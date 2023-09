Điều tra vụ 2 anh em ruột tử vong trong căn nhà khóa trái cửa, thi thể có vết thương

Như Dân Việt đã thông tin: Rạng sáng 12/9, Công an quận 8, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn phường 5 khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đăng Khôi

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 11/9, người thân của ông M. (SN 1968) đến căn nhà mà ông này đang ở tại con hẻm Liên tỉnh 5, phường 5.

Tại đây, bên trong căn nhà đã bị khóa trái cửa. Người thân leo từ sân thượng để vào căn nhà thì phát hiện ông M. đã tử vong, cạnh đó là thi thể của chị D. (SN 1972, em gái ông M.), thi thể có vết thương.

Sự việc được trình báo cho Công an quận 8. Nhận tin báo, Công an quận 8 đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Cảnh sát có mặt phong tỏa, khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Ảnh: Đăng Khôi

Một nguồn tin cho biết, thời điểm trên, ông M. ngồi hút thuốc tại căn nhà trên thì xảy ra mâu thuẫn với em gái. Ông M. được cho đã sát hại bà D. rồi gọi điện báo cho gia đình, sau đó nói là sẽ tự tử.

Khi người thân đến nơi thì căn nhà đã được khóa trái, họ đi từ sân thượng vào căn nhà thì phát hiện sự việc nên báo công an.

Thông tin mới vụ cháu bé bị ném từ cầu xuống sông

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người", liên quan đến vụ ném cháu bé 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông.

Theo thông tin, trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận được điện báo của Công an TP.Long Xuyên về việc người dân phát hiện 1 nam thanh niên đứng trên cầu Tôn Đức Thắng ném cháu bé khoảng 4 tuổi xuống sông Long Xuyên, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng Hải khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Cháu bé may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (SN 1984, con trai ông Thọ) đang điều khiển ghe chở lúa từ hướng xã Mỹ Khánh ra sông Hậu, kịp thời phát hiện cứu vớt cháu bé an toàn.

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.Long Xuyên và các đơn vị chức năng, nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt nóng đối tượng đã ném cháu bé xuống sông.

Anh Thành cùng người dân chăm sóc bé. Ảnh: Tiến Tầm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 giờ truy xét nóng, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang lẩn trốn tại khu vực phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên.

Kết quả điều tra bước đầu xác đinh: Huỳnh Hồng Hải có quan hệ tình cảm yêu đương với T.T.V (SN 1991, trú tại quận 7, TP.HCM) một thời gian rồi chia tay nhau. Đến năm 2018, V lấy chồng và sinh được bé trai tên K (SN 2019) nhưng V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải.

Anh Thành cùng cha kể lại sự việc cứu cháu bé. Ảnh: Tiến Tầm

Ngày 10/9, Hải điện thoại mời V xuống nhà Hải ăn đám giỗ nên V đưa con đi cùng. Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 11/9, V kêu Hải chở bé K đi chơi, khi Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (đoạn thuộc phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) thì ném bé xuống sông Long Xuyên.

Cầu Tôn Đức Thắng nơi Hải ném cháu bé xuống sông. Ảnh: Tiến Tầm

Cùng lúc này, cha con ông Thọ điều khiển ghe chở lúa chạy tới kịp thời phát hiện cứu vớt bé K đưa lên bờ rồi cùng mọi người sơ cứu, chăm sóc cho bé nên sức khỏe bé đã ổn định. Chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bàn giao bé K cho mẹ của bé.



Đến tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Hồng Hải để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Kẻ dùng hung khí tấn công hàng loạt cô gái trên đường phố Hà Nội vì “thù hận phụ nữ” lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/9, TAND TP.Hà Nội phạt Trần Lê Huy (SN 1991, ở quận Long Biên, Hà Nội) án 12 năm tù về tội "Giết người" và 15 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích"; tổng hợp hình phạt 13 năm 3 tháng tù.

Trần Lê Huy chém nhiều cô gái vì lòng "thù hận phụ nữ".

Theo cáo trạng, Huy là đối tượng có 2 tiền án về các hành vi cướp và trộm cắp. Ra tù, anh ta không có nghề nghiệp ổn định và sống với mẹ đẻ tại quận Long Biên.

Đầu năm 2022, Huy làm quen một số cô gái nhưng không được đáp lại tình cảm nên "nảy sinh lòng thù hận đối với phụ nữ". Do vậy, Huy chuẩn bị nhiều hung khí nhằm tấn công các cô gái trên đường dù không quen biết họ.

Vụ đầu tiên xảy ra chiều 3/11/2022, Huy điều khiển xe máy từ nhà sang cửa hàng của mẹ ở phố Bạch Mai (Hà Nội) rồi tại đây, lén lấy đi một dao gọt hoa quả, giấu trong áo khoác.

Bị cáo sau đó điều khiển xe máy đi lòng vòng trên một số tuyến phố và còn nhặt thêm đoạn gậy gỗ có gắn đinh sắt ở hai đầu.

Đến ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài, Huy nhìn thấy một cô gái sinh năm 1999 đang ngồi trên bậc thềm trung tâm thương mại. Anh ta áp sát, dùng gậy gỗ đánh vào đầu nạn nhân rồi phóng xe bỏ chạy. Cô gái được đưa đi cấp cứu, tổn hại 6% sức khỏe.

Phần mình, Huy tiếp tục điều khiển xe máy đi lang thang để tấn công phụ nữ. Đến phố Thái Phiên, bị cáo gặp 2 cô gái đều sinh năm 2001, đang đứng trước cửa nhà.

Huy lướt xe máy qua, một tay quơ dao nhằm sát hại một trong số 2 cô gái nhưng may mắn, nạn nhân kịp thời quay mặt đi nên chỉ bị thương tích ở cổ, tổn hại 4% sức khỏe. Hành vi này của Huy được xác định đã phạm tội "Giết người".

Vụ tấn công thứ 3 diễn ra cùng ngày, khi Huy gắn dao lên đầu gậy làm hung khí rồi chém vào một phụ nữ sinh năm 1977, khi cô đang đi xe máy, chở theo một cháu bé. Việc này khiến người phụ nữ tổn hại 2% sức khỏe.

Khi bị bắt, Trần Lê Huy còn khai từ ngày 25/10 đến 3/11/2022, anh ta đã 6 lần tấn công các phụ nữ khác nhau trên địa bàn một số quận trung tâm của Hà Nội. Nhà chức trách ra thông báo tìm bị hại nhưng chưa có kết quả nên tách hành vi này xử lý sau.

Lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai cùng 2 thuộc cấp lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo gồm Huỳnh Văn Tâm (Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đình Trúc (Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và Hồ Quang Thi (nguyên Kế toán trưởng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai) về tội "Tham ô tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Huỳnh Văn Tâm (khi đó giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ) đã triển khai thực hiện dự án, trong đó có gói nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trị giá hơn 575 triệu đồng (tương ứng với nhiệm vụ phải nhập hoàn thành 36.000 phiếu về thông tin hồ sơ cán bộ công chức).

Do việc nhập dữ liệu của các đơn vị chưa hoàn thành theo tiến độ, nhưng lại muốn giữ lại số tiền của gói nhập dữ liệu hơn 575 triệu đồng này để sau khi việc nhập dữ liệu hoàn thành sẽ có tiền để thanh toán nên bị cáo Tâm cùng với 2 thuộc cấp là bị cáo Trúc và bị cáo Thi làm hồ sơ khống để rút tiền từ Kho bạc nhà nước khi chưa đủ điều kiện theo quy định, gây thất thoát ngân sách số tiền nêu trên.

Sau khi thấy số tiền hơn 575 triệu đồng được chuyển vào tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ thì bị cáo Thi trình cho bị cáo Tâm ký 10 giao dịch rút tiền bằng 20 giấy ủy nhiệm chi (tính cả 1 liên lưu). Sau đó, bị cáo Thi sử dụng 19 giấy ủy nhiệm chi để thực hiện rút tiền 1 liên tại BIDV - Chi nhánh Nam Gia Lai, liên còn lại sử dụng 1 liên lưu để rút tiền tại BIDV - Chi nhánh Phố Núi với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Trong số tiền này, bản thân Thi đã chiếm đoạt số tiền hơn 543 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Theo Viện KSND tỉnh Gia Lai, hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ Kho bạc nhà nước về tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ nêu trên của 3 bị cáo là có tính chất đồng phạm. Trong đó, bị cáo Tâm là Giám đốc sở, là chủ tài khoản, nên có vai trò chính. Bị cáo Trúc có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Tâm. Đối với bị cáo Thi, sau khi số tiền hơn 575 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của Sở Nội vụ thì bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, tìm cách chiếm đoạt số tiền hơn 543 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, bị cáo Tâm đã nộp lại hơn 575 triệu đồng, bị cáo Thi đã nộp lại gần 4,4 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và lời khai của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tâm 30 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Đình Trúc 18 tháng tù cho hưởng án treo và Hồ Quang Thi 9 năm tù giam.

5 nhân viên bốc xếp ở sân bay Nội Bài đã dùng thủ đoạn như thế nào để trộm tài sản của hành khách?

Ngày 12/9, thông tin cho biết, Công an huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Phạm Văn Trường (SN 1990), Nguyễn Minh Thảo (SN 1994), cùng trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội; Trần Văn Thành (SN 1992) Diễn Châu, Nghệ An; Phạm Văn Tuấn (SN 1996) huyện Sóc Sơn; Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994) huyện Sóc Sơn.

5 người trên là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo nhà chức trách, ngày 23/8, Đồn Công an sân bay Nội Bài nhận được phản ánh của chị N.M.A (quốc tịch Đức) về việc ngày 22/8, chị bay chuyến Hà Nội - Cam Ranh tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài.

Chị N.M.A đã ký gửi hành lý là một chiếc vali màu đỏ; khi về tới khách sạn ở Cam Ranh, chị thấy vali của mình bị mở khóa.

Các đối tượng là nhân viên bốc xếp ở sân bay Nội Bài bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản của hành khách. Ảnh: CACC

Theo trình bày của nạn nhân, khi kiểm tra tài sản bên trong, chị N.M.A phát hiện bị mất gồm bộ tai nghe không dây màu trắng và tiền mặt 500 euro.

Nhận được thông tin phản ánh từ nạn nhân, Đồn Công an sân bay Nội Bài sau đó đã vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm.

5 nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi nhanh chóng được xác định. Nhóm đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước cơ quan điều tra. Cụ thể, họ là những người làm việc chung ca, nhiệm vụ là bốc xếp hành lý ký gửi của khách tại nhà ga T1.

Trước khi làm việc, các đối tượng bàn bạc, thống nhất trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, thấy vali nào dễ mở khóa sẽ trộm tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng khai rằng họ đã bọc lót, cảnh giới cho nhau để mở khóa trộm.

Vào ngày xảy ra vụ việc, phát hiện khóa vali của chị A không chắc chắn nên nhóm này đã giật khóa, lấy trộm tài sản bên trong.

Số tài sản nhóm đối tượng lấy được Thịnh giữ lại bộ tai nghe để sử dụng. Với 500 euro, nhóm đối tượng đưa đi đổi được 12,6 triệu đồng rồi chia nhau.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm này khai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ việc trộm cắp tài sản trước khi bị phát hiện. Trong trường hợp những chiếc vali bị giật bung khóa nếu bị phát hiện, phản ánh, các đối tượng sẽ đổ lỗi cho quá trình vận chuyển va đập bị bung, hành lý bên trong bị rơi vãi, thất lạc.