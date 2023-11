Chồng chém chết vợ rồi tự sát

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 11 giờ trưa nay (2/11), tại phố Bà Triệu, khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ án mạng chồng chém chết vợ rồi tự sát.

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, hung thủ và nạn nhân có quan hệ vợ chồng. Nguyên nhân xảy ra án mạng chồng chém chết vợ rồi tự sát được xác định là do mâu thuẫn.

Anh B.H.T. và vợ là P.T.TL. (cùng sinh năm 1997, trú tại số 108 Tôn Đức Thắng, khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ) đã xảy ra mâu thuẫn. B.H.T. đã đâm chém nhiều nhát vào người vợ. Sau đó, B.H.T tự vẫn và tử vong tại chỗ. Chị L. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Chí Linh, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án chồng chém chết vợ rồi tự sát. Ảnh: PV

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền và lực lượng Công an phường Sao Đỏ, Công an thành phố Chí Linh và Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Xe cứu thương trực dưới đường để đưa thi thể nghi phạm vào Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Ảnh: PV

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành đưa thi thể B.H.T xuống xe cứu thương chở vào Trung tâm Y tế Chí Linh.

Được biết, vụ án xảy ra tại nhà bố mẹ đẻ của nạn nhân.

Công an thành phố Chí Linh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương điều tra vụ việc.

Giả công an để mở văn phòng luật sư, chiếm đoạt tiền tỷ của gần 20 bị hại

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh (32 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, trú chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Hữu Thạnh. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân với nội dung bị người tên "Jonhny Thanh" lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Australia…

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi can là Nguyễn Hữu Thạnh.

Thu thập chứng cứ, ngày 31/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh khi đối tượng đang ở tại phòng 3302 chung cư Mường Thanh.

Khám xét tại đây, công an thu giữ 1 giấy chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 4 đồng hồ đeo tay, 1 iPad, 2 máy tính bảng, 4 điện thoại di động (trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu), 2 dàn máy vi tính, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài liệu khác.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, bước đầu Thạnh khai nhận, để lừa được nạn nhân, Thạnh đóng giả là công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng.



Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở Văn phòng Luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Từ tháng 10/2022 đến nay, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa gần 20 người với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Thạnh sử dụng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và thua hết.

Cạnh đó, Thạnh đang là nghi can bị Công an TP.HCM truy tìm cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Truy tố cựu cán bộ công an bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi chuộc 15 tỷ đồng ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Đức Trung, cựu cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Công an Hà Nội

Cáo trạng thể hiện, Trung từng là cựu cán bộ Đội tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người và bị thúc ép trả nợ. Bị can nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện kinh tế để trộm cắp tài sản.

Ngày 4/7, Trung thuê ôtô hiệu Kia Morning màu trắng với mục đích sử dụng làm phương tiện đi phạm tội. Sau đó, Trung lắp biển kiểm soát 29A-246.99 giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trung mua khẩu súng hiệu ZORAKI M906-TD cỡ 9mm, loại súng bắn đạn cao su, để làm hung khí chống trả nếu bị phát hiện.

Sau khi chuẩn bị công cụ, Trung chọn khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhomes thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, bị can không tìm được nhà nào sơ hở để trộm cắp.

Chiều 14/8, Trung chuyển hướng sang bắt cóc trẻ em nhằm mục đích đe dọa người nhà, đòi tiền chuộc. Để thực hiện hành vi bắt cóc, Trung mua thêm một cuộn băng dính loại to, một đôi găng tay và 2 dây chun buộc hàng.

Trung lái ôtô đến khu đô thị Việt Hưng và thấy bé trai N.H.P. (SN 2016) đang đạp xe một mình. Đối tượng đã bắt P. lên xe, dùng dây trói bé trai vào ghế phụ.

Sau khi hỏi cháu P. và biết được số điện thoại của chị Đ.T.H. (mẹ cháu P.), Trung gọi điện cho chị H. đe dọa, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Gia đình nạn nhân sau đó chuẩn bị được hơn 13 tỷ đồng, gồm 6 tỷ đồng và 300.000 USD (tương đương hơn 7,1 tỷ đồng).

Theo yêu cầu của đối tượng, chị H. để tiền trong túi xách màu đen, rồi lái ôtô theo chỉ dẫn của bị can. Tại đường gom gần khu công nghiệp Đồng Văn (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), chị H. xuống ôtô và mang theo túi tiền để xuống dưới đất. Tại đây, Trung lấy túi tiền rồi thả cháu P. ra, lái xe bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng vật chứng.

Cô giáo dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo tiền tỷ của đồng nghiệp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Hồ Thị Phương Lan (SN 1978, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hồ Thị Phương Lan tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.A

Theo cáo trạng, Hồ Thị Phương Lan nguyên là giáo viên Trường THCS Dân tộc nội trú Nam Đông. Khi còn là giáo viên, Lan quen biết bà Lê Nguyễn Xuân T (SN 1974), là giáo viên ở TP.Huế. Lan nhiều lần mượn tiền của bà T, việc mượn tiền và trả tiền đều được chuyển qua tài khoản do 2 người đứng tên.

Trước thời điểm 22/9/2022, Lan nợ bà T số tiền 1,35 tỷ đồng và Lan cùng chồng nợ của một chi nhánh ngân hàng ở Nam Đông 2,2 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ và sử dụng vào tiêu xài cá nhân, Lan thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của bà T.

Lan tạo lập ra một tài khoản Zalo "Nhung XD Đức Thịnh" rồi dùng tài khoản này nhắn tới tài khoản Zalo của mình với nội dụng "muốn vay tiền của Lan để làm ăn vì trong giai đoạn khó khăn".

Sau đó, Lan chụp lại nội dung tin nhắn trên chuyển cho bà T và nói dối là có người cần vay tiền với lãi suất cao nhằm mượn tiền của bà T.

Tin tưởng thông tin Lan đưa ra, bà T đã đồng ý cho Lan vay tiền với lãi suất Lan đưa ra. Trong khoảng thời gian từ ngày 22/9 đến ngày 22/11/2021, Lan đã 5 lần vay tiền và chiếm đoạt của bà T tổng cộng 3,25 tỷ đồng.

Trong quá trình vay tiền, để bị hại tin tưởng và tiếp tục cho vay, Lan 14 lần trả cho bà T tổng số tiền 2 tỷ đồng.

HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Hồ Thị Phương Lan 12 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà

Như Dân Việt đã đưa tin: Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ vụ 1 người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà.

Người dân theo dõi tại hiện trường vụ việc phát hiện người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà. Nguồn: NLĐO

Thông tin cụ thể vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà: Vào chiều 1/11, hàng xóm phát hiện bà T (khoảng hơn 50 tuổi) tử vong trong nhà ở khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

Clip đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Nguồn: NLĐO

Theo các nhân chứng, nạn nhân được phát hiện tử vong với vết thương ở ngực và cổ. Nhận tin báo, công an đã tới phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.



Hiện công an đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ.