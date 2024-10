TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bé trai nghi bị cha ruột bạo hành; lời khai ban đầu vụ sát hại mẹ ruột dã man

Nghi bị cha ruột bạo hành, bé trai bị bỏng nặng phải nhập viện

Chiều 2/10, liên quan đến vụ cha ruột nghi bạo hành con trai bị bỏng 12% ở phường 16, quận 8, TP.HCM, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với mẹ bé trai chị N.T.V (25 tuổi, quê Phú Yên) - mẹ bé N.T.K 6 tuổi đang điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1, quận 10, TP.HCM.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị N.T.V (25 tuổi, quê Phú Yên - mẹ bé N.T.K) cho biết, hiện con trai chị V. đang điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng.

Chị N.T.V (25 tuổi, quê Phú Yên) - mẹ bé N.T.K 6 tuổi đang điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1, quận 10, TP.HCM. Ảnh: M.A

Bé K. vẫn còn trong phòng hồi sức tích cực để theo dõi, theo chị V., chị cùng anh N.Q.T (24 tuổi, ba ruột bé K.) sống chung như vợ chồng được 5 năm (không đăng ký kết hôn). Năm 2018, chị V. sinh bé K. Theo chị V., trong khoảng thời gian ấy, chồng cũ của chị - anh T. luôn sống hiền hòa và yêu thương vợ con. Thế nhưng, đến khi bé K. được 3 tuổi, anh T. ngoại tình và hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Giữa năm 2021, chị V. cảm thấy không thể chung sống với nhau, bèn mang con về Phú Yên để nuôi dạy. Anh T. nhiều lần tìm kiếm và hăm dọa đòi chị phải giao con. Mãi đến gần đây, chị V. mới để hai cha con gặp nhau. Chị V bày tỏ: "Cứ ngỡ ba ruột sẽ yêu thương và ở TP.HCM sẽ có điều kiện tốt cho con phát triển, tôi mới đồng ý giao con cho anh T. nuôi dưỡng gần 2 tháng nay".

Khoảng một tuần trước khi bé K. nhập viện, chị tìm cách liên lạc với anh T. để gặp con nhưng không được. Đêm 27/9, khi chị gọi điện thì anh T. bắt máy, anh T. cùng người vợ mới liên tục kể về việc bé K. không ngoan nên buộc phải dạy dỗ mạnh tay với bé.

Khi nghe những lời nói trên, chị V. rất lo lắng, không biết con có bị gì không nên yêu cầu họ mở camera điện thoại để gặp con, nhưng ba bé nói camera bị hư. Chị V. bèn giữ bình tĩnh và khuyên họ đừng la mắng con mà từ từ dạy dỗ cháu.

Không an tâm về con, chị V. liền nhắn tin cho chị gái của anh T. nhờ ghé phòng trọ ở phường 16, quận 8 thăm hỏi bé K. Đến hôm sau (ngày 28/9), chị V. đang ở quê nhà Phú Yên bỗng nhận cuộc gọi từ chị chồng báo tin con mình bị phỏng, chị V. vội vàng xin nghỉ việc và về nhà sắp xếp vào TP.HCM.

Theo lời chị V., buổi sáng hôm đó (28/9), một người đàn ông ở gần phòng trọ của chồng cũ chị ghé sang thì phát hiện bé T.K. bị bỏng nặng và bị nhốt bên trong nhà. Ngay lập tức, người đàn ông này đến trụ sở Công an phường 16, quận 8 để nhờ hỗ trợ. Rất may mắn là công an đến kịp thời đưa con trai đi bệnh viện và đưa anh T cùng người vợ mới về trụ sở làm việc.

Ở một diễn biến có liên quan, chồng cũ chị V. cùng người vợ mới sau khi làm việc với công an thì được cho về nhà. Hiện hai người này đã rời khỏi nơi ở.

Cũng theo chị V., bản thân chị là công nhân, hoàn cảnh khó khăn nên không có đủ tiền để lo cho con.

Bé T.K., 6 tuổi đang điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1, quận 10, TP.HCM. Ảnh: M.A

Chị phải chạy vạy mỗi nơi một ít được 3 triệu đồng tạm ứng viện phí. Hiện còn thiếu 2 triệu đồng nữa để đủ tạm ứng 5 triệu đồng nhưng chị vẫn chưa kiếm ra được. Chị V. hiện đã viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng và mong muốn được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện Công an phường 16, quận 8 cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị V. và cũng đã báo lên quận. Trong quá trình xử lý vụ việc, cơ quan điều tra sẽ xuống phòng trọ, nơi cư trú của bé T.K cùng ba ruột để làm việc.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bé T.K. bị phỏng 12%, cấp độ 2, hiện đang nằm ở phòng hồi sức tích cực, khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị. Tình hình nhiễm trùng kết hợp bé K. bị viêm phổi trước đó nên trong quá trình điều trị sẽ có dấu hiệu sốt, vết phỏng hở nên dễ nhiễm trùng, phải điều trị dài ngày để có thể thích ứng với thuốc mới giảm tình trạng sốt.

Theo đơn vị này, hiện tại bệnh viện cũng đang nắm tình hình sức khỏe của bé K. để báo cáo lên Sở Y tế TP.HCM. Đồng thời, phía bệnh viện cũng hỗ trợ làm việc với công an để điều tra vụ việc. Hiện bé K. đang được bác sĩ của bệnh viện tích cực điều trị.

Lời khai ban đầu vụ sát hại mẹ ruột dã man

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai di lý đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) về Công an tỉnh an toàn. Đây là nghi phạm sát hại mẹ ruột, gây rúng động dư luận trên địa bàn tỉnh những ngày gần đây.

Trước đó, khoảng 15h30' ngày 26/9, một người dân đi chăn bò phát hiện thi thể bà Lê Thị Vân (SN 1964, trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) bị vùi lấp dưới lớp đất, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Một phần xương sọ, cánh tay, cẳng chân trái lộ trên mặt đất ở khu vực rẫy điều của nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến thời điểm được di lý về Gia Lai và con dao gây án. Nguồn: CAND

Khẩn trương vào cuộc điều tra, rà soát các mối quan hệ của bà Vân, cơ quan công an xác định, bà Vân sinh sống cùng con trai là Nguyễn Văn Tiến tại nhà cách hiện trường nơi phát hiện tử thi khoảng 200m. Trước khi xảy ra án mạng, các quan hệ, sinh hoạt trong cuộc sống của bà Vân không có điểm gì bất thường, nhưng cậu con trai của nạn nhân đã rời khỏi địa phương.

Tìm hiểu hành tung của Tiến trước khi xảy ra án mạng, cơ quan công an xác định khoảng 14h ngày 18/9, Nguyễn Văn Tiến đã liên hệ với một người buôn bò ở thôn Hòa An, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh đến nhà Tiến để bán 5 con bò, 4 con dê với số tiền 45,5 triệu đồng. Ngày 19/9, Tiến đến tiệm điện thoại di động ở thôn Thủy Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh mua 11 thẻ nạp game liên quân với giá 5,5 triệu đồng, 1 điện thoại di động giá 17 triệu đồng; sau đó bỏ trốn.

Ngay sau khi tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu và có căn cứ xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các lực lượng tập trung điều tra truy xét, làm rõ đối tượng gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tiến và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ án Giết người.

Nói về quá trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến, thiếu tá Trần Văn Vinh - Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa và điều tra tội phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Nguyễn Văn Tiến nghiện game online, sống khép kín, không có bạn bè ở xã Ia Le nên mọi thông tin phục vụ công tác kiểm tra, xác minh rất hạn chế. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Chư Pưh, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, các cục nghiệp vụ, Bộ Công an, chúng tôi xác định đối tượng đã di chuyển đến nhiều địa bàn như Hà Nội, TP.HCM. Vào 12h ngày 1/10, ngay sau khi xác định Nguyễn Văn Tiến đang ẩn nấp tại một phòng trọ tại phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM, chúng tôi phối hợp Công an quận 12 khẩn trương bắt giữ đối tượng, tạm giữ 2 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt”.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Văn Tiến thú nhận đã sát hại mẹ ruột với những lời khai rợn người: “Sáng 18/9, tôi với mẹ đi phát cỏ vườn điều sau nhà. Đến gần trưa, tôi xin mẹ tiền để đi chơi nhưng mẹ không cho và la mắng nên tôi bực tức, dùng dao rựa đang cầm trên tay chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng đầu của mẹ khiến mẹ chết tại chỗ. Tôi gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà. Khoảng 5h chiều, tôi đào một cái hố cạn chôn xác bà ấy trong vườn điều. Hôm sau, tôi mua thẻ chơi game, mua điện thoại rồi bỏ trốn”.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối tượng Tiến để điều tra, xét xử theo quy định. Vụ việc đau lòng trên cho thấy hậu quả khôn lường của việc nghiện game online. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến việc giáo dục con cái, đặc biệt là trong việc quản lý thời gian, hành vi và thói quen sử dụng trò chơi điện tử của con. Nếu phát hiện con có dấu hiệu nghiện game hoặc có những hành vi bất thường, cần kịp thời đưa ra biện pháp can thiệp và nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý.

"Trùm" ma tuý tăng 15kg, đeo mắt kính để trốn công an

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ Võ Duy Đại (22 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Võ Duy Đại. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, năm 2019, khi mới 17 tuổi Đại đã bị TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt 5 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tháng 5/2023, Đại được mãn hạn tù và trở về địa phương. Thanh niên này lại tiếp tục con đường mua bán ma tuý.

Lần này, Đại tinh quái hơn khi không ra mặt mà giao ma tuý cho "chân rết" đưa đi giao dịch. Ngày 30/11/2023, "chân rết" này đã bị bắt giữ.

Khi bị bại lộ đường dây mua bán ma tuý, Đại đã trốn vào TP.HCM. Quá trình bỏ trốn, Đại cố tình tăng 15kg trong vòng 6 tháng và đeo kính cận nhằm che mắt lực lượng công an.

Đến tháng 7/2024, Đại thấy yên ắng nên quay về Đà Nẵng và chỉ ở nhờ các nhà người quen, bà con họ hàng. Trước khi về, Đại còn đặt mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn đầu bằng kim loại để phòng thân.

Đến ngày 25/9, do cần tiền tiêu xài và ma tuý để sử dụng, Đại móc nối với đối tượng ở TP.HCM để mua ma tuý đem về sử dụng và bán lại kiếm lời.

Sau nhiều ngày đêm mai phục, khuya 26/9 tại khu vực đường Đống Đa (quận Hải Châu, Đà Nẵng), một tổ trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Duy Sơn (25 tuổi, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng tang vật là 4 viên thuốc lắc và 2,5 gram ma tuý loại Ketamine mà Sơn mua của Đại trước đó.

Đến chiều 27/9, khi Võ Duy Đại vừa bước chân ra khỏi nhà thì các trinh sát ập đến khống chế. Tiến hành khám xét, trinh sát thu giữ 230 viên thuốc lắc, 80gr Ketamine, 30gr ma túy đá, 1 cân điện tử, 1 khẩu súng cùng với 6 viên đạn (đầu đạn bằng kim loại) cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Vừa nhập cảnh, kẻ trốn truy nã gần 27 năm liền bị bắt giữ

Ngày 2/10, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào hồi 11 giờ ngày 1/10, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, đơn vị đã phát hiện Hoàng Thị Luật (SN 1973, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thuộc diện đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An theo Quyết định truy nã số 62 ngày 9/6/1998 về hành vi "Mua bán phụ nữ".

Kẻ trốn truy nã 27 năm sa lưới khi nhập cảnh Cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: QMG

Theo kết quả điều tra xác minh, Hoàng Thị Luật bị Công an Nghệ An bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi "Mua bán phụ nữ". Đến khoảng tháng 10/1997, đối tượng được tại ngoại vì đang mang thai 7 tháng.

Đến tháng 12/1997, Hoàng Thị Luật xuất cảnh trái phép và lấy chồng Trung Quốc, cư trú tại thôn Cơ Đường, thị trấn Lô Vu, huyện Tân Dương, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đến ngày 1/10/2024, đối tượng nhập cảnh về Việt Nam và bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt giữ.

Đơn vị đã tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã, lấy lời khai người bị bắt; liên hệ, thông báo và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An để di lý về Nghệ An phục vụ điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

CEO Nguyễn Phương Hằng ủng hộ thêm 10 tỷ cho đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, ngưng chương trình quyên góp ở Đại Nam

CEO Nguyễn Phương Hằng trong đêm giao lưu với khán giả tại Đại Nam ngày 29/9. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 2/10, bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) phát đi thông báo: Vì lý do sức khỏe và muốn chăm lo cho gia đình nên bà Hằng sẽ không tổ chức chương trình nghệ thuật sân khấu hóa nhằm kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Yagi) vào các ngày tiếp theo 6, 13, 20/10 như dự kiến trước đó.

Đồng thời, bà Hằng cũng thông báo số tài khoản bắt đầu từ ngày 2/10 số tài khoản của Công ty Đại Nam dùng để ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt sẽ chính thức đón lại. Khu du lịch Đại Nam cũng trở lại hoạt động Bình thường từ hôm nay.

Tuy vậy, bà Nguyễn Phương Hằng cũng mong muốn cộng đồng tiếp tục quyên góp thể hiện tinh thần tương thân, tương ái đối với đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt vừa qua thông qua số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Bà Hằng cũng thông báo đã ủng hộ thêm 10 tỷ đồng. Như vậy, tới thời điểm hiện tại gia đình bà Hằng đã ủng hộ với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/9 bà Hằng cũng thông báo sẽ không livestream trên bất cứ mọi phương tiện nào từ đây và về sau.