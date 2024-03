TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ sinh lớp 12 đâm nữ sinh lớp 11 tử vong; tin mới phiên xử vụ Trương Mỹ Lan

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 12 đâm nữ sinh lớp 11 tử vong

Ngày 7/3, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đang điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát xảy ra tại phường An Bình (thị xã An Khê, Gia Lai) khiến 1 học sinh lớp 11 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 6/3, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên T.T.M.T. (học sinh lớp 12, Trường THPT Y Đôn, huyện Đăk Pơ) và P.N.N.H. (học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê) hẹn gặp nhau trước Trường Mẫu giáo Sơn Ca (thuộc tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, T. và H. đã xảy ra xô xát. Sau đó, T. đã dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào người H. Hậu quả, H. tử vong khi đang đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Trao đổi với PV, ông Trần Công Thường, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin sự việc và đã cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà để thăm hỏi, động viên gia đình em P.N.N.H. vào tối 6/3.

Theo thầy Thường, em H. là một học sinh ngoan ngoãn, tham gia năng nổ nhiều hoạt động của trường.

"Sự việc xảy ra quá đáng tiếc. Đây là sự đau thương mất mát, to lớn không gì bù đắp được với gia đình", thầy Thường nói.

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/3, tại phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát, bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt - Công ty Tường Việt) khai, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát vẫn còn nợ ông 1.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt - Công ty Tường Việt), một trong các bị cáo đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan bị TAND TPHCM xét xử về tội "Tham ô tài sản".

Bị cáo Dương Tấn Trước khai Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan còn nợ mình 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Giang

Tại toà, bị cáo Trước thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Trước khai quen biết Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020 và thỏa thuận với bị cáo Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho mình với giá 2.500 tỷ đồng, nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng cho bị cáo Lan mượn sử dụng và bị cáo Lan có trách nhiệm trả Ngân hàng SCB.

Theo bị cáo Trước, hiện tại bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn chưa trả mình số tiền 1.000 tỷ đồng, trong khi về mặt hồ sơ tín dụng thì các pháp nhân của mình phải đứng ra trả ngân hàng khoản vay này. "Bị cáo Trương Mỹ Lan là người có uy tín nên muốn hợp tác làm ăn chung, từ đó mới chấp nhận dùng các công ty của mình đứng ra vay tiền cho bị cáo Lan…", bị cáo Trước khai.

Cáo trạng xác định, bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) sử dụng pháp nhân của nhóm công ty, lập khống hồ sơ vay tại SCB, đồng phạm giúp sức bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó tiền bị cáo Trước được bị cáo Lan "thưởng" gần 1.500 tỷ đồng do giúp triển khai các dự án. Vẫn theo cáo trạng, thực chất là rút tiền từ SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước số tiền trên.

Trong vụ án, Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB hơn 677,286 tỷ đồng cả gốc và lãi. Trong đó, bà Lan chịu trách nhiệm trực tiếp về khoản dư nợ không có khả năng thu hồi là 132.247 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.

Bắt giam nhân viên trường học dâm ô nữ sinh 14 tuổi

Ngày 7/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Tiến Thịnh (SN 1985, ngụ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Huỳnh Tiến Thịnh - nhân viên một trường THCS trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi dâm ô học sinh. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thịnh là nhân viên một trường THCS trên địa bàn huyện Vũng Liêm.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình bị hại về việc bé D.M.C (SN 30/12/2009, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đang ở nhờ nhà người thân để đi học ở xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm đã bị Thịnh xâm hại.

Theo lời khai ban đầu của Thịnh và bị hại thì trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9/2023 đến ngày 6/10/2023, Thịnh và em C. quen biết nhau và phát sinh tình cảm, Thịnh đã nhiều lần thực hiện hành vi nắm tay, hôn vào hai bên má của C.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm đang tiếp tục làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan an ninh bắt 2 đối tượng ở Hà Nội vì chống Nhà nước

Ngày 7/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hà Nội vừa qua đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 2 đối tượng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015).

2 đối tượng bị bắt về tội về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ảnh: CAHN

Các đối tượng gồm Nguyễn Chí Tuyến, sinh năm 1974, trú tại số 14, ngách 243/7, Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội và Nguyễn Vũ Bình, sinh năm 1968, trú tại số 2, ngõ 60, Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Các lệnh, quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn "phò mã" bị bắt khi mở rộng vụ án đánh bida ăn tiền

Ngày 7/3, VKSND tỉnh Bắc Ninh thông tin về việc bắt khẩn cấp với Hoàng Đình Tuấn (SN 1986, tức Tuấn "phò mã") về hành vi Đánh bạc.

Theo nhà chức trách, từ đêm ngày 15/1 đến ngày 16/1, tại quán bida ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, các đối tượng Hoàng Đình Tuấn, Đỗ Văn Bình (SN1996) và Trần Văn Phúc (SN1989), cùng trú huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Huy, (SN 2004, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cùng nhau đánh bạc dưới hình thức chơi bida được thua bằng tiền.

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong tạm giữ hình sự đối với Bình và Huy. Hôm sau, đơn vị này ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Đình Tuấn, về hành vi đánh bạc.

Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn "Phò mã" hoặc Tuấn "phò mã 36" bị bắt khẩn cấp. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Cùng ngày, VKSND huyện Yên Phong đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đồng thời tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Hoàng Đình Tuấn, thường được gọi với biệt danh là Tuấn "phò mã" hay Tuấn "phò mã 36" trước là một tài xế ô tô. Khoảng 2 năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của CSGT, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip của Tuấn chuyên quay các video cách "né" CSGT và giải thích về Luật Giao thông đường bộ.

Nhiều clip của Tuấn "phò mã" cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Thậm chí, khi người đàn ông này có mặt, nhiều tổ, đội CSGT ngay lập tức bỏ qua vi phạm.

Kênh Tiktok của Tuấn "phò mã" có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo râu, thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem.