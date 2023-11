Bố đạp, xách ném con gái 3 tuổi gãy xương vai

Như Dân Việt đã thông tin: Trên mạng xã hội vừa xuất hiện môt clip ghi lại cảnh một bé gái đang chạy theo mẹ quấy khóc, sau đó người đàn ông từ trong chạy ra đạp ngã bé xuống đất, không dừng lại đó người này túm một chân bé gái tiếp tục ném lên không, khiến bé văng ra xa một đoạn.



Người bố lao từ nhà ra đạp thẳng vào người bé... Ảnh cắt từ clip

Sau đó, sự việc được xác định ở xã Phú Lâm, huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 29/10 và được camera an ninh ghi lại. Bé gái bị gãy xương vai phải đưa đi viện điều trị.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo xã Phú Lâm xác nhận clip trên là ở địa phương.

"Hiện cơ quan công an đã yêu cầu gia đình Dương Văn L., ở thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm lên làm việc về hành vi bạo hành trẻ em" - lãnh đạo xã Phú Lâm thông tin thêm.

...sau đó người bố túm một chân bé gái ném ra xa. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo thông tin từ UBND xã Phú Lâm, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã đã báo cáo Công an thị xã. Hiện Công an thị xã làm việc với chính quyền và cũng đã yêu cầu gia đình L. lên để làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuyên án phúc thẩm vụ cướp "tiền ảo" trên cao tốc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/11, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ dàn cảnh tai nạn giao thông cướp Bitcoin (tiền kỹ thuật số) trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng. Bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (từng là cán bộ thuộc một phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM) bị tuyên 17 năm tù về tội cướp tài sản.

Các bị cáo trong vụ án dàn cảnh cướp Bitcoin trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra năm 2020. Ảnh: M.H

Hội đồng xét xử tuyên giảm án cho Nguyễn Anh Tuấn (từng là cán bộ công an phường tại quận 5, TP.HCM) từ 12 năm tù xuống còn 10 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, các bị cáo đủ năng lực hành vi, dùng vũ lực, dàn cảnh cướp tài sản của bị hại là vi phạm pháp luật. Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của bị hại.

Đối với việc luật sư cho rằng Bitcoin không phải là tài sản, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng, pháp luật Việt Nam không chấp nhận tiền ảo nói chung hay Bitcoin là tiền tệ, phương thức thanh toán, nhưng thực tế các bị cáo đã quy đổi số Bitcoin cướp được thành 18 tỷ đồng và chia nhau chiếm hưởng.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, bị cáo Tài là bị cáo chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức… Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Đồng thời đã xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Bị cáo Hoàng là chủ mưu, giúp sức cho bị cáo Tài và rủ rê các bị cáo khác thực hiện. Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất mức độ phạm tội, là bị cáo giúp sức cho bị cáo Tài là có căn cứ. Đối với các tình tiết mới luật sư cung cấp, như gia đình bị cáo có công với cách mạng… những tình tiết này không làm thay đổi bản chất vụ án.

Đối với bị cáo Dũng, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bị cáo có hành vi tư vấn cho bị cáo Tài kế hoạch phạm tội, đe doạ bị hại… Cấp sơ thẩm nhận định bị cáo giúp sức tích cực bị cáo Tài là có căn cứ. Luật sư cung cấp các tình tiết như bị cáo có thành tích trong công tác, có huy chương, bằng khen… và tòa sơ thẩm tuyên bị cáo 17 năm tù, dưới mức đề nghị của VKS là 18-20 năm tù, đã tương xứng mức độ phạm tội của bị cáo.

Đối với bị cáo Tuấn, Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo phạm tội với vai trò giúp sức Tài, với vai trò thụ động, không đáng kể… Cấp sơ thẩm xử phạt 12 năm tù là có phần nghiêm khác. Bị cáo Tuấn có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có con nhỏ… nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đối với các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, các bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra tình tiết mới, nên không có căn cứ chấp nhận.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Tài và Hoàng biết anh N. (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) trong quá trình kinh doanh tiền ảo. Đến năm 2018, Tài nghe anh N. tư vấn nên bán 1.000 Bitcoin trị giá 100 tỷ đồng để kinh doanh các loại tiền khác trên sàn giao dịch điện tử quốc tế, nhưng bị thua lỗ, mất hết tiền.

Tài cho rằng anh N. làm mình thua lỗ, nên đã rủ Hoàng theo dõi anh N. và rủ các bị cáo khám tham gia đòi lại 1.000 Bitcoin đã mất.

Đến ngày 17/5/2020, khi xe của anh N. di chuyển từ Bảo Lộc về TP.HCM, Tài cùng đồng phạm lái ô tô dàn cảnh tai nạn giao thông, khống chế, đe dọa để chiếm đoạt tiền ảo. Hoàng lấy điện thoại của anh N., bắt đọc mật khẩu để truy cập vào ví điện tử cá nhân và chuyển sang ví điện tử của mình nhiều loại tiền ảo.

Nhóm của Tài rao bán số tiền ảo cướp được rồi chuyển đổi sang tiền Việt Nam là 18,8 tỷ đồng. Theo kết quả giám định, số tiền điện tử anh N. bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin trị giá 37,1 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 5/2023, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng cùng mức án tù chung thân; Nguyễn Quốc Dũng 17 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn 12 năm tù; 12 đồng phạm còn lại từ 9 đến 19 năm tù về tội cướp tài sản.

Nói quỷ nhập vào người, 2 chị em sát hại em ruột cùng cháu trai 2 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Nhớ (SN 1973, ngụ TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) và Mai Thị Tuyền (em của Nhớ, SN 1980, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nhớ (bên trái) và Tuyền tại cơ quan công an. Ảnh: Tuyết Nhung

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 23/10, tại nhà bà T.T.B (SN 1949, ngụ xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng), Nhớ (con của bà B, có biểu hiện tâm thần hoang tưởng) nói là cha của mình (đã chết) nhập hồn vào người. Sau đó, Nhớ cho biết anh M.T.T (SN 1993, con ruột của bà B) cùng bé Đ.T.Q (SN 2021, con của anh T) đã bị người khác bỏ bùa, nên thay lời cha đã mất tập hợp các con cháu về nhà bà B để làm lễ xá tội, giải bùa.

Nhớ đã gọi điện cho 22 người gồm anh, em, con, cháu trong gia đình tập trung tại nhà bà B. Tại đây, Nhớ đóng cửa nhà lại và cùng với Tuyền đốt nhang làm lễ, còn những anh, em con cháu thì quỳ lạy.

Trong quá trình làm lễ, Nhớ và Tuyền nói có quỷ nhập về kêu tất cả mọi người trong gia đình trùm mềm nằm dưới sàn nhà, để cả hai cúng bái người đã khuất.

Nhớ cho rằng, có 6 người trong gia đình bị quỷ nhập. Để giải vong, Nhớ làm phép bằng cách dùng muỗng cạy miệng từng người đổ rượu, mớm trái cam cho ăn và dùng nhang đang cháy quơ xung quanh người, thổi hơi nóng.

Đồng thời, giụi nhang đang cháy vào miệng, rồi dùng tay đánh vào ngực, mặt nạn nhân để giải bùa. Sau khi làm phép xong, Nhớ không cho mọi người trong gia đình ra ngoài, vì cho rằng quỷ sẽ nhập trở lại.

Trong lúc Nhớ làm phép, Tuyền dùng dao múa, chặt chém các đồ vật trong nhà để hỗ trợ cho chị ruột. Đến 10h ngày 24/10, Nhớ cho rằng cha con anh T đã bị quỷ nhập lại nên kêu Tuyền đè 2 cha con anh T để làm phép.

Cả hai đổ rượu, nước trà, vắt nước cam, nhét đầu lọc thuốc lá vào miệng hai cha con anh T rồi sẽ móc họng để cho các nạn nhân nôn ói.

Mặc cho hai cha con anh T giãy giụa, Nhớ và Tuyền vẫn tiếp tục thực hiện việc trên nhiều lần khiến cả 2 nạn nhân tử vong.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây đã nhanh chóng phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh và bắt giữ 2 chị em Nhớ để tiếp tục làm rõ.

Một phụ nữ bị nhiều người đánh ghen dã man

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 1/11, thông tin từ UBND xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho biết, hiện Công an xã đang mời làm việc lập hồ sơ để xử lý một số cá nhân có hành vi làm nhục người khác và đăng tải, truyền đưa clip nhạy cảm lên mạng xã hội là xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Nhóm người hành hung được cho là đánh ghen vô cớ.

Bùi Thị M (28 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) được xác định là người trực tiếp đánh ghen. Ảnh cắt từ clip

Trước đó một tuần, chị Cao Thị T ( 28 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, là công nhân khu công nghiệp) chạy xe máy đến điểm nhà nghỉ ở ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa để gặp bạn theo tin nhắn.

Vừa đến trước cửa sân chờ điện thoại, chị T bất ngờ gặp nhóm người xuất hiện, trong đó có 2 phụ nữ, tiến lại gần. Người phụ nữ mặc áo đỏ tên là Bùi Thị M (28 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) liên tục lớn tiếng cho rằng chị T giật chồng của mình, "tin nhắn lúc nãy là tao lấy điện thoại của chồng tao nhắn cho mầy tới đây".

Nói xong, M cùng một phụ nữ khác lao vào ôm giật nạn nhân khỏi xe máy đấm đá, hai tay tát vào mặt, kéo tóc ghì xuống nền gạch trước cổng nhà trọ. Một phụ nữ khác tên là Bùi Phan Huỳnh N (20 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành) vừa tham gia đánh, vừa cầm điện thoại quay clip.

Nạn nhân không thể kháng cự, chỉ biết chịu đựng những cái đánh như trời giáng vào đầu, mặt, sau đó nhóm đối tượng còn giật đứt nút áo để lộ áo bên trong, mặc dù chị này kêu đau trong tuyệt vọng.

Một số người trong khu này chứng kiến nhưng không ai can thiệp mà chỉ đứng nhìn và trông chờ công an tới.

Gần 5 phút sau, anh Mai Văn T (38 tuổi, chồng chị M) can ngăn, ôm lại không cho mọi người đánh, đồng thời giải thích là có sự hiểu nhầm chứ không có chuyện tình cảm nào ở đây.

Sự việc diễn ra kéo dài hơn 10 phút, nạn nhân bị đánh trầy xước nhiều nơi, áo bị đứt nút, tâm lý chị M hoảng loạn do vô cớ bị đánh ghen. Gia đình chị M sau đó làm đơn tố cáo đến Công an xã.

Tuyên án vụ tranh chấp tài sản kéo dài 13 năm giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Nguyễn Đức An

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 1/11, TAND TP.HCM tổ chức phiên xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và đơn phản tố của Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy) trong vụ tranh chấp tài sản kéo dài 13 năm. Phiên tòa bước vào phần tuyên án.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy (phía trước) tại phiên tòa tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa bà và nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ). Ảnh: Chinh Hoàng

HĐXX cho rằng, ông An không đưa ra được chứng cứ chứng minh đã gửi cho Ngọc Thúy 13 triệu USD, chỉ cung cấp được các giấy chuyển tiền thể hiện 3 triệu USD và 700.000 USD... Số tiền còn lại nguyên đơn trình bày "đưa tiền mặt để mua tài sản", nhưng bị đơn không thừa nhận nên không có căn cứ xác định.

Trong khi đó, khối tài sản tranh chấp là được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên là tài sản chung của hai vợ chồng. Trong đó, bà Thúy là người Việt Nam, thực hiện phần lớn các giao dịch nên có công sức đóng góp trong việc tạo lập tài sản, sau khi ly hôn là người quản lý tài sản chung.

"Như vậy, bị đơn có nhiều công sức đóng góp hơn, hơn nữa đang trực tiếp nuôi 2 con chung, nên đáng lẽ phải được hưởng nhiều hơn. Tuy nhiên, bị đơn đề nghị chia đôi nên tòa ghi nhận yêu cầu này - chia đôi tài sản cho các bên", HĐXX nêu quan điểm.

Cụ thể, tòa chia đôi giá trị 15 tài sản, gồm: 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon (quận 1), 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing (quận 1), biệt thự ở quận Bình Thạnh, Công ty TNHH Bình Minh, 465.000 cổ phần tại Công ty Cảng Sao Mai, số tiền chủ đất ở quận 2 trả lại, số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú (Vũng Tàu); số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 đến 2023.

Đối với 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing (quận 1, có giá trị 37 tỷ đồng) đang do Ngọc Thuý đứng tên, tòa chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên giao cho cô tiếp tục quản lý. Ngọc Thuý có nghĩa vụ thanh toán lại cho ông An 50% giá trị tương đương hơn 18 tỷ đồng.

5 căn hộ tại tòa nhà Avalon (trị giá 45 tỷ đồng), tòa giao cho ông An đứng tên, quản lý. Ông An có nghĩa vụ trả cho Thúy 50% giá trị tương đương 22,5 tỷ đồng. Căn biệt thự tại đường D2, quận Bình Thạnh, tòa đề nghị giao cho Thúy đứng tên. Cô thanh toán cho ông An 50% giá trị tương đương 5,2 tỷ đồng.

31% cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần Sao Mai, tòa đề nghị giao cho Ngọc Thúy tiếp tục đứng tên. Cô có nghĩa vụ thanh toán cho ông An 50% giá trị tương đương 2,3 tỷ đồng.

Vốn góp tại Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh là quyền sử dụng hơn 3.700 m2 đất của công ty, tòa tuyên giao cho ông An sở hữu 100% cổ phần. Ông An có nghĩa vụ thanh toán cho Thúy 50% giá trị tương đương 43,5 tỷ đồng.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thuý tại toà. Ảnh: Chinh Hoàng

Về việc ông An cho rằng đã gửi cho Ngọc Thúy 2 triệu USD để mua đất tại phường Thảo Điền, quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), tòa cho là không có chứng cứ chứng minh. Các tài liệu trong hồ sơ thể hiện Thúy đã mua miếng đất này với giá một tỷ đồng, vì hợp đồng không thể thực hiện nên chủ đất trả lại tiền. Do đó, tòa có căn cứ buộc Thúy trả lại cho ông An 500 triệu đồng.

Đối với khoản hoa lợi thu được từ việc cho thuê 9 căn hộ tại quận 1, ông An đề nghị Thúy phải trả tổng cộng 98 tỷ đồng, song tòa chỉ có căn cứ buộc cô trả cho ông An 8,7 tỷ đồng.

Tòa cũng bác yêu cầu của nguyên đơn về việc đòi căn hộ tại quận 7, bởi tài sản này Thúy mua sau khi ly hôn. Số tiền 700.000USD có trong các tài khoản của Thuý, tòa cho rằng có căn cứ chứng minh bị đơn đã sử dụng số tiền này để thanh toán cho việc mua 4 căn hộ Sailing, 5 biệt thự ở Phan Thiết.

Đối với 13 căn biệt thự tại dự án tại Sealing, tòa không chấp nhận yêu cầu chia của các bên, bởi 4 căn Thúy đã bán trong thời kỳ hôn nhân, 4 căn bán sau khi ly hôn lấy tiền mua các tài sản khác. Các căn này hiện không còn, nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc chia tài sản. Với 5 căn còn lại (đứng tên bà Bê - mẹ Thúy), bị đơn nói mẹ đã ủy quyền cho nguyên đơn bán nhưng ông phủ nhận. Các căn này hiện cũng không còn, nên tòa không có căn cứ để chia.

Về án phí, tòa buộc Ngọc Thúy phải nộp hơn 200 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Đức An và bà Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006. Sau đó, ông An nhờ bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu, sử dụng nhiều loại tài sản tiền hôn nhân.

Đến ngày 26/9/2007, vợ chồng này nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange - Mỹ. Nguyên đơn cho biết vào năm 2008, Tòa thượng thẩm California giải quyết ly hôn đã tuyên bà Ngọc Thúy phải trả lại toàn bộ tài sản "đứng tên giùm" cho ông An, không có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Do bà Ngọc Thúy không chịu trả nên ông An khởi kiện ra tòa.

Công an tạm giữ phương tiện, triệu tập đối tượng đầu trần, lái xe máy bằng chân trên quốc lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/11, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác minh, truy tìm được thanh niên đầu trần, thả 2 tay, dùng chân điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave mang BKS 38H7-5263 chạy trên QL1A tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh.

Clip: Nam thanh niên lái xe máy bằng chân trên QL1A, đường tránh thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua xác minh, nam thanh niên trên là Nguyễn Công Chính (SN 2001, ở thôn 4, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân), hiện đang làm việc tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.



Nguyễn Công Chính lái xe máy bằng chân trên QL1A, đường tránh thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, ngày 31/10, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh nam thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, thả 2 tay chạy xe máy trên tuyến tránh QL1A theo hướng từ thị xã Hồng Lĩnh - Nghi Xuân.

Video này Chính nhờ bạn chạy xe đi cùng ghi lại, sau đó, Chính đăng Fackebook cá nhân (cách đây 5 tháng). Đoạn video dài gần một phút khiến nhiều người bức xúc, cho rằng hành vi này gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông.

Sau khi xác minh, lực lượng công an đã tạm giữ phương tiện, đồng thời tiến hành triệu tập đối tượng để xử lý nghiêm theo pháp luật.