TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt ông Nguyễn Công Khế; bắt kẻ nổ súng bắn trả lực lượng chức năng

Bắt ông Nguyễn Công Khế, Nguyễn Quang Thông

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/1, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông (nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Công Khế (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên).

Quá trình điều tra đến nay xác định, ông Nguyễn Công Khế (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên) và ông Nguyễn Quang Thông đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại Khu đất số 151 - 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP.HCM.



Sau khi được VKSND cùng cấp phê chuẩn, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông.

Hiện vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đang tập trung khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khác có liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Hơn 200 cảnh sát bao vây, truy bắt kẻ nổ súng bắn trả lực lượng chức năng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng Lý Văn Vũ, 35 tuổi, ở xã Đông Bạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra hành vi Đe dọa giết người.

Qua xác minh, Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, xác định Vũ có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ truy bắt đối tượng nổ súng bắn trả cảnh sát sau khi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an Phú Thọ

Quá trình rà soát, cảnh sát phát hiện Vũ đang ở một nhà dân ở xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập. Công an đã tiến hành triệu tập đối tượng này. Khoảng 13h ngày 15/1, khi tổ công tác đến nhà, Vũ đã chạy ra cầm theo khẩu súng côn quay, bắn 2 phát về phía cơ quan chức năng rồi chạy vào khu vực đồi núi gần đó để lẩn trốn.

Thấy đối tượng có tính chất manh động, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ vây bắt đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân

Sau khoảng 5 giờ truy bắt, đến 18h cùng ngày, Vũ đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng côn ổ xoay bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải

Như Dân Việt đã đăng tin: Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt 6 bị can để tạm giam, liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm thủy nội địa, xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Chi cục Đăng kiểm.



Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Vũ Hải (SN 1978, ngụ TP.Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam), Bùi Quốc Hưng (Trưởng phòng Tàu sông), Đậu Ngọc Bình (Phó phòng Tàu sông), Phan Huy Liêm (đăng kiểm viên Phòng Tàu sông), Vũ Văn Sơn (đăng kiểm viên Phòng Tàu sông), Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC

Các bị can cùng bị bắt về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, bị can Trần Kỳ Hình bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ.

Theo cơ quan điều tra, các bị can trên bị khởi tố về hành vi sai phạm liên quan hoạt động đánh giá, cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa.

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 22/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố đối với 9 bị can về tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 35 bị can.

Đối với đại án về sai phạm, tiêu cực liên quan hoạt động đăng kiểm đường bộ, đường thủy nội địa và mở rộng lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe, đến nay các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã khởi tố, điều tra tổng cộng 9 vụ án với 251 bị can.

Các bị can bị khởi tố, điều tra về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt "ông trùm" cầm đầu đường dây cung cấp ma tuý cho các học viên cai nghiện

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 đối tượng về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo đó, 6 bị can bị khởi tố gồm: Bùi Văn Tuyên (SN 1995, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991), Bùi Quốc Vỹ (SN 1976), Dương Duy Khánh (SN 1988), Phan Công Thắng (SN 1985), cùng trú tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Thượng Mạnh (SN 1973, trú tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).

Trước đó, Đội Phòng ngừa điều tra tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy (Đội 2), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ ngoài xã hội vào Trung tâm Cai nghiện số 1 tỉnh Hòa Bình.

Ngày 4/1, tổ công tác phát hiện đối tượng Bùi Văn Tuyên mang ma túy vào cho các học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Hòa Bình. Lập tức, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an phường Dân Chủ, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội bao vây khu vực.

Nguyễn Thượng Mạnh (bên trái) - đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây, đầu mối cung cấp ma túy chính để chuyển ma túy vào Trung tâm Cai nghiện số 1 và Bùi Văn Tuyên (bên phải) vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Khi đối tượng Tuyên đang chuẩn bị thực hiện hành vi câu ma túy vào bên trong Trung tâm Cai nghiện số 1, tổ công tác đã tiến hành bắt quả tang. Vật chứng thu giữ gồm 8 gói heroin, 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan khác.

Ngay sau khi bắt quả tang đối tượng Tuyên, Đội 2 đã đồng loạt khám xét 4 điểm khác tại các phòng ở của học viên cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Hòa Bình. Vật chứng thu giữ gồm nhiều điện thoại di động, bơm kim tiêm và các dụng cụ sử dụng ma túy được cất giấu trong phòng ở của học viên.

Củng cố tài liệu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục đấu tranh làm rõ được 3 đối tượng là học viên cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện số 1 tỉnh Hòa Bình đang chờ nhận ma túy gồm: Phan Công Thắng, Bùi Quốc Vỹ, Dương Duy Khánh.

Ngoài ra, tổ công tác tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tùng - đối tượng cấp ma túy để Tuyên mang vào Trung tâm Cai nghiện. Vật chứng thu giữ được gồm: 1 gói heroin cùng ma túy và nhiều vật chứng có liên quan. Qua test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hòa Bình xác định, Nguyễn Thượng Mạnh là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây, đầu mối cung cấp ma túy chính cho Tùng và Tuyên để chuyển ma túy vào Trung tâm Cai nghiện số 1. Tuy nhiên, thời điểm này đối tượng đang chuẩn bị gom "hàng", cơ quan điều tra chờ thời cơ thuận lợi bắt giữ.

Quá trình theo dõi xác định, sáng 12/1, Mạnh mua ma túy về đến nhà ở huyện Cao Phong, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy nhanh chóng tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mạnh. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mạnh thu giữ 42,28 gram ma túy (heroin và hồng phiến).

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Trung tâm Cai nghiện số 1 tỉnh Hòa Bình tiến hành test nhanh ma túy đối với tất cả số học viên đang điều trị cai nghiện tại trung tâm để có biện pháp phòng ngừa; đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để mở rộng xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Vụ chồng giết vợ con ở Quảng Trị: Khởi tố bị can, lộ động cơ gây án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hồ Văn Ban (26 tuổi, ở thôn Ra Lây, xã Ba Nang, huyện Đakrông) về hành vi giết người.

Ngôi nhà của gia đình Ban cũng là nơi vụ án mạng chồng giết vợ và con trai. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo điều tra, khoảng 3h sáng 4/1, người dân nghe tiếng la hét tại nhà Ban nên đến kiểm tra thì thấy cả nhà đang đắp chăn nằm ngủ. Tuy nhiên, bên ngoài chăn có nhiều vết máu nên người dân và lực lượng chức năng kéo chăn ra thì thấy vợ con anh này đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Trong khi đó, Ban có dấu hiệu không ổn định về sức khoẻ nên được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra xác định, vào ngày 3/1, gia đình Ban về nhà ngoại ở xã Tà Long để nhổ sắn. Tối đó, cả 2 trở về nhà và xảy ra cãi nhau. Người vợ doạ sẽ ly dị chồng.

Bực tức, Ban muốn cả gia đình chết cùng nhau. Người chồng này dùng rựa và gậy gỗ chém và đánh chết vợ và con trai gần 1 tuổi.

Sau đó, Ban uống chất tẩy rửa để tự tử. Phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng khống chế, đưa Ban đi cấp cứu. Hiện, sức khoẻ Ban đã tạm ổn định.