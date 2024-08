Kịch tính 4 giờ đột kích phá án trong đặc khu Tam Giác Vàng, bắt giữ 155 đối tượng

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo; Đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh, triệt phá thành công Tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Keo, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Toà nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: PV

Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2023 các tổ chức, băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippin, Malaysia, Myanma… có xu hướng di chuyển địa bàn hoạt động sang Lào. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức.

Các đối tượng dùng người Việt lừa người Việt do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại các nước để tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm tội phạm đã thiết lập nên một "đế chế" riêng tại khu vực được mệnh danh là "Thiên đường của tội phạm" - Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bokeo, Lào.

Văn phòng làm việc, nơi các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: PV

Từ đầu năm 2024, Công an Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn trình báo bị lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của các nạn nhân bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao.

Các đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa một doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp hoạt động trong đặc khu kinh tế; được tổ chức bài bản theo mô hình một công ty có quy mô lớn với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành các tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đặt ra với cấp dưới, phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền mỗi đối tượng lừa được của bị hại…

155 đối tượng được di lí về trụ sở tạm giữ của Công an đặc khu Tam Giác Vàng. Ảnh: PV

Quá trình làm việc, các đối tượng ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, được đào tạo, hướng dẫn để thực hiện theo các "kịch bản" đã được soạn thảo rất công phu, lập các tài khoản Facebook giả đê thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức đó trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép lại các kịch bản lừa đảo. Ảnh: PV

Tháng 5/2024, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công 6 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân mới được đưa sang Lào.

Sau khi có đầy đủ các chứng cứ, thông tin về hoạt động phạm tội, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án đã xây dựng Phương án phá án với phương châm "Vây ráp chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong".

Gần 100 cuốn hộ chiếu, ma tuý, tiền NDT được thu giữ tại hiện trường. Ảnh: PV

Ngày 30/7, hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với Ban chuyên án chính là cách thức đột nhập bí mật thành công vào các vị trí sinh sống và hoạt động của các đối tượng trong đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Bởi đây là một đặc khu kinh tế có tính chất đặc thù và có "Luật đặc khu" riêng, muốn vào được đặc khu phải có giấy tờ tùy thân chứng minh công việc tại đây. Mặt khác, tại khu vực này có hơn 200 cao ốc, mỗi toà nhà từ 20-25 tầng với hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc nên việc xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng vô cùng khó.

Các đối tượng bỏ chạy theo đường cầu thang bộ của toà nhà nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Ảnh: PV

Lực lượng bảo vệ được các đối tượng chủ mưu người nước ngoài thuê cắt cử bảo vệ tại mỗi tòa nhà sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn và lạ mặt không có giấy tờ ra vào xâm nhập.

Với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ của Công an Việt Nam, Công an Lào, rạng sáng ngày 2/8, các tổ công tác của ban chuyên án đã quyết định xuất kích. Các đối tượng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà nên sau khi phát hiện có động đã lập tức bỏ chạy tán loạn đã cố tẩu tán, tiêu huỷ các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng. Ảnh: PV

Hơn sau 4 giờ truy bắt của lực lượng lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bắt giữ 155 đối tượng tại Đặc khu Tam giác vàng, triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế. Ảnh: PV

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định: Đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an Lào trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt – Lào.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án.