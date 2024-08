TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng đâm chết vợ sau cuộc nhậu; tai nạn liên hoàn, 3 ô tô bốc cháy

Sau cuộc nhậu, chồng đâm vợ tử vong

Chiều 8/8, một lãnh đạo UBND xã Tân Hòa (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án chồng đâm vợ tử vong sau khi đi nhậu về.

"Phía cơ quan chức năng đang thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc", vị lãnh đạo xã Tân Hòa cho hay.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, ông Hoàng Thanh Bình (62 tuổi, trú thôn 14, xã Tân Hòa) đi nhậu về. Sau đó, giữa ông Bình và vợ là bà Lê Thị T. (62 tuổi) xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau.

Sau đó, ông Bình đã xách dao đâm vào người vợ mình. Do thương tích nặng, bà T. đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc nghiêm trọng này.

Vụ 8 phương tiện tông nhau liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, 3 xe bốc cháy: Tài xế nói “do mất thắng”

Vụ va chạm liên hoàn giữa 8 phương tiện trên cầu Phú Mỹ (hướng quận 7 đi TP.Thủ Đức, TP.HCM) khiến 3 phương tiện bị cháy, trong đó có 2 ô tô bị cháy rụi, 1 xe tải bị cháy phần đầu. Giao thông kẹt cứng kéo dài. Tài xế gây tai nạn nói "do mất thắng".

Đến hơn 16h chiều 8/8, Công an TP.Thủ Đức tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan dọn dẹp hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn giữa 8 phương tiện khi lưu thông qua cầu Phú Mỹ (hướng quận 7 đi TP.Thủ Đức).

Hậu quả, 3 phương tiện bị cháy, trong đó 2 ô tô bị cháy rụi hoàn toàn, 1 xe tải cháy phần đầu. Vụ tai nạn khiến giao thông đi qua cầu kẹt xe kéo dài hơn 3km.

Theo điều tra ban đầu, chiếc xe gây tai nạn đầu tiên được xác định là xe tải biển số 68H-000.68. Tài xế điều khiển phương tiện này cho hay, khi đổ dốc cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi TP.Thủ Đức thì xe mất thắng không làm chủ được tốc độ nên đã xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Xe tải bị cháy phần đầu, 2 ô tô con bị cháy rụi hoàn toàn. Những ô tô khác bị biến dạng, mảnh kính của xe rơi vãi khắp nơi trên đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường, ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện khi lưu thông qua cầu Phú Mỹ hướng quận 7 đi TP.Thủ Đức kẹt cứng, phải nhích từng chút một. Nhiều tài xế không di chuyển được ra khỏi xe ngồi trên lan can đường đợi cảnh sát điều tiết giao thông…

Trước đó, 15h chiều 8/8, nhiều ô tô đang lưu thông qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi TP.Thủ Đức. Tại nơi gần hết dốc cầu Phú Mỹ, TP.Thủ Đức đã xảy ra va chạm liên hoàn giữa 8 phương tiện các loại. Cú va chạm khiến 1 xe tải và 2 ô tô bị bốc cháy, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Người dân sống gần hiện trường cho biết, một số người gặp nạn đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, lửa bốc cháy dữ dội.

Cảnh sát đang trích xuất camera điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đánh chết bạn nhậu vì can ngăn đánh nhau

Sáng 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bảy (SN 1976, trú xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 21h ngày 4/8, Nguyễn Văn Bảy cùng Nguyễn Văn Chiến (SN 1986), Phan Đức Tài (SN 1975) và Hồ Phước Thạnh (SN 1976, cùng trú địa phương) tổ chức uống rượu tại nhà Nguyễn Văn Chính (em ruột Bảy), tại ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Đến khoảng 1h50 ngày 5/8, trong lúc uống rượu, Bảy và Thạnh xảy ra mâu thuẫn, Bảy dùng tay đánh vào mặt Thạnh. Lúc này, Tài đứng ra can ngăn thì bị Bảy đánh ngã xuống sàn nhà, Chiến thấy vậy đến can ngăn cũng bị Bảy đánh trúng vào mặt và bụng, Chiến tức giận bỏ đi.

Thấy Tài đang nằm ngửa trên sàn nhà, Bảy tiếp tục đến đạp nhiều cái vào bụng khiến Tài bất tỉnh. Khi biết Tài đã chết, Bảy đã tạo hiện trường giả do say rượu, Tài đi vệ sinh té ngã dẫn đến tử vong nhằm né tránh bị phát hiện.

Sau đó, Bảy ra đường rủ Chiến tiếp tục đi nhậu đến khoảng 4h30 cùng ngày, Bảy và Chiến đi bộ quay về nhà. Lúc đó Chính đến kiểm tra thì phát hiện Tài chết nên điện thoại trình báo cho Công an xã Phú Hưng.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Phú Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ Nguyễn Văn Bảy ngay trong ngày.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Xử đại án đăng kiểm: “Viện Kiểm sát đề nghị mức án 23-25 năm tù đối với Trần Kỳ Hình là có lý”

Ngày 8/8, phiên tòa đại án đăng kiểm tiếp tục phần tranh luận lại quan điểm của Viện kiểm sát (VKS) đối với hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà và luật sư, cùng một số bị cáo trong nhóm có vai trò cầm đầu sai phạm.

Theo VKS, bị cáo Trần Kỳ Hình không thừa nhận tội lợi dụng chức vụ quyền hạn là chối bỏ trách nhiệm. Quá trình điều tra, ban đầu bị cáo Hình cũng như bị cáo Đặng Việt Hà (Cục trưởng kế nhiệm) không thừa nhận hành vi phạm tội.

Về sau, cơ quan điều tra đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo của các giám đốc trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các địa phương về việc đã đưa tiền hối lộ cho hai bị cáo. Từ đó, hai bị cáo mới dần dần thừa nhận hành vi của mình, song khai nhỏ giọt, chỉ nhận một phần có căn cứ.

Cũng theo VKS, bị cáo Hình chỉ thừa nhận tội Nhận hối lộ, và cho rằng không phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; việc ký duyệt cấp đủ năng lực cho một số cơ sở chưa đủ điều kiện chỉ là "vô tình". VKS cho biết, các bị cáo liên quan đến sai phạm của các cơ sở đóng tàu đều thừa nhận hành vi của mình. Trong số các xưởng đóng tàu không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp duyệt, có những chủ xưởng phải chung chi một khoản tiền rất lớn mới được cấp năng lực cho xưởng hoạt động.

VKS cũng nhận định thêm: "Bị cáo cũng biết, việc cấp thông báo năng lực cho các xưởng hoạt động, nhà nước không thu bất kỳ khoản phí nào. Do đó, bị cáo cho rằng việc cấp thông báo cho những xưởng không đủ điều kiện chỉ là những sai sót nhỏ hay không biết mình sai là cố tình chối bỏ trách nhiệm".

VKS phân tích việc các chủ xưởng phải chung tiền cho đăng kiểm viên và những người này đã bị khởi tố về tội Nhận hối lộ. Các đăng kiểm viên khai phải đưa tiền cho lãnh đạo phụ trách về tàu sông. Do chưa đủ căn cứ chứng minh có sự việc đưa tiền, nên các cơ quan tố tụng đã không xử lý bị cáo về tội danh khác nặng hơn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định, 74 hồ sơ đã không đủ điều kiện cấp năng lực, nhưng bị cáo và nhóm phụ trách đường thủy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà nhà nước giao cho, đề xuất, soát xét, ký cấp thông báo năng lực cho các xưởng không đủ điều kiện. Điều này không chỉ là nguy cơ gây nguy hiểm cho các phương tiện đường thủy, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cơ quan nhà nước. Trong đó, bản thân bị cáo Hình phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc duyệt cấp năng lực cho 63 cơ sở không đủ điều kiện theo quy định.

VKS nêu quan điểm: "Lời khai của bị cáo không phải là chứng cứ duy nhất để kết tội, nhưng nhiều người ở nhiều địa phương cùng khai nhận nội dung giống nhau, thì những lời khai đó lại trở thành chứng cứ".

Ngoài ra, VKS cũng không đồng tình với quan điểm của bị cáo Hình cho rằng chỉ hưởng lợi 2,85 tỷ đồng và 12.000 USD chứ không phải 6,5 tỷ đồng và 23.000 USD như quy kết. Bởi các cơ quan tố tụng xác định số tiền bị cáo hưởng lợi là phù hợp với diễn biến hành vi tội phạm, phương thức tính tiền và chi tiền của các bị cáo khác trong vụ án.

"Việc bị cáo chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội cũng như số tiền là một trong những căn cứ để VKS đề xuất mức án 23-25 năm tù. Mặc dù VKS đã áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo cho bị cáo nhưng mức độ giảm nhẹ không thể bằng những bị cáo khác có thái độ khai báo thành khẩn hơn", VKS nêu quan điểm về việc bị cho là đề nghị mức án nặng.

Đối với cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà, VKS dẫn chứng việc ông Hà đã thẳng thắn đối mặt với sự thật, thẳng thắn nhận tội để đánh giá về nhận thức và thái độ thành khẩn của bị cáo Hình.

Cụ thể, ông Hà và luật sư nói rằng luôn ý thức được trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, thủ lĩnh ngành đã để xảy ra những tiêu cực như vụ án này. Bị cáo Hà không đổ lỗi cho bất kỳ ai, chủ động khai nhận chức trách nhiệm vụ của mình và khai nhận về những vi phạm của cá nhân mình.

Theo VKS, ông Hà đã thừa nhận biết rõ hành vi tiêu cực xảy ra trong hệ thống đăng kiểm xảy ra từ trước khi được bổ nhiệm là Cục trưởng. Tức là, giai đoạn bị cáo Hình làm Cục trưởng đã có hiện tượng tiêu cực, nhận hối lộ trong ngành.

TP.Vũng Tàu làm việc với chủ căn hộ The Sóng sau khi khách tố lắp camera quay lén

Ngày 8/8, Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch, dịch vụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có buổi làm việc với ban quản lý chung cư The Sóng, chủ căn hộ 31-16… sau khi khách du lịch tố lắp camera quay lén.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu ban quản lý chung cư cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy phép kinh doanh, an ninh trật tự…

Bà Trần Thị Vân, người được chủ căn nhà thuê làm quản gia không cung cấp được giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú, giấy phép về an ninh trật tự, văn bản ủy quyền của chủ căn hộ cho việc làm quản gia theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Ngoài ra, trước đó, người này không báo việc khách thuê căn hộ ngày 3-4/8 cho ban quản lý tòa nhà, công an khu vực, dẫn đến việc khách du lịch tố lên mạng.

Trong khi đó, đại diện ban quản lý chung cư The Sóng cho hay không can thiệp vào việc kinh doanh của các căn hộ. Trường hợp các căn hộ có đăng ký kinh doanh sẽ gửi giấy phép kinh doanh, giấy phép về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho ban quản lý tòa nhà.

"Chung cư The Sóng có 1.671 căn, có 1.643 căn là sản phẩm bán ra thị trường và 28 căn shophouse; có 470 căn đã đăng ký giấy phép kinh doanh, an ninh trật tự gửi về ban quản lý", vị này nói.

Do bà Vân không cung cấp được giấy ủy quyền chủ căn hộ, nên đoàn kiểm tra không tiến hành kiểm tra trực tiếp căn hộ về vấn đề lắp camera giám sát như khách du lịch phản ánh.

Ông Phan Trọng Hạnh – Trưởng phòng Văn hóa thể thao TP.Vũng Tàu nhấn mạnh, BQL chung cư không quản lý được tình hình hoạt động của tòa nhà, cũng như không quản lý được việc lưu trú của cư dân và khách du lịch.

Bên cạnh đó, BQL chưa thực hiện công tác tuyên truyền về việc kinh doanh du lịch, không thực hiện phổ biến các quy định pháp lý có liên quan; các căn hộ du lịch chưa báo cáo về Sở Du lịch tỉnh trước 15 ngày đối với khách lưu trú du lịch và chưa thực hiện nghiêm điều kiện kinh doanh hoạt động lưu trú.

Trên mạng xã hội xôn xao về việc khách du lịch tố tại căn hộ 31-16 chung cư The Sóng có gắn camera quay lén hướng về phía nhà vệ sinh, 1 camera ngụy trang bằng ổ điện.

Người này cho biết không được chủ căn hộ thông báo về việc lắp camera giám sát. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu tiếp tục xác minh, làm rõ.