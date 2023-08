Đối tượng trốn truy nã 30 năm sa lưới

Trao đổi với PV chiều tối 20/8, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) xác nhận, cơ quan này vừa bắt giữ Đặng Văn Minh (SN 1969, trú ở thôn Vĩnh Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên). Đây là đối tượng 30 năm lẩn trốn quyết định truy nã số 12 ngày 15/7/1993 của Công an huyện Tuy Hòa trước đây về tội danh “Trốn khỏi nơi giam giữ” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự 1985.

Đặng Văn Minh sau khi bị bắt và dẫn giải từ Khánh Hòa về Phú Yên.

Theo hồ sơ truy nã, cách đây hơn 30 năm, vào ngày 9/3/1993, trên đường đi thăm người thân, Đặng Văn Minh đã trộm cắp 1 vòng đeo tay bằng vàng, 1 xe đạp tại xã Hòa Bình 1, huyện Tuy Hòa – nay là huyện Tây Hòa (Phú Yên). Sau khi bị phát hiện, bắt giữ và truy tố, TAND huyện Tuy Hòa lúc đó đã tuyên phạt Đặng Văn Minh 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khi đang thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Hòa, lợi dụng trong lúc được trích xuất đưa ra ngoài để lao động vào ngày 10/7/1993, Minh đã lẩn trốn trốn. Ngày 15/7/1993, Công an huyện Tuy Hòa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Đặng Văn Minh.

Quyết định truy nã Đặng Văn Minh cách đây 30 năm.

Trong suốt 30 năm lẩn trốn, nhiều lần Đặng Văn Minh thay đổi tên tuổi, ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Sau một thời gian truy bám đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống với Đặng Văn Minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tuy Hòa phát hiện nghi can đang sinh sống cùng vợ hờ tại phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) dưới vỏ bọc là Đặng Minh Đức.

Chiều tối 19/8, một mũi trinh sát hình sự Công an TP.Tuy Hòa phối hợp Công an TP.Nha Trang bắt giữ Đặng Văn Minh.

Bước đầu, Đặng Văn Minh khai nhận, trong thời gian trốn truy nã, đối tượng này đã hai lần phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đang đề nghị các cơ quan chức năng tra cứu thông tin để có căn cứ xem xét nhân thân đối tượng này.

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Minh để lập thủ tục phục hồi điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.