TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bộ TTTT vào cuộc vụ CEO Nguyễn Phương Hằng tổ chức livestream; xét xử cựu PCT TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc vụ CEO Nguyễn Phương Hằng tổ chức livestream

Chiều 16/11, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TTTT) cho biết Cục vừa có văn bản yêu cầu Sở TTTT tỉnh Bình Dương xác minh, xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng liên quan buổi phát trực tuyến (livestream) của bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam.

Văn bản do lãnh đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 15/11 nêu rõ: Qua theo dõi, nắm bắt tình hình trên mạng và tiếp nhận thông tin từ báo chí, cục nhận thấy ngày 14/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức buổi "gặp gỡ và giao lưu khán giả" tại Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương), được phát trực tuyến trên mạng qua nhiều kênh Facebook, YouTube...

Đáng chú ý, trong các phát ngôn của khách mời tham dự buổi livestream có nội dung cho rằng "Báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng".

Hình ảnh chụp từ buổi livestream ngày 14/11 của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: M.Q





"Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử nhận thấy nội dung phát ngôn nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Vì vậy, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu Sở TTTT tỉnh Bình Dương kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật (nếu có) liên quan đến vụ việc trên và báo cáo trước ngày 30/11", công văn nêu rõ.

Trước đó, chiều 14/11, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi", chủ khu du lịch Đại Nam) đã tổ chức chương trình "Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và CEO Nguyễn Phương Hằng gặp gỡ và giao lưu cùng quý khán giả".

Đáng nói, buổi livestream này đã thu hút hàng trăm youtuber và gần 1.000 người có mặt trực tiếp để tham gia, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Một điều khác khiến dư luận hết sức bất bình là khách mời trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đã có phát biểu thiếu chuẩn mực, cho rằng "báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng".

Được biết, liên quan nội dung này, Sở TTTT tỉnh Bình Dương cũng đang vào cuộc để xác minh, làm rõ các phát ngôn thiếu chuẩn mực.

