả 3 nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu nhưng chị L.T.N và anh N.Q.A đã tử vong sau đó. Riêng ông L.Đ.N vẫn đang được cấp cứu tích cực.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hỗn chiến ở quán thịt cầy, 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Hoàng Văn Giang (SN 1972, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi Giết người.

Hoàng Văn Giang ra đầu thú. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Theo cơ quan điều tra, trưa 3/7, Nguyễn Tấn Đạt, Huỳnh Văn Trường (ngụ Bình Dương) cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán thịt cầy Rượu Bắc (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát).

Khi tính tiền ra về, Đạt vô tình làm bể ly uống nước dẫn đến mâu thuẫn với Hoàng Văn Giang (chủ quán). Hai bên sau đó xảy ra xô xát.

Nhóm Đạt, Trường dùng đá tấn công Giang và ném vào quán nhậu.

Bực tức, Giang cầm dao đuổi theo nhóm thanh niên này. Trong lúc hỗn chiến, Giang đâm Đạt tử vong, Trường bị thương nặng.

Sau khi gây án, Giang đến cơ quan công an đầu thú.

Ô tô con đấu đầu xe tải ở Quảng Bình làm 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng đi sai phần đường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/7, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo nhanh gửi Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh Quảng Bình về vụ xe ô tô con đấu đầu xe tải xảy ra trên địa bàn huyện Lệ Thủy khiến 5 người thương vong.

Clip: Hiện trường vụ xe ô tô con đấu đầu xe tải ở Quảng Bình làm 5 người thương vong.

Theo đó, vào lúc 11h15' ngày 4/7, tại Km685+550 đường tránh lũ BOT, thuộc địa phận xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Chiếc xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 76C-060.49 kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 76R-002.09 do anh V.V.K (SN 1980, trú tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 38A-144.35 do anh N.H.C (SN 1969, trú tại TDP Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm đó, trên xe ô tô con chở 4 người, gồm: T.T.L (SN 1972), N.T.V.A (SN 1999), N.P.A (SN 2007); cả 3 người cùng trú tại TDP Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Huy Hùng (SN 1969, trú tại xóm Tiền Phát, xã Thanh Trung (TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Vụ tai nạn đã khiến 3 người chết, gồm anh N.H.C và chị T.T.L chết tại hiện trường; N.T.V.A chết trên đường đi cấp cứu. 3 người đều trong một gia đình.

Xe ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng sau vụ va chạm với xe đầu kéo. Ảnh: Trung Thuần

2 người bị thương gồm anh N.H.H và cháu N.P.A. hiện đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị.

Theo đánh giá ban đầu, 2 phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế N.H.C điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi biển kiểm soát 38A-144.35 không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên xảy ra tai nạn giao thông.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.