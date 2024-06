Chặn đầu xe tải giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai rồi hành hung tài xế

Theo clip ghi lại, một chiếc xe khách biển số tỉnh Lào Cai liên tục lấn sang làn đường ngược chiều, lạng lách, tạt đầu để vượt lên một chiếc xe tải. Sau đó, xe khách đỗ ngang đường, chắn gần hết làn đường di chuyển của đường cao tốc để chặn đầu xe tải.



Tiếp sau đó, 3 người đàn ông bước ra từ xe khách, trong đó có 1 người cầm theo chiếc gậy dài khoảng 1m và leo lên cabin, hành hung tài xế xe tải.

Ba người đàn ông bước xuống xe khách rồi leo lên cabin hành hung tài xế xe tải. Nguồn: Công Lý

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h23 sáng cùng ngày tại Km216 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Thời điểm trên, ô tô khách biển số 24B-009.19 chặn xe tải biển số 24C-051.65 theo chiều Lào Cai đi Hà Nội.

Hiện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đang phối hợp cùng Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai truy tìm các bên liên quan đến trụ sở làm việc để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phá đường dây cá độ bóng đá EURO 2024

Ngày 22/6, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá EURO 2024 qua mạng với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

6 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá EURO đã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1991); Nguyễn Văn Thưởng (SN 1979); Nguyễn Văn Hợp (SN 1975); Phạm Thế Anh (SN 1979); Nguyễn Văn Thông (SN 1978) và Nguyễn Văn Trinh (SN 1983), cùng trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.



Công an xác định: Từ đầu tháng 6/2024, Nguyễn Xuân Hùng quản lý, sử dụng 1 tài khoản đánh bạc cấp Master ký hiệu J13E11 để hoạt động đánh bạc trong kỳ EURO 2024.

Lực lượng chức năng khám xét nhà, làm việc với đối tượng Nguyễn Xuân Hùng về đường dây cá độ bóng đá EURO.

Hùng sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng Inetrnet đăng nhập vào tài khoản đánh bạc thông qua các website của nhà cái, chia tài khoản để sử dụng đánh bạc và giao cho các đối tượng khác để sử dụng đánh bạc.

Tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua tài khoản hơn 10 tỷ đồng.

Công an đã triệu tập làm việc đối với 20 đối tượng, thi hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng: Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Văn Thưởng, thu giữ 15 điện thoại đi động, máy vi tính, các tài liệu có liên quan hoạt động đánh bạc và 70 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Công an thông tin lý do cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế bị bắt khi vừa được miễn phạt tù

Ngày 22/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin chính thức về vụ cơ quan này khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế bị bắt khi vừa được miễn phạt tù. Ảnh: Đình Hồng.

Theo đó, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Đức- cựu Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế và Trần Thị Kim Xinh- nguyên Phó trưởng khoa phụ trách khoa Dược của CDC Thừa Thiên Huế. Cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can và cấm bị cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Nguyễn Thy Loan- nhân viên thu phí của CDC Thừa Thiên Huế.

Trong số 3 bị can nêu trên, Hoàng Văn Đức là người vừa được TAND tỉnh Thừa Thiên Huế miễn hình phạt tù trong vụ án "Vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo cơ quan công an, CDC Thừa Thiên Huế được thành lập theo quyết định số 817/QĐ –UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ quan này là đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm chủng vaccine dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT –BYT của Bộ Y tế.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021, các đối tượng Hoàng Văn đức, Trần Thị Kim Xinh, Lê Nguyễn Thy Loan đã không thực hiện đúng quy định về mua vaccine, không hạch toán phí tiêm chủng theo quy định để chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Hiện, Phòng CSĐT tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế Hoàng Văn Đức bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử tội "Vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại phiên tòa ngày 8/5/2024. Ảnh: Ngọc Sáng.

Vào ngày 8/5/2024, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Đức - cựu Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Thúc Nhật - cựu Trưởng phòng Tài chính kế hoạch kiêm kế toán trưởng CDC Thừa Thiên Huế về tội danh "Vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".



Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 4/3 đến 1/9/2020, Hoàng Văn Đức đã ký 8 quyết định chỉ định thầu rút gọn cho 3 nhà thầu là Công ty Cổ phần Công nghệ y tế Phương Tây, Công ty TNHH Phát Thiện và Nhà thuốc Thành Đạt. Tổng giá trị 8 gói thầu CDC Thừa Thiên Huế đã thanh toán cho các nhà thầu này là hơn 9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau khi thanh lý hợp đồng, các nhà thầu đều trích lại 2-3% cho lãnh đạo CDC Thừa Thiên Huế. Hoàng Văn Đức đã giao Nhật quản lý số tiền trên. Cuối năm 2020, Nhật lấy 30 triệu đồng, đưa Đức 50 triệu đồng và số tiền này Đức khai dùng để đối ngoại. Số còn lại để chi tiêu cơ quan nhưng không có hóa đơn, chứng từ, sổ sách chứng minh...

Tại phiên xét xử, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xác định Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật có nhận tiền của các doanh nghiệp sau khi ký kết hợp đồng nhưng không có thỏa thuận trước, không biết số tiền đã nhận là do phạm tội mà có, đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Tòa nhận định các bị cáo ở tuyến đầu chống dịch, có thành tích trong phòng chống dịch. Thời điểm phạm tội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đấu thầu vật tư ý tế cũng là phục vụ cho phòng chống dịch bệnh…

HĐXX cho rằng các bị cáo đáng được hưởng khoan hồng đặc biệt nên quyết định áp dụng điều 59 Bộ luật Hình sự để miễn hình phạt tù cho Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật. Ngoài ra, HĐXX áp dụng hình phạt bổ sung là cấm Hoàng Văn Đức đảm nhiệm chức vụ quản lý trong thời gian 1 năm, cấm Hà Thúc Nhật làm công việc liên quán đến kế toán, tài chính trong thời gian 1 năm. Các bị cáo cũng bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền gây cho Nhà nước.

Quăng dây câu vướng dây điện, người đàn ông bị điện giật văng xa vài mét, tử vong

Sáng 22/6, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, thanh niên đi câu cá ven tuyến kênh bị điện giật bất tỉnh. Sau đó, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã ngừng tim, tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường nơi anh Nguyễn Quang H (40 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) câu cá bị điện giật. Clip: Thiên Long



Khoảng 7 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Quang H (40 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) chạy xe máy cùng người bạn đến khu vực cầu Kênh Chà ấp 1A, xã Hựu Thạnh để câu cá.

Sợi dây/nhợ câu còn vướng trên đường dây điện khu vực gần cầu Kênh Chà. Ảnh: Thiên Long

Khi vào lộ đá đỏ cách chân cầu hơn 40m, anh H đậu xe rồi lấy cần câu máy ra ngồi sát bờ kênh móc mồi chuẩn bị hành nghề.

Xe máy của anh H. Ảnh: Thiên Long

Lúc quăng sợi dây/nhợ dài có mồi ra giữa dòng nước, nhưng do ném quá cao dây vướng vào chùm dây điện dọc theo tuyến kênh.

Không cách nào lấy xuống được, anh H cố gắng giật nhiều cái. Bất ngờ dây điện chập mạch nổ lớn.

Nạn nhân đang cầm cần câu bị điện dẫn giật té văng ra xa nhiều mét nằm bất động. Người dân cùng bạn của anh H nhanh chóng chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên khi đến nơi, nạn nhân được cho là đã ngừng tim và đã tử vong trên đường.

Công an huyện Đức Hòa phối hợp đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hiện đang có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Diễn biến mới nhất về sức khoẻ 2 bé trong án mạng cả gia đình bị sát hại ở Quảng Ngãi

Sáng 22/6, sau 4 ngày 2 bé trong vụ cả gia đình bị sát hại được đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Thiều cho biết, đến thời điểm này, tình hình thương tích của 2 bé L.H.N.Y (SN 2018) và L.H.C.N (SN 2020) đã tương đối ổn định và có tiến triển tốt.

Tuy vẫn còn phải thở oxy nhưng bé L.H.C.N (4 tuổi) đã tỉnh táo. Ảnh: N.Nguyễn

Cụ thể đối với bé L.H.N.Y, do thương tích nhẹ hơn nên sau mấy ngày điều trị, hiện đã tỉnh táo; còn đối với bé em là L.H.C.N, do thương tích nặng hơn và đặc biệt bị tổn thương khá nặng một số cơ quan nội tạng nên vẫn còn phải tiếp tục thở oxy.

Tuy nhiên, Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Thiều báo tin vui, tinh thần bé L.H.C.N đã tỉnh táo và đang hồi phục khá tốt, đang được các y, bác sĩ theo dõi chặt chẽ và tích cực chăm sóc.

Vào khoảng 6 giờ ngày 19/6, cả gia đình 4 người, gồm vợ chồng anh L.H.T (SN 1974) và chị P.T.P (SN 1982), cùng 2 con nhỏ là bé L.H.N.Y (6 tuổi) và L.H.C.N (4 tuổi) đã bị hung thủ ra tay sát hại.

Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Thiều. Ảnh: T.U

Theo đó vợ chồng anh L.H.T và chị P.T.P, đã bị giết chết tại chỗ; còn 2 bé L.H.N.Y (6 tuổi) và L.H.C.N (4 tuổi) bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Quảng Ngãi.

Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ giết người kinh hoàng nêu trên, cơ quan chức năng đã điều tra, xác định và bắt được nghi phạm là Lê Đình Thuyết (SN 1967, quê quán xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi), nơi cư trú và ở hiện nay là xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.