TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chủ trọ quay lén để "xem nữ sinh tắm"; án mạng từ món nợ 300 nghìn đồng

Chủ trọ ở Hà Nội quay lén để "xem nữ sinh tắm"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/6, Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội, thông tin chính thức vụ việc phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại một nhà trọ trên địa bàn phường Yên Nghĩa.

Theo nhà chức trách, ngày 22/2/2023, chị Y. (SN 2004; quê Bắc Giang) cùng 2 người bạn đến thuê phòng tại nhà trọ trên. Sau hơn một năm sinh sống, ngày 18/4, chị Y. phát hiện tại phòng tắm cá nhân có lắp 1 camera tại vị trí dưới đèn nhà vệ sinh, nên đã đến Công an quận Hà Đông để trình báo.

Nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã triệu tập chủ nhà trọ là ông N. (58 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông N. khai khoảng tháng 6/2023, ông này muốn xem người thuê phòng tắm, nên đặt mua 3 bộ camera về lắp vào phòng tắm của các nữ khách thuê ở phòng 401, 402 và tầng 5.

Hình ảnh nhà trọ nơi xảy ra vụ việc và camera quay lén bị phát hiện. Ảnh: Facebook Hạnh Mốc.

Việc quay lén các nữ thuê trọ, ông N. thường xem trực tiếp trên điện thoại hoặc lưu lại trên ứng dụng của camera để xem lại. Những hình ảnh, video trên, ông N. cam đoan không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, ông N. đã nhận thức hành vi vi phạm của bản thân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hà Đông xác định hành vi của ông N. chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ đến mức xử lý vi phạm hành chính về hành vi "Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác".

Ngày 27/5, Công an quận Hà Đông đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND quận Hà Đông ra quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N. về hành vi: "Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác" với mức phạt tiền: 12,5 triệu đồng và buộc hủy bỏ các video, hình ảnh lưu trong điện thoại di động của ông N. Người đàn ông này đã thi hành quyết định trên, đồng thời hủy bỏ các dữ liệu vi phạm liên quan.

Chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết đây là vụ việc nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm nên đã tập trung giải quyết triệt để nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, và những người thuê trọ liên quan đến vụ việc trên hoàn toàn đồng tình với kết quả giải quyết của Công an quận Hà Đông, không có ý kiến gì khác.

Trước đó, tối 25/6, mạng xã hội lan truyền thông tin vụ việc 1 chủ trọ ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, lắp camera giấu kín trong nhiều nhà vệ sinh, nhà tắm nữ gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung bài đăng do một nữ sinh chia sẻ, cô thuê nhà của chủ trọ này từ năm thứ nhất, đến giờ là gần năm 3. Quá trình ở trọ, cô sinh viên cảm thấy thoải mái và muốn gắn bó lâu dài do chủ nhà rất thoải mái, dễ tính nên tin tưởng.

Sau đó, cô bất ngờ phát hiện có camera quay lén trong phòng vệ sinh nên đã báo công an. Khi vụ việc bị phát hiện, chủ nhà thừa nhận chính mình là người lắp chiếc camera. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều phòng vệ sinh đều có camera quay lén trong phòng.

Án mạng từ món nợ 300 nghìn đồng

Như Dân Việt đã đưa tin: Công an huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) vừa tiến hành triệu tập làm việc đối với các đối tượng liên quan trong vụ án mạng đánh nhau ở phòng trọ khiến một người tử vong.

Các đối tượng được triệu tập gồm: Trần Văn Hoàng (SN 2007, trú xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar); Nguyễn Anh Vũ (2005, trú huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Bùi Văn Nhã (2004), Phúc Văn Thái (SN 2006), Đinh Duy Vũ (SN 2005), cùng trú thị trấn Quảng Phú; Lê Đình Chương (SN 2003), Đàm Quang Linh (SN 2005), cùng trú xã Quảng Hiệp; Nguyễn Văn Sơn (SN 2006, trú xã Cư Mgar, huyện Cư M'gar).



Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Nguồn: Báo Đắk Lắk

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25/6, nhóm 6 người gồm Trần Văn Hoàng, Phúc Văn Thái, Nguyễn Văn Sơn, Lê Đình Chương, Đàm Quang Linh và Đinh Duy Vũ rủ nhau đến một phòng trọ ở số nhà 27 Hà Huy Tập (thị trấn Quảng Phú) để gặp đòi tiền Nguyễn Anh Vũ.



Khi đến nơi, nhóm của Hoàng và Vũ xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Phan Văn Toàn, Nguyễn Văn Sơn và Trần Văn Hoàng xông vào đánh Vũ. Trong lúc xô xát, Vũ cầm dao bấm đâm Toàn nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Bước đầu, cơ quan công an xác định trước đây Vũ có vay của Hoàng 1 triệu đồng, đã trả được 700 nghìn đồng, số tiền còn lại chưa trả nên Hoàng rủ bạn đến đòi. Quá trình đòi nợ đã xảy ra vụ án mạng trên.

Cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca được giảm án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/6, tại TAND tỉnh Quảng Ninh, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 6 bị cáo, trong đó cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca kháng cáo bản án 10 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên phạt.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt ông Đỗ Hữu Ca 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Như vậy, ông Đỗ Hữu Ca được giảm 3 năm tù so với phiên sơ thẩm.

Cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca được giảm 3 năm tù. Ảnh: T.K

"Trùm hóa đơn" Trương Xuân Đước lãnh 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 5 năm về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 7 năm tù; giảm 2 năm tù so với phiên sơ thẩm.

Vợ của Đước là Ngọc Anh bị phạt 15 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 2 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 3 năm 3 tháng tù, giảm 1 năm 3 tháng tù so với phiên sơ thẩm.

Nguyễn Đình Đương, cựu Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải lãnh 5 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 3 năm về tội nhận hối lộ, giảm 1 năm 6 tháng tù so với phiên sơ thẩm

Đặng Khắc Thành nhận mức án 15 tháng tù, giảm 3 tháng so với phiên sơ thẩm và Hà Thị Bích Nhàn 12 tháng 5 tù, giảm gần 3 tháng tù, cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trong vụ án này, ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ đồng từ vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước nhằm chạy án cho Đước.

Ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước không bị xử lý hình sự nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp đỡ.

Theo HĐXX, bị cáo Đỗ Hữu Ca tại phiên sơ thẩm đã nhận tội, tại phiên phúc thẩm dù lúc đầu còn quanh co nhưng sau đó cũng đã nhận tội của mình. Bị cáo Đỗ Hữu Ca cũng đã trả lại toàn bộ số tiền "chạy án" và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhiều huân huy chương. Đến phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cũng đã nộp thêm tiền cho Đước và Ngọc Anh nên có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Vụ dùng dao quắm chém bố và anh trai ở Hà Nội: Người bố đã tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/6, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố bắt giữ Trần Khánh Hà (SN 1983, trú xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Khánh Hà. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo nhà chức trách, khoảng 21h45 ngày 25/6, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong gia đình, Trần Khánh Hà đã sử dụng dao quắm chém bố đẻ là ông L. (SN 1953) và anh trai là anh H. (SN 1978).

Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do thương tích nặng, ông L. đã tử vong.

Hình ảnh từ camera ghi lại cảnh Hà dùng dao quắm chém bố và anh trai. Ảnh: Chụp từ clip.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ về nhà. Nhận tin báo, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí gây án.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông cởi trần, cầm con dao quắm chém bố và anh trai. Dù 2 nạn nhân đã ngã ra đường và không còn phản kháng, nghi phạm vẫn chém thêm nhiều nhát trước khi bỏ đi.

26 năm tù dành cho bị cáo giết người, hiếp dâm và cướp tài sản của người tình

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 26/6, TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Phương (24 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) phạm cùng lúc 3 tội "Giết người"; "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

TAND tỉnh đã tuyên mức án chung cho 3 tội danh là 26 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Phương (24 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) phạm cùng lúc 3 tội "Giết người"; "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản" ra tòa. Ảnh: Thiên Long

Đầu năm 2022, Phương đi bán vé số tại khu vực thị trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành), đã gặp và quen biết với chị Nguyễn Thị Hồng Trinh (37 tuổi, ngụ ấp Quang Khương, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cùng bán vé số tại khu vực thị trấn Tầm Vu. Hai người thường xuyên gặp mặt nói chuyện, sau đó cùng đi nhậu chung với nhau.

Quen nhau nửa năm dẫn đến nảy sinh tình cảm, rồi thường xuyên hẹn hò quan hệ tình dục. Tết Nguyên đán năm 2023, bị cáo Phương nghỉ bán vé số, nhưng vẫn gặp mặt và thường xuyên nhậu với bạn tình.

Khoảng 16 giờ ngày 7/2/2023, tại nhà bị cáo Phương nhóm thanh niên tổ chức nhậu kéo dài nhiều giờ mới tan cuộc. Đến 20 giờ cùng ngày, Phương chạy xe đạp một mình đến hội chợ tại thị trấn Tầm Vu để chơi.

Sau đó, ghé quán nhậu uống bia một mình. Gần 23 giờ cùng ngày, chị Trinh cũng đi bộ đến quán ngồi riêng một lúc rồi ra về.

Sau nhiều ngày gây án, nghi phạm bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người. Ảnh: Thiên Long

Trên đường về, Phương có đem theo hai chai bia bằng nhựa chưa uống hết đi đến quán nước mía gần công viên Trần Văn Giàu (khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành). Tại đây, Phương gặp Trinh cũng đang ngồi nhậu một mình nên vào nhậu chung.

Trong lúc nhậu, giữa Phương và Trinh xảy ra cự cãi. Chị Trinh đổ lỗi cho Phương lấy trộm chậu cây kiểng của nhà anh Phan Thanh Vũ - chủ cửa hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật Đan Anh đối diện công viên. Vì lý do đó, chủ cửa hành không cho chị Trinh ngủ ở ghế đá phía trước nhà.

Công viên nơi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng do nghi phạm Phương thực hiện. Ảnh: Thiên Long

Lúc này, đối tượng Phương và Trinh xảy ra đánh nhau, do mạnh hơn nghi phạm đẩy chị Trinh té ngã bất tỉnh và sau đó tử vong.

Cho rằng nạn nhân đã say nằm ngủ, đối tượng dùng hai tay kéo Trinh qua công viên, lục lấy số tiền 1,2 triệu đồng, 149 tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng (tổng cộng 2.695.000 đồng) trong túi áo khoác bỏ vào túi quần short.

Thấy đêm khuya, vắng người, đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị Trinh. Thực hiện xong, nghi phạm lấy xe đạp chạy về nhà lên võng nằm ngủ.

10 giờ cùng ngày, Phương thức dậy lấy 149 tờ vé số để trong túi quần ra bỏ vào tủ nhựa trong nhà cất giấu, riêng số tiền 1,2 triệu đồng Phương để trong túi quần.

Công an trích xuất camera an ninh và tiến hành điều tra truy xét, ba ngày sau nghi phạm bị bắt khẩn cấp.

Tại công an, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ vụ việc và bị tạm giam về tội "Giết người", "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".