Phát hiện cha dượng và con gái riêng của vợ tử vong với nhiều vết thương trong phòng trọ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 11/3, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận 7 điều tra nguyên nhân hai người là cha dượng cùng con gái tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể trong phòng trọ trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP.HCM).

Hiện trường người dân phát hiện cha dượng và con gái riêng của vợ tử vong trong phòng trọ ở con hẻm đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP.HCM). Ảnh: H.T

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân cùng dãy trọ nghe tiếng la hét tại một phòng trọ trên hẻm đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (quận 7).



Đến kiểm tra người dân phát hiện hai người gồm 1 người đàn ông và 1 cô gái tử vong nằm bất động ở hai vị trí khác nhau, trên người có nhiều vết thương.

Theo điều tra, người đàn ông 46 tuổi là cha dượng của cô gái 17 tuổi, trên cơ thể cả hai người đều có vết thương nghi do vật nhọn gây ra.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ của cô gái đã về quê.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Anh vợ đánh em rể tử vong chỉ vì 300.000 đồng

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đen, 49 tuổi, trú tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nguyễn Văn Đen đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nguồn: Dân Trí

Khoảng 16h ngày 9/3, Đen cùng anh ruột Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Dũng và em rể Trần Duy Thiện (54 tuổi) tổ chức nhậu tại nhà anh Sơn, thuộc ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới.



Trong lúc nhậu, Thiện có mượn Đen 300.000 đồng để đánh lô đề. Biết Thiện trúng số lô, đến khoảng 18h cùng ngày, Đen đòi lại số tiền Thiện đã mượn. Họ đã xảy ra cự cãi, được mọi người can ngăn.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. Nguồn: Dân Trí

Sau đó, Đen được Nguyễn Thị Mộng Thu (sinh sống như vợ chồng với Thiện tại nhà Thu) dìu về nhà nằm nghỉ. Thấy cảnh này, Thiện cầm dao rượt chém Đen.



Đen đã kịp khống chế Thiện. Trong lúc giằng co, Thiện quơ tay khiến dao trúng mặt Đen làm chảy máu.

Đen tức giận dùng tay đánh vào đầu làm Thiện ngã, rồi bỏ đi. Một lúc sau vợ phát hiện Thiện tím tái cơ thể nên truy hô.

Đen cùng mọi người đưa Thiện đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Thầy giáo và người đàn ông 68 tuổi bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/3, thông tin từ Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Minh Tâm (52 tuổi) và Phan Văn Đàm (68 tuổi) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 1, Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Ngôi trường nơi ông Đặng Minh Tâm công tác. Ảnh H.A

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/3, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.Q.N. (bố của cháu Y., ngụ tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đã tiến hành tạm giữ Đặng Minh Tâm (giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc) để xác minh, làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tâm thừa nhận có hành vi "đụng chạm" với cháu Y. (học sinh lớp 5 của trường).

Không chỉ có hành vi "đụng chạm" với cháu Y, cơ quan Công an xác định Đặng Minh Tâm đã nhiều lần có hành vi giao cấu với một học sinh cũ khác tên H. (hiện đang học lớp 7, cùng ở xã Phù Lưu). Sau mỗi lần quan hệ tình dục, Tâm đưa cho nữ sinh này 10.000 đồng-20.000 đồng và giao cấu lần cuối vào cuối tháng 2/2023.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Lộc Hà lấy lời khai của nữ sinh lớp 7 tên H. thì phát hiện thêm ông Phan Văn Đàm (68 tuổi, ngụ thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) đã xâm hại nữ sinh này.

Tại cơ quan điều tra, ông Phan Văn Đàm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng trên.

Bí mật "động trời" bên trong những gói chả giả

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bàn giao vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý cho Công an tỉnh điều tra.

Ma tuý được giấu trong các cuộn lá xanh giả dạng các đòn chả. Ảnh: Hải quan La Lay.

Trước đó, trong hai ngày 7 và 8/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh phát hiện, bắt giữ và xử lý đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, bằng các nghiệp vụ kiểm soát Hải quan, qua kiểm tra một số vật dụng, bao gói hành lý có dấu hiệu nghi vấn gửi trên các phương tiện xe khách bằng máy soi chiếu, Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay - Quảng Trị đã phát hiện dấu hiệu ma túy các loại được che giấu rất tinh vi bên trong các nồi nướng điện, bao cà phê, gói nhựa kín nhiều kích cỡ… bọc trong nhiều lớn nylon.

Đặc biệt, ma tuý còn được che giấu tinh vi đến nỗi không ai có thể nghĩ tới, đó là đặt trong các cuộn lá xanh giả dạng các gói chả.

Đối tượng (ngồi) bị bắt cùng tác vật ma tuý. Ảnh: Hải quan La Lay

Ngay sau đó, các lực lượng gồm hải quan, biên phòng, công an tỉnh Quảng Trị đã đã hiệp đồng tác chiến, đánh án.

Đầu giờ chiều 9/3, các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang một đối tượng tại địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với toàn bộ tang vật ban đầu được xác định, bao gồm: khoảng 2,1kg ma túy đá (vụ ngày 7/3/2023) và khoảng 3kg ma túy Ketamine cùng 1,4kg ma túy tổng hợp khác (vụ ngày 8/3/2023).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc của Tuân "Đá" trong căn nhà kiên cố, rào thép gai, lắp camera đối phó cảnh sát

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an huyện Hà Trung đấu tranh triệt phá thành công chuyên án đánh bạc tại xã Hà Long, do Phạm Văn Tuân (tức Tuân Đá, SN 1988 ở xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu và bắt quả tang 16 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa", thu giữ nhiều tiền mặt cùng tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng đánh bạc do Công an huyện Hà Trung triệt phá.

Theo Công an huyện Hà Trung, Phạm Văn Tuân là đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, có nhiều tiền án về tội tổ chức đánh bạc và gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Tuân tiếp tục "Ngựa quen đường cũ" và thường xuyên tổ chức cho các con bạc trên địa bàn tham gia đánh bạc với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Tuân đã cho xây dựng nhà kiên cố, có hàng rào thép gai xung quanh và lắp đặt hệ thống camera hướng ra ngoài đường để theo dõi và canh gác. Ngoài ra, Tuân còn bố trí nhiều đối tượng canh gác ở phía ngoài nhà để cảnh giới.

Các đối tượng đánh bạc và tang vật trong chuyên án do Công an Hà Trung vừa triệt phá.

Bước đầu, Công an huyện Hà Trung đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng gồm 5 đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc và 9 con bạc.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hoá đang điều tra, làm rõ vụ việc trên theo quy định của pháp luật.