Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị cáo Lê Tùng Vân kháng cáo, yêu cầu tuyên vô tội

Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, bị cáo Lê Tùng Vân đã có đơn kháng cáo gửi đến TAND tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Tối 28/7 nguồn tin của Dân Việt xác nhận: Bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã có đơn kháng cáo gửi đến TAND tỉnh Long An yêu cầu tuyên vô tội, trả tự do cho bị cáo và các thành viên được xem là đệ tử của mình.

Các bị cáo (áo nâu) liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai. ảnh: Thiên Long

Trước đó xét xử sơ thẩm vào ngày 21/7 TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo nội dung đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng, mình già nua không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng kể cả lúc khách đến thăm. Bị cáo Lê Tùng Vân không biết sử dụng điện thoại, mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu tu tập. Không lợi dụng dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào.

Tiếp đó, bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định ông không mạo danh đức Phật, không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa. Ngược lại bị cáo Vân cho rằng mình là nạn nhân bị vu khống làm nhục trong thời gian dài…

Cũng theo đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm tuyên ông và các thành viên được xem là đệ tử của bị cáo Lê Tùng Vân không phạm tội và trả tự do, đình chỉ vụ án.