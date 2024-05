TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng chém vợ tử vong; nhà hàng lột quần áo khách để ép trả tiền

Chồng chém vợ tử vong do xích mích, ghen tuông

Chiều 5/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Sơn – Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cho biết, cùng ngày, lực lượng công an địa phương đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Cảnh (thường trú thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Cảnh được xác định là hung thủ đã sử dụng dao chém vợ là chị L (SN 1997, thường trú thị xã Phú Thọ) tại ngôi nhà ở khu 6, xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh). Hậu quả làm chị L tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc chồng cầm dao chém vợ tử vong ở xã Phú Lộc. Ảnh: H.N

Ông Sơn cho biết thêm, vụ việc chồng chém vợ xảy ra tại xã Phú Lộc vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Chị L. là người nơi khác vừa đến thuê ngôi nhà ở khu 6, xã Phú Lộc được vài ba ngày gần đây.

"Thông tin nắm bắt ban đầu, vụ việc xảy ra là do xích mích, mâu thuẫn ghen tuông tình cảm. Người chồng đã tìm đến nơi ở của vợ vừa mới thuê để nói chuyện. Tại đây, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã, dẫn đến việc đau lòng chồng cầm dao chém vợ", ông Sơn nói.

Khởi tố, tạm giam chủ và nhân viên nhà hàng lột quần áo của khách, ép thanh toán tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiền Luân (SN 2001, ngụ quận 5, TP.HCM), Nguyễn Quang Lợi (SN 1998, quê Bình Phước), Lê Duy (SN 1999, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Lê Thị Phương Trâm (SN 1997, ngụ quận 1, TP.HCM) và Phan Thị Kim Xuyến (SN 1997, trú quận 7, TP.HCM) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, Phương Trâm là chủ nhà hàng NARI tại địa chỉ 8A/E4 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Các đối tượng còn lại là nhân viên của nhà hàng này.

Các đối tượng thời điểm bị khởi tố. Ảnh: A.X.

Khu vực nơi anh D. bị lột sạch quần áo, đẩy ra đường. Ảnh: A.X.

Theo điều tra, khoảng 1h30 ngày 17/4, anh D. (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh) đến nhà hàng trên để uống bia. Tại đây, anh D. được nhân viên tư vấn gói dịch vụ uống bia, karaoke với giá 40USD/giờ, sau đó anh D. được đưa lên phòng hát.

Khi vào phòng, nữ nhân viên tên Nguyệt đến uống bia, sau đó, xuống kêu nhân viên phục vụ tên Quyên và Huệ đi vào phòng, khui bia uống với anh D.

Sau khi đi vệ sinh, anh D. phát hiện có nhiều vỏ lon bia nên mời nhóm nhân viên nữ ra khỏi phòng, chỉ để lại Nguyệt.

Đến 4h sáng cùng ngày, anh D. yêu cầu tính tiền và nhân viên đưa hóa đơn trên 10 triệu đồng. Do có nhiều món anh D. không sử dụng và không yêu cầu sử dụng, khác với gói dịch vụ đã được tư vấn ban đầu nên anh D. không đồng ý thanh toán số tiền trên.

Nhóm nhân viên nam, nữ dùng nhiều lời lẽ, chửi bới xúc phạm anh D. và yêu cầu anh thanh toán xong mới được ra khỏi nhà hàng.

Trước thái độ cương quyết của khách hàng, chủ nhà hàng là Trâm đã giảm số tiền xuống còn 9,5 triệu đồng, nhưng anh D. vẫn không đồng ý, yêu cầu báo công an.

Anh D. bỏ ra ngoài thì bị Huệ kéo vào trong, khóa cửa rồi kéo tất cả rèm lại. Huệ đến phía trước mặt anh D. đánh vào đầu, đá vào bộ phận sinh dục của nạn nhân, buộc phải thanh toán tiền.

Lúc này, Lợi, Duy đi vào nhà hàng yêu cầu anh D. tính số tiền 9,5 triệu đồng nhưng anh D. vẫn không đồng ý. Luân nắm cổ áo, đấm vào mặt của anh D. 2 cái.

Khi anh D. đề nghị đến công an để giải quyết thì một phụ nữ trong quán lớn tiếng "lột đồ nó ra, quay phim lại đăng lên mạng cho nó biết".

Luân, Lợi, Duy khống chế và cởi quần áo của anh D. rồi 1 người cầm điện thoại quay video lại. Sau đó, anh D. bị nhóm này đẩy ra đường khi trong tình trạng không mặc quần áo.

Hoảng sợ, anh D. xin vào bên trong thì nhóm này mở cửa cho vào. Luân tự ý mở ví lấy thẻ tín dụng (Visa) của anh D. rồi quẹt, thanh toán số tiền 9,5 triệu đồng.

Sau đó, anh D. đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 để trình báo về vụ việc. Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 đã bắt giữ các đối tượng trên.

Công an truy tìm người liên quan vụ án loạn luân ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án loạn luân phát hiện năm 2021, xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc (64 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nơi từng tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

"Thiền am bên bờ vũ trụ" ("Tịnh thất Bồng Lai") tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - nơi được cho là xảy ra vụ án loạn luân. Ảnh: Thiên Long

Theo Công an tỉnh, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), cha là Lê Tùng Vân và mẹ là Lê Thu Vân.

Theo quyết định này, cô Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân. Hiện không rõ Kỳ Duyên đang ở đâu. Công an truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội loạn luân, cho tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Từ nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của ông Lê Tùng Vân, công an xác định ông Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc.

Trước đó, ngày 3/11/2023, TAND tỉnh Long An tuyên án, phạt bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai". Bị cáo Lê Tùng Vân lĩnh án 5 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện thi thể nam ở nhà trọ trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h15 tối 4/5, người dân xung quanh phát hiện thi thể nằm trong phòng trọ ở đường Ngô Tất Tố, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng báo đến lực lượng chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể nam trong phòng trọ ở đường Ngô Tất Tố, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Nhận được thông tin, Công an huyện Cam Lâm, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường.

Nam thanh niên được xác định là T.X.Q (quê ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm). Tại hiện trường, rất đông người dân đến theo dõi vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Ảnh: Công Tâm

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Truy tìm người phụ nữ liên quan vụ tai nạn khiến bé trai 7 tuổi tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Trao đổi với PV chiều 5/5, thượng tá Trình Minh Hòa, Phó trưởng Công an TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm nữ nghi can gây tai nạn chết người rồi lẩn trốn.

Hình ảnh người phụ nữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Chiều 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Nha Trang phát thông báo truy tìm người phụ nữ liên quan vụ tai nạn trên đại lộ Võ Nguyên Giáp (đoạn xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang) làm một bé trai tên Đ. (7 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) tử vong.

Hình ảnh camera của bệnh viện ghi lại cho thấy, người phụ nữ bỏ trốn có đặc điểm nhận dạng mập, đeo kính gọng đen, mặc quần áo tối màu.

Trước đó chiều 4/5, tại đoạn đường trên, bé Đ. được mẹ chở bằng xe máy đi về hướng trung tâm TP.Nha Trang. Xe của mẹ bé Đ. xảy ra tai nạn với xe máy do một phụ nữ điều khiển lưu thông cùng chiều.

Sau tai nạn, bé Đ. đã được người phụ nữ này cùng mẹ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 0h30 ngày 5/5, bé Đ. tử vong.

Theo Công an TP.Nha Trang, sau khi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, người phụ nữ trên đã bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang đang truy tìm nữ nghi can trong hình ảnh trích xuất được từ camera của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (người đi sau, mặc áo đen). Nguồn: CAND

Người dân biết được thông tin về người phụ nữ trên có thể liên hệ trực tiếp với Công an TP.Nha Trang hoặc qua số điện thoại 0777.755.779, 0815.368.379 (thiếu tá Hào - điều tra viên).