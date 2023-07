TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt "trùm giang hồ" Cường Kobe; khởi tố 3 cựu công an bắn dê của dân

Bắt "trùm giang hồ" Cường Kobe ở Phú Quốc

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đối tượng Lê Hoàng Cường (tức Cường Kobe, SN 1984, quê quán Bạc Liêu; chỗ ở hiện tại: Ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) cùng đồng bọn vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng", "Hủy hoại tài sản"… với nhiều vụ án, vụ việc liên quan.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang: Cường Kobe có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 1 tiền sự "Kinh doanh không phép". Cường Kobe cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa bàn TP.Phú Quốc.

Đối tượng Lê Hoàng Cường (tức Cường Kobe) - kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên bảo kê, lấn chiếm, tranh giành đất đai ở Phú Quốc bị bắt. Ảnh: CACC

Nhằm đấu tranh, triệt xóa nhóm tội phạm do Cường Kobe cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án truy xét các vụ án, vụ việc có liên quan đến Lê Hoàng Cường và đồng bọn.

Theo Ban chuyên án, do mâu thuẫn tranh chấp khu đất trên đường xuống Bãi Khem (thuộc xã An Thới, TP.Phú Quốc) giữa băng nhóm Cường Kobe với băng nhóm của Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, SN 1988, HKTT: khu phố 8, phường An Thới, TP.Phú Quốc).

Sáng 7/4/2022, Thái Bus và Võ Văn Chớt - em ruột của Võ Văn Lương (tức Lượng Cà Mau, cầm đầu băng nhóm Hai Lượng, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ bắn nhau tranh giành đất vào trưa 27/10/2022, tại khu đất thuộc tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc - PV) và khoảng 20 đối tượng đến khu đất trên để ngăn cản, đuổi đánh công nhân do Cường Kobe thuê đang xây dựng nhà tạm tại ở đây.

Khi biết việc, Cường Kobe chỉ đạo Lê Hoàng Kha tập hợp 17 đối tượng, thuê xe ô tô 16 chỗ, mang theo dao, rựa cùng Cường Kobe đến khu đất tranh chấp để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Thái Bus.

Đến khu đất tranh chấp, nhóm Cường Kobe không gặp nhóm Thái Bus nên đã về nhà Cường Kobe ăn trưa. Đến khoảng 14h cùng ngày, phát hiện nhóm Thái Bus quay lại khu vực tranh chấp, Cường Kobe chỉ đạo Lê Hoàng Kha, Ngô Quốc Giang (tức Giang Thẹo) dẫn theo 17 đối tượng đi 3 xe ô tô đến gặp nhóm Thái Bus để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus). Ảnh: CACC

Kha và Giang Thẹo đi một xe ô tô, khi đi Giang có cầm theo một khẩu súng; Trương Văn Nhàn, Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Lâm Trọng Nghĩa, Nguyễn Trường Khang, Ngô Công Hải Đăng đi xe ô tô Fortuner, khi đi Nhàn có cầm theo túi xách màu đen bên trong có 6 viên đạn, cùng những đối tượng còn lại đi xe 16 chỗ cầm theo dao tự chế.

Nhóm Cường Kobe đến nơi thì bị nhóm Thái Bus tấn công, Giang Thẹo cầm súng bắn về phía nhóm Thái Bus, trúng cửa xe ô tô của Thái rồi cả nhóm bỏ chạy để lại xe ô tô Fortuner. Nhóm của Thái Bus truy đuổi, đập phá xe 16 chỗ của nhóm Cường Kobe. Khi có tiếng hô "có Công an đến" thì nhóm Thái Bus lên xe bỏ đi.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ nhiều hung khí như: búa, gậy bóng chày bằng kim loại, dao, giáo, đạn quân dụng…. và nhiều vật chứng khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 29 đối tượng về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng", "Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi "Giết người' và mở rộng điều tra vụ án. Trương Văn Nhàn bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trong 29 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố có Thái Bus. Thái Bus đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ bắn nhau tranh giành đất với nhóm của Võ Văn Lương (tức Lượng Cà Mau, cầm đầu băng nhóm Hai Lượng, vào trưa 27/10/2022, tại khu đất thuộc tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc).

Không chỉ dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, Cường Kobe còn chỉ đạo đàn em phá hủy tài sản của người khác chỉ vì không tìm được tiếng nói chung diễn ra ngày 18/12/2022 và Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường Kobe và Lê Hoàng Hiếu về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Nghiêm trọng hơn, Cường Kobe ngang nhiên dùng súng bắn thị uy, uy hiếp, đe dọa người khác. Xuất phát từ việc Cường Kobe cho rằng bảo vệ của một dự án tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, ngăn cản, không cho máy xúc của Cường vào khu này để lấy cát trái phép. Tối 9/12/2022, Cường Kobe đã đến chốt bảo vệ để đánh dằn mặt bảo vệ.

Do không tìm thấy người bảo vệ trực tiếp ngăn máy xúc của Cường, nên Cường đã đe dọa vợ của bảo vệ. Sau đó, Cường 3 lần sử dụng khẩu súng ngắn nhãn hiệu "ZORAKI 925 - AUTO" (loại công cụ hỗ trợ) bắn tổng số 7 viên đạn tại khu vực dự án…

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu công an bắn dê của dân ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/7, liên quan đến vụ 3 cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) bắn chết dê của người dân chăn thả trên núi, VKSND TP.Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng về tội "Trộm cắp tài sản".

Tang vật con dê bị bắn chết.

Trước đó, ngày 27/6, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng.



Theo Công an TP.Hà Nội, trưa 26/6, 3 cựu cán bộ trên đi ôtô, mang theo súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn 2 con dê của người dân, cho vào cốp ôtô rồi đi về. Đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh vụ việc.

Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản; tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, để điều tra làm rõ.

Người phụ nữ dùng búa, dao cố tình sát hại chồng và bố chồng rồi tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) về tội "Giết người".

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Bị can Nguyễn Thị Viên. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh

Theo nhà chức trách, Viên nghi ngờ anh Hợi (là chồng Viên) giấu tiền đi chơi cờ bạc, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Sau đó, ông Mộc (93 tuổi, bố chồng Viên) can thiệp chuyện của hai vợ chồng, nên nghi phạm nảy sinh ý định trả thù.



Chiều 25/6, lúc anh Hợi và ông Mộc đang ngủ, Viên lấy búa đập 4 nhát trúng đầu anh Hợi. Người đàn ông này vùng dậy và bỏ chạy ra ngoài đường.

Sau đó, Viên khoá cổng, cầm búa đi vào trong nhà đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu ông Mộc. Chưa dừng lại, Viên vứt búa xuống sàn nhà, đi xuống bếp lấy con dao chọc tiết lợn đâm nhiều nhát vào đầu và mặt ông Mộc. Thấy nạn nhân không cử động nữa, Viên uống thuốc diệt cỏ và dùng dao đâm một nhát vào mạn sườn để tự tử.

Tang vật vụ án. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh

Cả 3 người sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 27/6, ông Mộc tử vong.

Khởi tố kẻ dùng dao chém tổ công tác, gây thương tích nặng cho Phó trưởng Công an xã

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Sồng A Giàng bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Ảnh: ANTV Sơn La

Đối tượng là Sồng A Giàng, SN 1993, trú tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Trước đó vào ngày 25/5 tổ công tác Công an xã Vân Hồ thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động đưa người nghiện ma tuý đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh Sơn La.

Khi tổ công tác đến nhà đối tượng Sồng A Giàng để tiến hành tuyên truyền, vận động thì đối tượng đã có hành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu của tổ công tác và dùng dao chém vào các thành viên của tổ công tác, khiến thượng uý Trần Ánh Linh – Phó trưởng Công an xã Vân Hồ bị thương nặng vùng mặt, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 31%.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng Sồng A Giàng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) và Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã bắt giữ thành công đối tượng Sồng A Giàng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 7/7, tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.



Đối tượng truy nã đặc biệt Sồng A Lâu tại cơ quan công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Đối tượng Sồng A Lâu (SN 1976, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) bị bắt theo Quyết định truy nã số 34 ngày 22/5/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Lực lượng chức năng thu giữ trên người đối tượng 1 khẩu súng ngắn, 1 băng tiếp đạn, 6 viên đạn (trong đó 1 viên đạn đã lên nòng), 1 điện thoại di động cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Vân Hồ đã chúc mừng và khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Hồ đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.