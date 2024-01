Nhận hối lộ, 3 cựu cán bộ trung tâm đăng kiểm ở Thái Bình sắp hầu toà

Giám đốc bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu

Cụ thể, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định, đưa ra xét xử sơ thẩm với 3 bị cáo Lưu Minh Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình; Tô Hồng Dương – Đăng kiểm viên tại Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình; Bùi Ngọc Diệp – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình, bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Phiên toà được mở vào sáng ngày 24/1/2024 tại Hội trường xét xử của Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Trong 3 bị cáo có Lưu Minh Hải, Tô Hồng Dương hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình; Bùi Ngọc Diệp bị bắt tạm giam từ ngày 19/1/2023, đến ngày 13/11/2023 được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố các bị cáo, từ năm 2020 đến năm 2022, Lưu Minh Hải đã chỉ đạo Bùi Ngọc Diệp, Tô Hồng Dương nhận tiền của các chủ phương tiện để giúp chủ phương tiện rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới theo yêu cầu của chủ phương tiện với tổng số hơn 344 triệu đồng.

Lưu Minh Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Ảnh: KL

Cơ quan truy tố quy kết Hải phải chịu trách nhiệm hình sự tổng số hơn 320 triệu đồng; Diệp phải chịu trách nhiệm hình sự hơn 341 triệu đồng; Dương phải chịu trách nhiệm hình sự hơn 215 triệu đồng.

Trong vụ án này, cơ quan truy tố cáo buộc Lưu Minh Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu; Bùi Ngọc Diệp phân công, chỉ đọ Tô Hồng Dương nhện tiền giữ vai trò thứ hai; Tô Hồng Dương là người thực hiện giữ vai trò thứ ba trong vụ án.

Chủ phương tiện phải nộp thêm tiền khi đăng kiểm

Về nội dung vụ án, Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình thành lập ngày 4/5/2020 trên cơ sở thực hiện cổ phần hoá Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình.

Lĩnh vực hoạt động chính gồm kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các phương tiện cơ giới đường bộ; kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật thiết bị trong khai thác sử dụng, thiết bị nâng, thiết bị gắn trên phương tiện cơ giới giao thông đường bộ; nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Công ty được Cục đăng kiểm Việt Nam kiểm tra đánh giá chất lượng hàng năm; cấp giấy chứng nhận hoạt động đăng kiểm và cấp mã đăng kiểm 17-01D (Tên đầy đủ mã là Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình).

Cơ quan Công an thực hiện việc khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D ngày 18/1/2023. Ảnh: Bá Dương

Tháng 5/2020, Lưu Minh Hải tiếp quản điều hành Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình, có 2 đăng kiểm viên là Bùi Ngọc Diệp và Tô Hồng Dương.

Diệp đã báo cáo với Hải về việc bộ phận nghiệm thu xe cải tạo thường liên hệ dẫn khách về công ty và thoả thuận thu nhiều hơn mức thu theo quy định để bỏ qua trình tự, thủ tục hoặc làm nhanh giấy chứng nhận cải tạo phương tiện theo yêu cầu của chủ phương tiện.

Hải đồng ý cho tiếp tục làm và yêu cầu khoản thu theo quy định thì phải hạch toán đầy đủ vào sổ kế toán, còn khoản tiền thu thêm thì góp vào làm quỹ để cuối năm chia cho anh em trong công ty.

Đối với những xe cải tạo yêu cầu có thiết kế, Hải đồng ý cho Diệp tự liên hệ với đơn vị thiết kế trên Hà Nội làm dịch vụ và không yêu cầu thu khoản tiền làm hồ sơ thiết kế về công ty.

Đối với việc giám định tai nạn và kiểm tra xe cơ giới, Diệp báo cáo được phép thu gấp 3 lần mức thu tối thiểu theo quy định; Hải đồng ý nhưng yêu cầu chỉ hạch toán viết hoá đơn với mức 1 lần còn lại góp quỹ cùng khoản thu thêm từ nghiệm thu xe cải tạo để cuối năm chia nhau.

Hải chỉ đạo ông Nguyễn Xuân Ngọc – Phó Giám đốc yêu cầu bộ phận nghiệp vụ tiếp nhận lại toàn bộ khoản tiền liên quan đến việc cải tạo và chuyển cho thủ quỹ, đồng thời chỉ đạo bộ phận kế toán theo doi và hạch toán khoản thu này.

Diệp phân công Tô Hồng Dương trực tiếp liên hệ khách hàng, tiếp nhận hồ sơ, thoả thuận, thu tiền của chủ phương tiện đến nghiệm thu, đăng kiểm xe cải tạo và lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, những trường hợp quen biết với Diệp thì Diệp sẽ trực tiếp thu tiền.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, Dương sau khi hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho khách hàng, cuối ngày Dương nộp tổng số tiền thu được cho bà Phạm Thị Liên từ tháng 5/2020 đến 7/2020, từ tháng 8/2020 đến tháng 11/2022 là bà Nguyễn Thị Thoa.

Sau khi nhận tiền, những người này thực hiện thu các khoản tiền kiểm định và các khoản tiền do các đăng kiểm viên nộp trong đó có tiền cải tạo xe, kiểm tra và giám định tai nạn, xuất hoá đơn giá trị gia tăng đối với các xe cải tạo, đồng thời cung cấp số tiền thực thu, biển số xe cho bà Mai Thị Thu Hằng – kế toán theo dõi, chuyển toàn bộ số tiền thu được cho thủ quỹ là bà Nguyễn Thị Hoa quản lý, việc bà Liên, bà Thoa thực hiện nhiệm vụ thu tiền là theo sự phân công của ông Ngọc.

Bà Hằng theo sự chỉ đạo của Hải, căn cứ vào tổng số tiền và biển số xe do bà Thoa cung cấp lập bảng theo dõi tiền cải tạo, giám định tai nạn và kiểm tra, trong đó chia ra các cột, mục gồm số tiền thực thu, số tiền viết phiếu thu và số tiền "quỹ ngoài", hàng tháng và cuối năm đều chuyển bảng tổng hợp cho Hải.

Thủ quỹ Hoa theo sự phân công của Hải trực tiếp quản lý các nguồn tiền, trong đó có khoản tiền cải tạo, kiểm tra và giám định tai nạn do bà Liên, Thoa đưa.

Trong 3 năm từ 2020 đến 2022, Diệp, Dương nhận tiền và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 286 phương tiện với tổng số hơn 391 triệu đồng (số tiền thu theo quy định hơn hơn 176 nghìn đồng, số tiền các chủ phương tiện buộc phải nộp thêm khi đăng kiểm là hơn 215 nghìn đồng)…