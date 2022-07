TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng đang ngủ bị vợ dùng dao quắm chém; thông tin mới vụ Tịnh thất Bồng Lai

Chồng đang ngủ bị vợ dùng dao quắm chém trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/7, bà Phùng Thị Moi (SN 1978, ở Sơn Động, Bắc Giang) đầu thú tại cơ quan công an về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ là chồng bà ta - ông Nguyễn Văn T. (SN 1975).

Theo cảnh sát, do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống với nhau, tối 27/7, bà Moi nhân lúc chồng đang ngủ đã dùng một dao quắm cắt cổ và chém nhiều nhát lên người ông.

Bà Phùng Thị Moi đã đầu thú hành vi chém chồng. Ảnh: Công an Bắc Giang

Nạn nhân sau đó chạy ra cổng hàng xóm, cách nhà mình 30m. Đến 4h ngày 28/7, người dân đi qua, phát hiện ông T. đang bất tỉnh, có nhiều vết thương nên đưa đi cấp cứu, đồng thời báo công an.

Lực lượng chức năng lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời triệu tập bà Moi lên làm việc. Người vợ đã thừa nhận phạm tội và đầu thú về hành vi giết người.

Cảnh sát cho hay đã thu giữ con dao tang vật và sẽ tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị can Lê Thu Vân đã trình diện

Sáng 28/7, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Lê Thu Vân, bị can thứ 7 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai mà Công an tỉnh Long An đang truy tìm đã ra trình diện tại phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.







Các bị cáo (áo nâu) liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

"Chiều nay bị can Lê Thu Vân sẽ được di lý về Công an tỉnh Long an để phục vụ điều tra", nguồn tin xác nhận với phóng viên Dân Việt.

Trước đó, Lê Thu Vân (65 tuổi) đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can, để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Chung vụ án với bị can Lê Thu Vân gồm có: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) vào ngày 21/7 đã bị TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tuyên án sơ thẩm, phạt từ 3 năm đến 5 năm tù.

Tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bà Lê Thu Vân đã rời khỏi nơi cư trú nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định tách ra một vụ án hình sự khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Về nội dung vụ án liên quan tới bị can Lê Thu Vân: Bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa tuyên ngày 21/7 cho rằng, cơ quan chức năng phát hiện trên mạng xã hội có 2 tài khoản Youtube có hành vi vi phạm pháp luật, nên có văn bản gửi cho công an đề nghị xử lý. Đồng thời, Công an huyện Đức Hòa cũng nhận đơn tố cáo của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thích Nhật Từ).

Cơ quan điều tra đã vào cuộc, xác định các bị cáo ở hộ bà Cao Thị Cúc (huyện Đức Hòa, nơi ông Vân đặt Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ), thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi lập, quản lý, sử dụng mạng xã hội Facebook, Youtube, rồi đăng tải các clip lên mạng xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức. 5 đoạn clip được các bị cáo tung lên mạng xã hội chính là chứng cứ vụ án và lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, thể hiện các bị cáo phạm tội.

Bắt giữ trùm giang hồ Trung "cối" luôn mang súng bên người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ - Công an tỉnh Quảng Bình và Công an TP.Đồng Hới xác nhận, đã bắt 2 đối tượng, thu 1.784 viên ma túy tổng hợp, 1 túi nylon ma túy loại heroin, 1 súng ngắn, 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan khác.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Ngọc Bảo Trung, còn gọi là Trung "cối" (SN 1982, ở xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và Đoàn Xuân Phương (còn gọi là "Bư Bình", SN 1988, ngụ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, "Trung cối" là đối tượng cộm cán trên địa bàn TP.Đồng Hới, hoạt động liên quan đến mua bán ma túy nhiều năm. Lực lượng công an trên địa bàn đã lập án đấu tranh nhiều lần nhưng chưa thành công bởi đối tượng hoạt động rất tinh vi, bản tính bất chấp liều lĩnh.

Bùi Ngọc Bảo Trung, còn gọi là Trung "cối", đối tượng cộm cán trên địa bàn TP.Đồng Hới (Quảng Bình). Ảnh: CA

Dưới Trung "cối" quy tụ một số đàn em cộm cán. Bản thân Trung nhiều lần bị triệu tập nhưng không chấp hành quyết định của lực lượng chức năng. Đi đâu Trung "cối" cũng kè kè khẩu súng.

Bước đầu, Phương khai nhận số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, mua được từ một người ở xã Lộc Ninh (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và dự định mang về sử dụng.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CA

Trước đó, vào đầu giờ chiều 25/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra với lái xe là Đoàn Xuân Phương, lực lượng chức năng phát hiện trong xe giấu 1 túi nylon màu xanh, bên trong chứa 45 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược và trong túi quần của Phương 5 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng.

Sau đó, công an thu 1.784 viên ma túy tổng hợp, 1 túi nylon ma túy loại heroin, 1 súng ngắn, 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan khác.

Vụ nữ sinh lớp 12 bị tai nạn tử vong "có nồng độ cồn trong máu": Bạn học khẳng định nạn nhân uống nước lọc

Chiều 28/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Hoàng Hùng, ngụ phường Tấn Tài, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh (SN 2005, tử vong do tai nạn giao thông vào sáng 28/6) cho biết, nhóm bạn của con gái ông vừa làm bản tờ khai khẳng định: Đêm trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến con gái ông thiệt mạng, cả nhóm học bài tại một quán cà phê tại khu đô thị mới Đông Bắc, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn để điều tra làm rõ. (Ảnh: Đ.C)

Nhóm bạn này khẳng định, trong nhóm có 5 người đều chỉ uống cà phê và trà sữa tại quán. Riêng con gái ông Hùng là nữ sinh Hồ Hoàng Anh chỉ uống nước lọc tự mang theo.

Theo bản tự khai của các em học sinh trên, nhóm bạn nói trên ngoài nữ sinh Hồ Hoàng Anh còn có: V.N.T; N.T.T.V; P.H.Đ.T và B.Đ.H cùng là học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Quý Đôn ở Ninh Thuận.

Có mặt tại buổi học nhóm tối 27/6, em N.T.T.V cho biết, nhóm bạn của em tập trung tại quán cà phê lúc 16 giờ để học nhóm rồi có uống trà sữa và cà phê tại quán, riêng bạn Hoàng Anh uống nước lọc tự mang theo.

"Buổi học kết thúc lúc 21h30, ai về nhà nấy và không ăn uống gì thêm", em N.T.T.V. khẳng định tại bản tự khai.

Trong các bản tự khai trên, nhóm bạn này khẳng định hoàn toàn là sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình...

Theo lời ông Hồ Hoàng Hùng (cha nạn nhân tử vong), bản khai này trùng khớp với giờ con gái ông về tới nhà tối hôm đó. Gia đình sẽ xin những bản tự khai này và cung cấp cho các cơ quan chức năng khi cần thiết.

"Lúc 7 giờ sáng 28/6, con tôi đến trường làm thủ tục nhận giấy báo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cùng các bạn khác và đến lúc ra về thì xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến mất mạng. Vì vậy, thông tin con tôi có nồng độ cồn trong máu khi xảy ra tai nạn khiến gia đình rất bức xúc...", ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, sau khi con ông qua đời, ngày 13/7, thay mặt Cơ quan điều tra Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm, một cán bộ thông báo cho gia đình ông biết là kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79mg/100ml máu.

Vị đại diện công an có cho ông Hùng xem kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79mg/100ml máu. Phiếu xét nghiệm do bác sĩ Quảng Đại Hồng chỉ định, bác sĩ Nguyễn Hà, bác sĩ Trần Trương Giang Mai ký dưới góc phải, đóng dấu treo Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

Di ảnh em em Hồ Hoàng Anh. Ảnh: GĐCC

Hiện gia đình ông Hùng đã có đơn khiếu nại yêu cầu giám định, đối chiếu mẫu máu của nạn nhân là em Hồ Hoàng Anh đã xét nghiệm trước đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận do thời điểm thu thập mẫu máu của cháu Hoàng Anh không có sự chứng kiến của gia đình, các cơ quan chức năng như Viện kiểm sát, người làm chứng.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 28/6, em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang-Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về quảng trường 16 Tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì xảy ra va chạm với một ô tô đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa tầm 4m va vào cây trụ điện đường nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.

Clip ghi lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong sáng 28/6.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, ô tô liên quan vụ tai nạn trên (BS 85A - 074.07) do ông Hoàng Văn Minh (SN 1986, là thiếu tá thuộc Trung đoàn 937 - Sư đoàn 370 - Quân chủng Phòng không - Không quân, đóng tại Sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) chuyển sang Cơ quan điều tra Khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến nay, cơ quan điều tra cũng đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông, đồng thời phát thông báo tìm nhân chứng cung cấp thông tin để điều tra vụ tai nạn giao thông nói trên.

Chuẩn bị xét xử cựu đại tá Phùng Anh Lê về tội “Nhận hối lộ”

Như Dân Việt đã thông tin: Bị cáo Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) sẽ hầu tòa trong 2 ngày với cáo buộc nhận hối lộ hơn 100 triệu đồng để thả người phạm tội cướp tài sản.

TAND TP.Hà Nội ra quyết định ngày 12/8 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Anh Lê về tội "Nhận hối lộ". Ba cựu thuộc cấp của ông Lê tại Công an quận Tây Hồ bị truy tố về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam".

Số này gồm Nguyễn Đức Châu, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; Vũ Công Ngọc, cựu Đội phó Đội Cảnh sát hình sự và Lê Đình Trung, cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 người, do thẩm phán Trần Nam Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự làm chủ tọa. Hai kiểm sát viên của VKSND Tối cao và một người của VKSND TP.Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Ông Phùng Anh Lê bị cáo buộc nhận tiền rồi thả tội phạm.

Có tổng số 7 luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo Phùng Anh Lê và 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Châu. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Theo cáo trạng, cựu đại tá Phùng Anh Lê ban đầu bị bắt, khởi tố về tội "Tha người trái pháp luật" nhưng ngày 15/3, cơ quan điều tra của Viện kiểm sát đổi tội danh sang "Nhận hối lộ" với khung hình phạt cao hơn.

Phía truy tố cho rằng, tháng 9/2016, anh Nguyễn Hữu Tài (ở Hà Nội) đầu thú hành vi cùng đồng phạm bắt, đánh một người nợ tiền mình. Tài bị ra lệnh tạm giữ 4 ngày nhưng người thân của anh ta lo sợ nên tìm gặp ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị can Lê), nhờ "giúp đỡ".

Ông Bảy đặt vấn đề và được Lê đồng ý thả Tài với điều kiện đưa mình 110 triệu đồng. Tối 22/9/2016, ông Bảy tới phòng làm việc của cháu mình, giao tiền và nói: "Cháu xem giúp hòa giải cho nó về".

Nhận tiền xong, bị can Lê chỉ đạo cấp dưới thả Tài vào khoảng 0 giờ ngày 23/9/2016, chưa đầy một ngày sau khi bị tạm giữ. Sau đó, Tài và nạn nhân bị anh ta bắt giữ được gọi lên Công an quận Tây Hồ để "hòa giải".

Năm 2021, Công an TP.Hà Nội phát hiện hành vi phạm tội của Tài chưa bị xử lý nên đã khởi tố và tòa án phạt Tài 24 tháng tù. Việc Phùng Anh Lê nhận tiền, thả người cũng được khởi tố.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát đánh giá bị can Lê khi là Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan điều tra nên biết rõ Nguyễn Hữu Tài đang bị tạm giữ để phục vụ cho việc kiểm tra xác minh thông tin tội phạm. Tuy nhiên, khi được ông Phùng Văn Bảy đặt vấn đề, Lê đã "lợi dụng chức vụ quyền hạn", yêu cầu đưa 110 triệu đồng rồi chỉ đạo cấp dưới thả người.

Ông Lê bị xác định trong quá trình điều tra đã: "Không thành khẩn khai báo, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới; không thừa nhận việc chiếm hưởng 110 triệu đồng". Trước khi bị khởi tố, vợ chồng Phùng Anh Lê còn gặp ông Bảy, yêu cầu người này xin lỗi vì đã khai báo việc đưa tiền nhằm "làm mờ hành vi phạm tội của mình", cáo trạng nêu.

Các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung biết chỉ đạo của Phùng Anh Lê là trái pháp luật nhưng đã chấp hành, thực hiện việc tha trái pháp luật Nguyễn Hữu Tài.