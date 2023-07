Chủ quán cà phê bị trộm đâm chết

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 10/7, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Minh Đức (30 tuổi, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi đâm chết chủ quán cà phê.

Hiện trường anh Trần Hồng Duy (45 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) bị đâm gây tử vong. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 4 giờ 30 ngày 10/7, hai thanh niên đi xe máy biển số 63D1.219.86 dừng ven quốc lộ 1, sau đó một đối tượng trèo hàng rào đột nhập vào bên trong quán cà phê của anh Trần Hồng Duy (45 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè), mục đích là tìm tài sản lấy cắp.

Nghe tiếng động và tiếng chó sủa, chủ quán mở cửa quan sát, nhìn thấy "đạo chích" anh liền truy hô và đuổi bắt.

Ngay sau đó, đối tượng rút con dao mang theo trong người quay lại đâm nhiều nhát trúng ngực, bụng anh Duy làm nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Đối tượng gây án tìm cách bỏ trốn, nhưng bị người dân cùng công an chốt chặn bắt giữ.

Đối tượng Đức khai cùng đi với một đối tượng khác trên xe máy biển số 63D1-219.86, tuy nhiên đối tượng này đã kịp bỏ chạy.

Nghi phạm thú nhận đột nhập vào quán cà phê, còn đối tượng đi cùng ở ngoài xe chờ đợi cảnh giới, khi bị lộ đã ra tay sát hại chủ quán.

Ném "bom xăng" vào nhà dân vì bị nhắc nhở tiểu bậy

Như Dân Việt đã thông tin: Lực lượng chức năng thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đang điều tra xác minh vụ việc một nhà dân bị ném "bom xăng" 2 lần trong một đêm khiến ngôi nhà bị cháy đen nhiều chỗ.

Thanh niên cầm bom xăng ném vào nhà dân. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào khoảng 1h30’ ngày 10/7, nhà bà Trần Thị Lan ở KP5, phường Đức Long, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) bị đối tượng đến dùng "bom xăng" tự chế bằng các chai bia đốt lên và ném vào sân nhà. Rất may, người nhà đang ngủ nghe tiếng động mạnh chạy ra phát hiện và xịt nước dập lửa.

Sự việc được trình báo Công an phường đến ghi nhận hiện trường.

Tuy nhiên đến 3h50’ cùng ngày, đối tượng lại xuất hiện ném "bom xăng" vào nhà bà Lan lần 2 gây cháy và người nhà tiếp tục phát hiện để dập lửa kịp thời.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của chai bia thủy tinh, các miếng vải tẩm xăng và mái che bằng bao tải bị cháy rụi, cây cối cũng bị cháy héo.

Theo người dân địa phương, đây là hành vi rất nguy hiểm vì nếu không phát hiện đã cháy nhà, ảnh hưởng đến tính mạng.

Clip ghi lại sự việc.

Theo người nhà nạn nhân, vào tối hôm trước khi xảy ra sự việc thì người nhà phát hiện một nam thanh niên đứng tiểu bậy trước nhà nên nhắc nhở nhưng người này đe dọa đốt nhà. Đến rạng sáng nay thì xảy ra vụ việc trên.

Kẻ tạt xăng đốt, đâm người tình trước cổng siêu thị ở Bình Dương khai gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/7, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai đối tượng Dương Phú Hiền (SN 1976, quê tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.



Nạn nhân được xác định là chị N.T.M. (SN 1983, ngụ TP.Thủ Dầu Một).

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận giữa mình và chị M. có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Trong thời gian yêu nhau, Hiền thường xuyên làm việc ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian này, giữa 2 bên thường xuyên mâu thuẫn tình cảm nên cả 2 bên cãi vã.

Đối tượng sau khi gây án đã tháo chạy, được camera ghi lại.

Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh

Khoảng 14h ngày 29/6, Hiền chuẩn bị chai xăng mang theo lên xe khách đi từ Kiên Giang đến Bình Dương. Sau đó, Hiền thuê một khách sạn tại phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một để nghỉ ngơi.

Đến chiều tối cùng ngày, Hiền trả phòng và đi bộ đến siêu thị thuộc phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một để mua một con dao Thái Lan rồi quay lại khách sạn cũ nghỉ ngơi.

Sáng 1/7, Hiền lại đến khu vực gần siêu thị GO để chờ gặp chị M. tan ca ra về. Khi hai người gặp nhau thì xảy ra cự cãi, Hiền liền mở nắp chai xăng hất vào người M. khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy.

Thấy vậy, Hiền đuổi theo dùng hộp quẹt châm lửa vào người chị M. gây cháy. Nạn nhân bỏ chạy đến Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành và cởi bỏ áo đang cháy rồi ngã gục xuống đường.

Hiền tiếp tục dùng dao đâm vào vùng mặt nạn nhân, sau đó tháo chạy. Chị M. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét đối tượng.

Đêm 8/7, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lực lượng chốt chặn, vây bắt đối tượng Hiền khi đang di chuyển trên xe khách qua địa phận xã Ia Khươil, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Lực lượng chức năng làm thủ tục di lý đối tượng Hiền về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc giúp “người thân thiết” hưởng lợi đặc biệt lớn

Như Dân Việt đã thông tin: Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Có 14 người khác bị đề nghị truy tố về các tội "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí"; "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là vụ án thứ 4 cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị xử lý hình sự.

Cáo trạng thể hiện, việc trồng, chăm sóc cây xanh phải áp dụng hình thức đấu thầu nhưng năm 2016, khi Nguyễn Đức Chung lên làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra Thông báo số 32, yêu cầu dừng đấu thầu và thay bằng "đặt hàng từng quý".

Từ chỉ đạo của ông Chung, giai đoạn 2016 - 2019, Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh) và Công ty Sinh thái Xanh. Sau đó, các bị can đã nâng khống giá cây, gây thiệt hại tổng cộng hơn 34,7 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Cây xanh gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.Hà Nội, do bị can Vũ Kiên Trung làm Chủ tịch, đại diện pháp luật. Ông ta khai tại các cuộc họp giao ban, thường xuyên bị Chủ tịch Nguyễn Đức Chung "mắng chửi, gây áp lực phải trồng cây thật nhanh" nếu không sẽ bị cách chức, đuổi việc.

Năm 2017, khi kiểm tra việc trồng cây trên đường Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Chung còn chửi mắng Trung trước mặt các lãnh đạo sở, ngành vì "trồng cây không đúng ý mình".

Ông Trung cũng khai Công ty Cây xanh đã thỏa thuận với các đối tác, nâng giá cây để chia nhau khoản chênh lệch và có nguồn tiền chi quà cáp cho một số cá nhân. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung được "cảm ơn" 2,6 tỷ đồng vào các dịp Tết từ năm 2016 – 2020.

Tại Công ty Sinh Thái Xanh do Bùi Văn Mận làm chủ, cơ quan điều tra xác định khi anh ta đang trốn nợ ở Lâm Đồng thì được ông Chung gọi về làm dự án trồng cây.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung gọi Mận cùng Giám đốc Sở Xây dựng ra đường nút giao đại lộ Thăng Long để nghiên cứu làm vườn ươm. Vị Chủ tịch chỉ đạo: "Cho thằng Mận vào, chỉ hơn 3 tỷ thôi".

Công ty của Mận sau đó được đặt hàng liên tiếp 6 hợp đồng trị giá hơn 43 tỷ đồng trồng cây keo ven quốc lộ, trồng bổ sung cây bóng mát, đánh chuyển, bó vỉa gốc cây tạo cảnh quan không gian xanh trên một số tuyến đường.

Tuy nhiên, khi hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, Mận cùng đồng phạm nâng giá cây chiêu liêu, cây keo với từ 700-1.800 đồng lên 9.000 đồng/cây; cây long não từ 3,8 triệu lên 8,2 triệu đồng/cây; cây sộp từ 13 triệu đồng lên 32 triệu đồng/cây. Nhóm này còn lập hồ sơ để nâng khống số lượng cây, hưởng lợi bất chính hơn 17,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Mận khai do được Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện nên đã chi 1,2 tỷ đồng trồng cây tài trợ cho Trường mầm non Yên Khê (Phú Thọ) với tư cách ông Chung tài trợ.

Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của cựu Chủ tịch Hà Nội là "vì động cơ cá nhân làm trái quy định pháp luật về đấu thầu" để các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết được hưởng lợi bất chính đặc biệt lớn. Ông Chung xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, tạo dư luận không tốt.

Đây là vụ án thứ 4 ông Chung bị xử lý hình sự. Vị này đang thụ án 12 năm tù trong các vụ chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường; mua sắm chế phẩm Redoxy-3C; vụ án Nhật Cường.

Vụ cô gái 18 tuổi bị mua bán qua tay nhiều lần: Khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thế Khoa (45 tuổi, ngụ xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) và Tạ Thanh Hiền (23 tuổi, ngụ xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đây là chủ và quản lý cơ sở massage ở tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ tội "mua bán người".

Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây làm việc đối tượng bị bắt trong đường dây mua bán người. Ảnh: BĐBP

Qua lời khai bị hại và đối tượng, chỉ trong tháng 6/2023, các nghị phạm đã thực hiện hành vi mua đi, bán lại nhiều lần nạn nhân N.N.K.N (18 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Đầu tiên, hai nghi phạm Khoa và Hiền bán N cho đối tượng Lê Văn Giáp (37 tuổi) với giá 9,6 triệu đồng. Sau đó, Giáp tiếp tục bán N. Cứ thế, N bị mua bán vòng qua tay nhiều lần và nhóm hưởng phần chênh lệch "món hàng" là cô gái.

Đến nay, 9 bị can bị bắt tạm giam cùng tội danh "mua bán người". Công an huyện tiếp tục triệu tập làm việc 3 đối tượng liên quan.

Đối tượng liên quan đường dây mua bắn người bị bắt tại Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ảnh: BĐBP

Như Dân Việt đã thông tin, 13 giờ 40 ngày 26/6, trinh sát Đồn biên phòng (ĐBP) cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ bắt quả tang Trương Việt Hoàng (25 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và Trương Công Trứ (25 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) ngồi trên ô tô chở N.N.K.N cách đường biên 400m thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây là sang biên giới Campuchia.

Lúc này, Hoàng, Đạt, Trứ thừa nhận đang chở N sang Campuchia bán.

Mở rộng điều tra, Đồn biên phòng cửa khẩu bắt khẩn cấp 4 người gồm Võ Thúy Liễu (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng), Trần Văn Sáu (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Thị Mai (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và Lê Văn Giáp (37 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Sau khi khởi tố vụ án, Đồn biên phòng chuyển Công an huyện Đức Huệ khởi tố, bắt tạm giam đối tượng theo thẩm quyền.

Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An làm việc đối tượng bị bất giữ. Ảnh: BĐBP

Theo hồ sơ, ngày 11/6, Giáp lên một quán massage ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) mua lại N với giá 9,6 triệu đồng rồi đưa về Bình Dương làm việc cho Giáp trả nợ dần.

Chỉ vài ngày sau, Giáp thấy N làm việc không được nên liên hệ với một cá nhân trên Zalo gửi N đi chỗ khác. Người này sau đó giới thiệu N với Liễu, chủ quán massage tại Bến Tre, sau đó bán được giá 11 triệu đồng và đưa về quán massage ở Bến Tre làm việc.

Đến ngày 24/6, Trứ với Sáu đi từ Đồng Nai xuống quán massage của Liễu tại Bến Tre. Trứ gặp N, hứa hẹn sẽ cho N một chiếc điện thoại và đưa N qua Campuchia làm vợ, lo ăn mà không phải làm việc.

Sáu trả cho Liễu 19 triệu đồng để Trứ và Sáu đưa N về Đồng Nai. Mai là bạn của Sáu tại Đồng Nai đã nấu cơm cho N ăn. Sau đó Sáu bàn với Trứ tìm nơi bán lại N để kiếm lời.

Trứ gặp Đạt, liên hệ với Hoàng nói cần bán N với giá 25 triệu đồng, đề nghị Hoàng tìm người mua. Hoàng liên hệ được với một người ở Campuchia làm cho công ty đánh bạc qua mạng, chấp nhận mua N với giá 1.300 USD.

Nhóm Hoàng đang trên đường đưa N sang Campuchia thì bị bắt.