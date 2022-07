Chiều 26/7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan ANĐT (An ninh điều tra) tỉnh quyết định tạm đình chỉ điều tra về 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân đã xảy ra tại căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi tọa lạc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Căn nhà này được bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) đổi tên từ Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Chưa có căn cứ buộc tội

Về 2 hành vi "loạn luân" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An cho biết: Hiện đang chờ một số kết quả về xét nghiệm, phân tích di truyền học từ cơ quan chuyên môn. Khi có kết quả, khẳng định đúng trong đơn tố giác trước đó, phù hợp chứng cứ thu thập quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ phục hồi điều tra.

Bị cáo Lê Tùng Vân trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai ngày 21/7 tại TAND huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: Thiên Long

Còn trong trường hợp không có căn cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan ANĐT quyết định đình chỉ điều tra. Như vậy hiện tại, Cơ quan điều tra tỉnh Long An tạm đình chỉ nội dung tố giác lừa đảo và loạn luân.

Trước đó, quá trình xác minh theo đơn tố giác nhiều người dân, tháng 1/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân và 3 người khác cùng sống tại Tịnh thất Bồng Lai về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Sau đó, vụ án này được chuyển về tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an khởi tố thêm 2 bị can cùng tội danh trên, sau đó kết thúc hồ sơ chuyển sang VKS tỉnh đề nghị truy tố.

Bà Lê Thị Thu Vân đang bị truy tìm là ai?

Theo VKSND tỉnh Long An, kết luận điều tra của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân (theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự) tại Tịnh thất Bồng Lai đã có đến 7 bị can.

Cụ thể, Lê Thu Vân là bị can thứ 7 trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai và là mẹ của 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tách ra vụ án khác.

Tịnh thất Bồng Lai nhìn từ trên cao. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo hồ sơ, bị can Lê Thu Vân (ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị khởi tố theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Lê Thu Vân bị khởi tố cùng ngày (10/5/2022) với Cao Thị Cúc.

Tại thời điểm bị khởi tố, bị can Lê Thu Vân không có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai, không ai biết bị can đã đi đâu. Sau đó, Công an tỉnh Long An liên hệ với chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can ở TP.Cần Thơ thì được biết Lê Thu Vân đã rời khỏi địa phương từ năm 1990.

Các bị cáo (áo nâu) liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Từ lời khai của các bị can với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho thấy, bị can Lê Thu Vân đã cùng ông Lê Tùng Vân sau khi rời quê nhà An Giang vào năm 1990, lên sống tại 39C Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM.

Bị can Lê Thu Vân không có chồng nhưng có 3 người con là bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên. Cuối năm 2014, Lê Thu Vân cùng 3 người con và Lê Tùng Vân dọn từ TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc sống đến trước khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án khoảng vài ngày.