TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cảnh báo ma tuý mới núp bóng thực phẩm; máy bay hạ cánh khẩn cấp vì sự cố

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) cảnh báo loại ma tuý mới núp bóng thực phẩm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/7, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) cho biết trong thời gian qua, trên thế giới và Việt Nam xuất hiện 2 dạng ma túy núp bóng thực phẩm là: Thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy; ma túy được các đối tượng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói có phép của cơ quan chức năng ở một số quốc gia, loại này ở một số nước trên thế giới không cấm và cho phép sản xuất với hàm lượng quy định có ghi trên bao bì sản phẩm và có cảnh báo người dùng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Trong thời gian qua, các đối tượng lợi dụng lén lút mang vào Việt Nam phát tán sử dụng dần đến ngộ độc như ở Hạ Long, Quảng Ninh. Đối tượng mang từ siêu thị ở Mỹ mang về cho người nhà sử dụng nhưng không nói cho người nhà biết có chứa chất ma túy, mặt khác viên kẹo chứa lượng nhỏ chất ma túy. Loại này người dùng có thể bị nhầm lẫn dùng quá liều gây nguy hiểm.



Theo số liệu của Bộ Công an, tháng 7/2022 toàn quốc xảy ra 2.855 vụ phạm tội về ma túy, so với tháng 6/2022 tăng 254 vụ (+9,77%).



Ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống là thủ đoạn tinh vi của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức năng để vận chuyển, mua bán trót lọt.

Thực chất đó là ma túy pha trộn với thực phẩm và đồ uống (vụ bán bánh cần sa trên mạng Internet xảy ra trên địa bàn TP.Hà Nội đã được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, triệt xóa tháng 12/2019; vụ nhóm học sinh Hoành Bồ, Quảng Ninh sử dụng kẹo có chứa chất ma túy, bị ngộ độc phái cấp cứu tháng 10/2021; vụ bán nước xoài có chứa chất ma túy tại TP.HCM tháng 10/2020; vụ bán socola có chứa chất ma túy tại Đông Anh, Hà Nội tháng 6/2022).

Người vận chuyển tàng trữ, mua bán loại này biết nó là ma túy nhưng khi bị bắt thường che giấu ý thức chủ quan không biết là ma túy để nhằm chối tội.

Để ngăn chặn loại tội phạm này, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, thời gian tới cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết là tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức, đặc biệt là qua các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách pháp luật của Nhà nước, tác hại của ma túy và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy, cách nhận biết ma túy, các loại thực phẩm, đồ uống dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn.

Phối hợp với các cơ quan chức năng như hải quan, quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam để phòng ngừa tác hại đối với cộng đồng.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, toàn dân tham gia và tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Các cơ quan chức năng ngành công an từ Trung ương đến địa phương thường xuyên tăng cường phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương các cấp các ngành, với từng gia đình trong công tác giáo dục, quán lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy.

Loại ma túy ngụy trang dưới dạng "nước xoài" được phát hiện trong thời gian qua.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tăng cường thường xuyên cặp nhật, theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm về ma túy núp dưới bóng các loại thực phấm, đồ uống đế thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc để tuyên truyền tới toàn thể nhân dân và kịp thời phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Tăng cường xử điểm, xử lưu động các vụ liên quan đến tội phạm về ma túy núp bóng các loại thực phẩm, đô uống nhằm tuyên truyền, phòng ngừa loại tội phạm này.

Hướng dẫn người dân phát hiện, cung cấp đầy đủ các thông tin cho các cơ quan chức năng về tội phạm ma túy núp dưới bóng các loại thực phẩm, đồ uống để kịp thời bất giữ, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Ngoài việc giáo dục, quản lý con em trong gia đình tránh xa tệ nạn ma túy thì lực lượng công an rất cần có các thông tin kịp thời, đầy đủ của người dân khi phát hiện các thông tin liên quan đến tệ nạn, tội phạm ma túy để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh", đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Đà Nẵng vì sự cố

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến sự việc máy bay gặp sự cố phải quay đầu tại sân bay Đà Nẵng, hãng hàng không Vietnam Airlines vừa thông tin chi tiết về chuyến bay VN7184. Theo đó, chuyến bay VN7184 khai thác bằng tàu bay Airbus A321 cất cánh từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 10h31 ngày 27/7.

Tuy nhiên, do phát sinh cảnh báo kỹ thuật sau khi cất cánh, tổ lái đã quyết định cho tàu bay quay lại sân bay Đà Nẵng để kiểm tra theo quy định. Tại đây, toàn bộ hành khách đã được chuyển sang các chuyến bay khác cùng hành trình và khởi hành trước 13h30 cùng ngày.

Máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: D.V

Vietnam Airlines cho hay, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay luôn được hãng đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo an toàn hàng không, tổ lái chuyến bay đã tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác, nhanh chóng chuyển hướng máy bay hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng.

Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác do máy bay phát sinh cảnh báo kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống ngoài mong muốn này.

Trước đó, vào khoảng 10h45 sáng 27/7, chuyến bay mang số hiệu VN 7184 (máy bay A321) xuất phát từ Đà Nẵng đi Hà Nội đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi cất cánh vì lỗi kỹ thuật.

Tổ lái đã quyết định cho tàu bay quay lại sân bay Đà Nẵng để kiểm tra theo quy định. Ảnh: VNA

Lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Trung cho biết qua khai thác thông tin ban đầu, sau khi máy bay vừa cất cánh, phi hành đoàn đã phát hiện động cơ số hai có nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật nên hạ cánh khẩn cấp.

Người giết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang phải đi chữa bệnh bắt buộc

Như Dân Việt đã thông tin: TAND tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần với Trần Chung Hiếu (SN 1974, ở huyện Lạng Giang). Hiếu trước đó bị bắt với cáo buộc sát hại 3 người thân của mình ngày 22/10/2021.

Vụ án từng 2 lần được đưa ra xét xử nhưng đều hoãn. Tại tòa, Hiếu khai mình có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần nên HĐXX quyết định trưng cầu giám định.

Kết quả thể hiện, Hiếu bị loạn thần cấp chủ yếu hoang tưởng, giai đoạn cấp tính nên "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Do vậy, anh ta bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Khi nào khỏi bệnh, Hiếu sẽ chịu xét xử sơ thẩm bởi TAND tỉnh Bắc Giang.

Sau khi giết người thân, Trần Chung Hiếu bỏ trốn từ Bắc Giang xuống Ninh Bình rồi ngược lên Lào Cai và bị bắt tại đây. Ảnh: CACC

Theo kết luận điều tra, Hiếu quê ở Bắc Giang nhưng làm việc ở Lào Cai. Năm 2013, anh ta kết hôn, sống tại Lạng Sơn. Năm 2015, Hiếu chém vợ trọng thương, bị phạt 6 năm tù. Người vợ ly hôn, nhận nuôi con gái lớn, con trai nhỏ được gửi về sống cùng ông bà nội ở Bắc Giang

Ngày 13/10/2021, Hiếu ra tù, về sống với bố Trần Đình Luật, mẹ Bùi Thị Thoa, em gái Trần Thị Thảo và con trai mình. Cảnh sát xác định, Hiếu "lầm tưởng" cháu bé không phải con đẻ nhưng bị người thân "yêu cầu thừa nhận".

Sáng 22/10/2021, khi cháu bé đến trường học, bố mẹ cũng ra ngoài, chị Thảo thấy Hiếu uống rượu ở sân nên bảo phải nhận con, nếu không sẽ "báo công an, bắt mày đi tù". Hiếu bực tức, cầm dao đoạt mạng chị Thảo rồi tiếp tục uống rượu.

Thấy mẹ về nhà, Hiếu chủ động nói đã gây án. Bà Thoa cầm cuốc làm đồng đánh nhưng bị con trai gạt ra, chém tử vong, kết luận điều tra nêu.

Trưa cùng ngày, con trai Hiếu đi học về nhưng bị bố chặn từ ngoài, nói: "Cháu không phải con bác, về nhà đi". Cháu bé chơi một mình ở cổng, đến khi thấy ông nội về mới đi bộ qua lên đồi, cùng vào nhà. Hiếu sau đó cãi nhau với bố và sát hại ông.

Hiếu tiếp đó lấy xe máy của bố, trốn xuống nhà người quen ở Ninh Bình xin ăn cơm, ở nhờ nhưng bị từ chối. Anh ta đến nhà một người bạn khác, vay 300.000 đồng rồi tiếp tục trốn lên Lào Cai, bị bắt ở đây.

Cảnh sát cho rằng 2 người quen của Hiếu ở Ninh Bình không biết anh ta phạm tội nên không xử lý họ về hành vi không tố giác. Ngoài ra, Hiếu lấy xe máy của bố nhằm bỏ trốn, không phải chiếm đoạt nên không cần xem xét về tội cướp tài sản.

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 1 người bị chém chết

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, một vụ án mạng xảy ra khoảng 14h30 ngày 27/7 tại xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam khiến một người bị chém tử vong.

Thời điểm trên, Nguyễn Văn Quốc (18 tuổi) nhậu cùng Phạm Văn Sáu (41 tuổi, cả 2 cùng trú thôn 4, xã Tiên Lộc) và một số người khác ở thôn 4 xã Tiên Lộc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Trong khi nhậu, giữa Quốc và ông Sáu xảy ra mâu thuẫn rồi cự cãi. Nam thanh niên sau đó vào nhà lấy một con dao phay chạy đến chém vào ông Sáu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm đến công an xã đầu thú và bị tạm giữ.

Riêng nạn nhân Sáu sau khi bị chém đã tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an huyện Tiên Phước có mặt phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ án.

Khởi tố đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan Phan Sào Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, chiều 26/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (2 tháng, 5 ngày) đối với Tăng Duy Thành (30 tuổi, ở Điện Biên) về tội Tổ chức đánh bạc.

Tăng Duy Thành (áo trắng) thời điểm bị bắt. Nguồn: Dân Trí

Theo đại diện Công an tỉnh Điện Biên, Thành bị bắt do liên quan đến hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club, bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2017 do Nguyễn Văn Dương (ở quận Đống Đa, TP.Hà Nội) và Phan Sào Nam (ở quận 1, TP.HCM) cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, Tăng Duy Thành là đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club (cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép trên hệ điều hành Android, IOS, Window Phone sử dụng cho các thiết bị điện thoại di động, thông minh, máy vi tính, máy tính bảng) thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2017, qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club, Tăng Duy Thành đã giao dịch, mua bán Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với tổng số tiền lên đến gần 300 trăm tỷ đồng, thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, xác minh mở rộng vụ án.