TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bố dàn cảnh bắt cóc con ruột; xử phạt con đánh cha 103 tuổi

Bố dàn cảnh bắt cóc con ruột

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, các đơn vị chức năng Công an Thái Bình vừa điều tra, làm rõ vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 8/3/2023 tại thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Nguyễn Văn Đông đã tự nhốt con ruột mình rồi tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc để chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa

Theo cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 8/3, tại cổng trường Tiểu học thị trấn An Bài, cháu N.N.H (sinh năm 2012) sau khi tan trường bị một đối tượng đưa đi đâu không rõ.

Sau đó đối tượng nhắn tin Zalo cho bố cháu H là Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1984) trú tại tổ 4, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ để đòi tiền chuộc và yêu cầu không được báo công an.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ khẩn trương tập trung điều tra, xác minh.

Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã tìm thấy cháu H tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.

Bước đầu xác định, do nợ nần nên Nguyễn Văn Đông đã lấy cháu H để tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm dễ dàng vay mượn tiền từ những người thân quen để trả nợ.

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân huyện khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xử phạt con đánh cha 103 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.M.H (SN 1981, trú thôn Lễ Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, Quảng Trị) 10,5 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn .D.V

Lý do là trước đó, khoảng 22h ngày 26/12/2022, tại Lễ Môn, H đã dùng một giường xếp gây thương tích cho cha ruột là ông N.M.Đ (103 tuổi), với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. Hành vi của H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điểm a, d, khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, vì thương con, ông Đ không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với H. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gio Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên và được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh thống nhất.

Tuy nhiên, hành vi của H vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 52, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. H phải chịu tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính đối với người già, quy định tại điểm m khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, H cũng được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là đã tự nguyện bồi thường thiệt hại và tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.

Tài xế lái xe Mercedes tông chết người lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sau 2 ngày nghị án, chiều 9/3, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Bích Văn Nhiên - Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận đã thay mặt HĐXX tuyên mức án dành cho tài xế Phạm Văn Nam lái xe Mercedes gây chết người ở bờ kè TP.Phan Thiết.

Theo đó, chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nam 4 năm tù về tội "Giết người" theo khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo: Nguyễn Thiện Khiêm bị phạt 6 tháng tù, Trần Quốc Phong 9 tháng tù và Võ Lam Trường 6 tháng tù cùng về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Các bị cáo trước phiên tòa. Ảnh: CT

Trước đó, tại phiên xử ngày 7/3, bị cáo Phạm Văn Nam không yêu cầu luật sư nào bào chữa cho mình. Khi được tòa hỏi thì Nam khai, mình lái xe cán chết nạn nhân Hà Xuân Hải là có không cố ý mà do thiếu tầm quan sát, không nhìn thấy nạn nhân.

Nam cho rằng do bị Hải, Phong, Khiêm và Trường tấn công trước nên mình bị hoảng loạn, chạy lòng vòng, rồi vô ý tông vào khiến nạn nhân tử vong.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bích Văn Nhiên - Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận đã thay mặt HĐXX cho rằng, khi tình huống xảy ra không phải bất ngờ, bị cáo Phạm Văn Nam có thể chạy thoát thân sau khi bị nhóm của ông Hải đuổi đánh...

Việc bị cáo Nam sử dụng ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, chạy nhiều vòng hướng vào những người đang đuổi đánh mình và gây hậu quả 1 người chết đủ yếu tố để xử lý về tội "Giết người" quy định tại khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho rằng hành vi của Phạm Văn Nam là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt trái phép tính mạng người khác. Tuy nhiên, Nam đã bồi thường thiệt hại, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra, đã thành khẩn khai báo. Sau khi phạm tội đã ra đầu thú, được đại diện bị hại bãi nại, bị cáo có nhân thân tốt nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Viện KSND tỉnh Bình Thuận đề mức án dành cho Phạm Văn Nam từ 3 – 4 năm tù về tội "Giết người" theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Nguyễn Thiện Khiêm, Trần Quốc Phong, Võ Lam Trường (cùng trú tỉnh Bình Thuận) bị đề nghị mức án từ 6 – 9 tháng tù với hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Lại thêm 1 trung tâm đăng kiểm bị phát hiện nhận hối lộ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/3, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị này vừa qua đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm 29-01S (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) về tội "Nhận hối lộ".



Cơ quan điều tra cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hà Nội phát hiện tại Trung tâm đăng kiểm 29-01S có dấu hiệu của tội "Nhận hối lộ".

Theo đó, từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022, khách đi đăng kiểm xe đã có hành vi đưa tiền để các đăng kiểm viên bỏ qua các lỗi vi phạm như đèn, gương, khối lượng xe vượt quá quy định…

Ngày 9/3, nhà chức trách đã khám xét khẩn cấp trung tâm này, thu giữ các tài liệu liên quan đồng thời triệu tập các cá nhân để làm rõ các thông tin.

Các bị can của Trung tâm đăng kiểm 29-01S vừa bị khởi tố để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ảnh: CACC

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng Phạm Hồng Thắng - Giám đốc, Đăng kiểm viên bậc cao; Lê Sỹ Mạnh - Phó Giám đốc, Đăng kiểm viên bậc cao và các đăng kiểm viên gồm: Nguyễn Văn Chương, Trần Đức Hiếu, Phạm Hồng Thanh là nhân viên nghiệp vụ đã khai nhận nhận tiền của chủ xe để bỏ qua lỗi vi phạm.

Trước đó, ngày 7/3, Công an TP.Hà Nội đã khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, để làm rõ hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới.

Việc khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V diễn theo đúng quy định, trình tự. Tại thời điểm lực lượng công an khám xét, nhiều chủ phương tiện vẫn đang xếp hàng chờ tới lượt đăng kiểm. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V đã tạm dừng hoạt động

Quá trình làm việc, xác định trong 3 bộ hồ sơ (loại xe tải chở hàng), thu giữ tại Trung tâm, có khối lượng thực tế lớn hơn khối lượng ghi trong đăng kiểm và xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng, không đủ điều kiện đăng kiểm nhưng vẫn thực hiện đăng kiểm cho chủ phương tiện.

Lực lượng chức năng khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V vào ngày 7/3. Ảnh: CACC

Qua làm việc, xác định 5 người gồm: 2 đăng kiểm viên phụ trách dây chuyền; 3 đăng kiểm viên phụ trách trọng tải đều biết khối lượng thực tế lớn hơn khối lượng ghi trong đăng kiểm, không đủ điều kiện nhưng vẫn thực hiện đăng kiểm cho chủ phương tiện với lý do "xe tải là nguồn nuôi sống gia đình chủ xe nên đã tạo điều kiện cho đăng kiểm.

Đối với Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-03V, đảm nhiệm vị trí phụ trách chung, hiểu rõ công việc và quy trình của đăng kiểm viên nhưng không kiểm tra lại thông số cân mà đã thực hiện ký cấp Giấy Chứng nhận kiểm định cho 03 xe tải trên.

Hiện Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ, khẩn trương điều tra, làm rõ sai phạm tại trung tâm này để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên địa bàn TP.Hà Nội có 31 trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, đến ngày 7/3, sau khi Trung tâm Đăng kiểm 29-03V dừng hoạt động, Hà Nội chỉ còn 8/31 trung tâm đăng kiểm hoạt động.

Mỗi ngày tại thành phố chỉ kiểm định được khoảng 1.000 xe, trong khi nhu cầu kiểm định xe của người dân rất lớn, dẫn đến tình trạng ùn tắc, quá tải tại các trung tâm đăng kiểm.

Danh sách 8 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại Hà Nội (tính đến ngày 7/3) gồm: 29-01V (Liên Ninh, Thanh Trì); 29-04V (Quang Minh, Mê Linh); 29-06V (Tam Hiệp, Thanh Trì); 29-08D (Kim Chung, Hoài Đức); 29-11D (Đông Sơn, Chương Mỹ); 29-13D (Nguyên Khê, Đông Anh); 29-22D (thị trấn Phùng, Đan Phượng); 29-32D (Yên Sở, Hoàng Mai).

Lý do hoãn xét xử vụ 2 cựu cảnh sát dàn dựng đụng ô tô, cướp tiền ảo Bitcoin trị giá hàng chục tỷ đồng

Ngày 9/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, vụ án hai cựu cảnh sát cùng 14 người bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội "Cướp tài sản" do dàn dựng đụng ô tô trên cao tốc Dầu Giây – TP.HCM cướp tiền ảo Bitcoin trị giá hơn 37 tỷ đồng bị hoãn.

Một số đối tượng liên quan đến vụ dàn dựng đụng ô tô cướp tiền ảo Bitcoin trị giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: CACC

Theo nguồn tin, lý do hoãn xét xử phiên tòa bởi trong vụ án có bị cáo Phạm Hoàng Việt hiện nay đang chấp hành một bản án khác tại Trại giam Phước Hòa. TAND TP.HCM đã làm thủ tục trích xuất bị cáo Việt về trại tạm giam tại TP.HCM để thực hiện các thủ tục và mở phiên tòa.



Tuy nhiên, đến nay, bị cáo này chưa được đưa về trại giam tại TP.HCM.

"Để bảo đảm thời gian và thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm đưa vụ án ra xét xử đúng quy định pháp luật, phiên tòa phải hoãn và thời gian mở lại sẽ thông báo sau", nguồn tin cho hay.

Trong vụ án này, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định Nguyễn Quốc Dũng (41 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi) - hai cựu cảnh sát (chưa công bố cơ quan) có liên quan đến vụ dàn dựng đụng ô tô cướp tiền ảo Bitcoin trị giá hơn 37 tỷ đồng của một doanh nhân tên Lê.

Liên quan đến vụ án, 2 cựu cảnh sát cùng 14 người khác sẽ bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội "Cướp tài sản" theo khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 18-20 năm tù hoặc tù chung thân).

Theo cáo trạng, quá trình đầu tư Bitcoin ở TP.HCM, Đà Nẵng, Tài và Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi) quen doanh nhân tên Lê. Năm 2018, Tài vì nghe anh Lê tư vấn nên đã bán hết 1.000 Bitcoin (trị giá khoảng 100 tỷ đồng), chuyển sang mua tiền ảo mới nổi như Aureus, Ifans... nhưng thua lỗ hết sạch. Cho rằng anh Lê lừa mình, Tài bàn với Hoàng và nhóm bạn nghĩ cách cướp Bitcoin của anh này.

Sau khi tìm được nơi ở của anh Lê tại TP.Thủ Đức, Tài rủ thêm nhiều người và hứa sẽ chia 30% số Bitcoin lấy được. Hai cảnh sát Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn được "mời" tham gia.

Ngày 11/5/2020, Tài cùng một số người bạn từ Đà Nẵng vào TP.HCM thuê khách sạn tại quận 1 để ở và theo dõi anh Lê. Cả nhóm bàn cách bắt giữ doanh nhân, chiếm đoạt điện thoại có tài khoản tiền ảo lên đến hàng chục tỷ đồng. Lúc này Dũng tư vấn cho nhóm Tài cách tạo vụ va chạm xe, phân công nhiệm vụ từng thành viên nhóm.

Ngày 12/5/2020, theo dõi qua định vị biết ô tô của anh Lê đang chạy về chung cư, các đối tượng chia nhau bám theo. Nhóm này giả vờ va chạm xe để gây gổ, khống chế, nhưng anh Lê cảnh giác bước lên xe phóng đi.

Ngày 17/2/2020, biết xe của gia đình của anh Lê đi từ Bảo Lộc về TP.HCM, nhóm Tài đeo khẩu trang, mũ, áo khoác để ra tay. Cả bọn đi nhiều ô tô theo đuôi trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đến khu vực thị trấn Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), một ô tô vượt lên trước xe anh Lê chặn đầu, một chiếc khác đâm vào đuôi xe.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: CH

Anh Lê và người em vợ xuống xe, liền bị nhóm Tài ập đến rút súng (bắn bi) khống chế. Những người còn lại ép vợ con anh Lê lên ô tô khác, uy hiếp bằng kim tiêm chứa "máu HIV" (làm giả bằng mực đỏ). Chúng dọa sẽ "tiêm máu HIV vào vợ con", buộc anh Lê đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử.

Trên đường di chuyển về TP.HCM, nhóm này tiếp tục đánh, buộc anh Lê gọi cho anh trai chuyển thêm 1.000 đồng Bitcoin cho chúng. Trong lúc nói chuyện, Lê hét lớn khiến người anh ở nhà sinh nghi, không chuyển tiền. Còn nhóm kia bỏ gia đình anh Lê và xe ở ven đường tại khu vực vắng vẻ ở quận 2, rồi mang điện thoại và camera hành trình đi phi tang. Gia đình nạn nhân tự giải thoát, cầu cứu cảnh sát.

Theo kết quả giám định, số tiền điện tử anh Lê bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin được quy đổi tổng trị giá hơn 37 tỷ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng.

Sau khi nhận được kết quả điều tra, Dũng và một số đồng phạm phản cung, không thừa nhận hành vi phạm tội. Dũng cho rằng không biết Tài và đồng phạm cướp tiền của anh Lê, nghĩ rằng là đi đòi nợ bình thường. Cáo trạng xác định, đủ căn cứ kết luận các bị can thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc.