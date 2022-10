TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên; tin mới vụ nổ súng kinh hoàng ở Phú Quốc

Vụ con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Như Dân Việt đã thông tin, trưa 30/10, chỉ huy Công an xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ con gái dùng xăng châm lửa đốt nhà mẹ đẻ khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Cả bà Đ. và 3 người con gái đều bị thương trong vụ phóng hoả vì mâu thuẫn đất đai. Ảnh: CTV

Trao đổi với Dân Việt, ông Đỗ Trọng Hoạch – Chủ tịch UBND xã Trung Hoà cho biết, ngôi nhà bị phóng hoả trong vụ việc là của bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi, ở xã Trung Hoà). Bà Đ. đã mất chồng, bà có 3 người con gái và 1 người con trai.

Nguồn cơn dẫn đến sự việc đau lòng sáng 30/10 cũng xuất phát từ việc chia đất.

Vị Chủ tịch xã cho biết, bà Đ. có một mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong ngõ. Trước đó, Trong đó, suất đất ngoài đường bà Đ. chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ, các bên đã đồng ý ký vào biên bản với phương án trên.

Tuy nhiên, vào khoảng 9h30 sáng nay (30/10), 3 người con gái bà Đ. đến nhà mẹ đẻ muốn đòi 1 suất đất ở ngoài đường. Lúc này, bà Đ. không đồng ý vì đất đã phân chia rồi.

"Sau đó, 3 người con gái của bà ấy đã đi mua một can xăng đổ vào nền nhà của mẹ rồi đốt. Sự việc khiến cả 4 mẹ con bị bỏng, trong đó 3 người phải đi bệnh viện, còn 1 người con gái bị nhẹ nên ở nhà", ông Hoạch thông tin.

Hiện công an đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân. Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thông tin mới vụ nổ súng kinh hoàng ở Phú Quốc

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 30/10, đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố 35 bị can liên quan đến vụ án mạng khiến 2 người chết, 4 người bị thương với tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng, diễn ra sáng ngày 27/10, tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc.



Đối tượng Đoàn Thiên Long, trực tiếp bắn các nạn nhân thương vong, trong vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc. Ảnh: CACC



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h20 ngày 27/10, tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, do mâu thuẫn giữa nhóm Vũ Văn Lương (SN 1987, tức Hai Lượng, ngụ tỉnh Cà Mau), Bùi Minh Trung (SN 1976, tức Trung Cà Mau, ngụ tỉnh Cà Mau) với nhóm của Khúc Văn Đoài (SN 1983, ngụ xã Cửa Dương) liên quan tranh chấp đất đai.

Đối tượng cầm đầu Vũ Văn Lương (Hai Lượng) vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc. Ảnh: CACC



Nhóm của Hai Lượng có khoảng hơn 50 đối tượng đi trên 8 xe ôtô (loại bán tải 7 chỗ và 16 chỗ ngồi) đến thửa đất của Khúc Văn Đoài để giải quyết mâu thuẫn. Trong nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài.

Hậu quả làm 2 người chết gồm: Phan Trọng Hải (SN 1998, ngụ tỉnh Nghệ An), và Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ngụ Cửa Dương); 4 người bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (SN 1996, ngụ Phú Quốc), Huỳnh Văn Linh (SN 1993, ngụ huyện Kiên Lương), Lý Quốc Tiên (SN 1987) và Dương Việt Hòa (SN 1986, cùng ngụ xã Cửa Dương).

Từ trái sang, các đối tượng: Bùi Đức Ngọc, Nguyễn Quốc Vinh và Nguyễn Văn Thái. Ảnh: CACC

Đến nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt và ra quyết định khởi tố 35 bị can. Trong đó bắt giữ 4 đối tượng chủ mưu, cầm đầu gồm: Vũ Văn Lương, Bùi Minh Trung, Nguyễn Văn Thái (SN 1988, tức Thái "Bus"), và Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ngụ Hải Phòng) và đã bắt được đối tượng trực tiếp dùng súng bắn các nạn nhân là Đoàn Thiên Long (SN 2001, ngụ TP.HCM) thu giữ nhiều chứng cứ, tang vật liên quan đến vụ án.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn (có 1 khẩu súng nghi có tính năng quân dụng, đang giám định); 1 dấu giả của ấp.

Hiện trường nơi diễn ra vụ án sáng ngày 27/10. Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa sân bay, bến cảng, kiểm soát người, phương tiện; tổ chức truy bắt số đối tượng còn.

Nhậu 3 xị rượu ngâm thuốc, 1 cụ ông tử vong, người còn lại đi cấp cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Phan Văn Hồng (64 tuổi), ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An (Long An) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do ngộ độc rượu.

Bình rượu ngâm thuốc để uống hàng ngày của cụ ông Nguyễn Văn Lắm. Ảnh: Thiên Long



Ngày 30/10, anh Nguyễn Thành Nhân (42 tuổi, cháu ruột ông Hồng, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An) cho biết, sức khỏe của ông Phan Văn Hồng (64 tuổi ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung) có dấu hiệu hồi phục trở lại. Người thân vào thăm, ông đã nhận biết dù chưa thể nói chuyện, đây là tín hiệu đáng mừng cho cả gia đình mấy ngày nay.

Còn cụ ông uống rượu chung tên Nguyễn Văn Lắm (68 tuổi), ngụ cùng ấp, ngộ độ nặng nên tử vong trưa 28/10. Hiện thân nhân đang lo hậu sự.

Trước đó, 18h ngày 26/10, ông Hồng sang nhà ông Lắm cùng ấp để nói chuyện chơi, sau đó đem rượu ra lai rai như lúc thường gặp. Ông Lắm lấy chai rót chừng 3 xị rượu trong bình ngâm với một số cây thuốc để có lợi cho sức khỏe.

Tan cuộc, ông Hồng trở về nhà, còn ông Lắm đi ngủ. Đến trưa 27/10, cụ Lắm có dấu hiệu lạ nghi ngờ bị ngộ độc định đưa cấp cứu nhưng đã tử vong tại nhà. Sáng hôm sau (28/10), ông Hồng bắt đầu có triệu chứng nôn ói, khó thở, tuột huyết áp, người thân lập tức chuyển bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Qua xét nghiệm ban đầu cho thấy ông Hồng bị nhiễm độc nặng, bệnh viện chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Anh Nhân xác định, hai cụ ông chỉ uống rượu ngâm cây thuốc và không quá 3 xị. "Không rõ độc tố gì, hiện bình rượu vẫn còn giữ ở nhà chú Lắm, chờ khi về sẽ báo y tế đến kiểm tra", anh Nhân cho biết thêm.

Công an ập vào sòng bạc giữa đồng nước nổi, bắt 28 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/10, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, đơn vị vừa triệt xóa thành công một sòng bạc với quy mô lớn giữa đồng nước nổi, bắt giữ 28 đối tượng.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại một bãi đất trống giữa đồng nước nổi (thuộc tổ 9, khóm Tây Huề 2, phường Mỹ Hoà, TP.Long Xuyên), lực lượng Công an thành phố bất ngờ ập vào bắt giữ 28 đối tượng liên quan.

Các đối tượng liên quan tại hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Tang vật thu giữ gồm: 8 con gà đá, 18 điện thoại di động, 25 xe mô tô và trên 95 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Lực lượng công an bắt giữ 28 con bạc. Ảnh: Tiến Tầm

Theo lực lượng Công an, sòng bạc trên được các đối tượng tổ chức sử dụng nhiều lớp canh đường và dùng phương tiện thủy để đưa các con bạc ra tham gia sát phạt nên việc tiếp cận, triệt xóa gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệt xóa thành công.

Lực lượng Công an đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Ảnh: Tiến Tầm

Hiện, vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng, để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sòng bạc tại bãi đất trống giữa cánh đồng nước nổi bao quanh. Ảnh: Tiến Tầm

Lật xuồng khi đi câu cá, hái sen, 3 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/10, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết đang xác minh, điều tra làm rõ vụ đuối nước vừa xảy ra tại địa bàn khiến 3 người tử vong.

Tìm kiếm cứu nạn đuối nước. Ảnh minh hoạ

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 29/10, em L.T.L. (16 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, Tân Phú), em Đ.D.K. (18 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, Tân Phú), em T.K.L. (19 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, Tân Phú) và em N.H.K.B. (nữ, 16 tuổi, ngụ xã Phú Bình, Tân Phú) hẹn nhau đến suối Cọp thuộc ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh chơi.

Tại suối Cọp, em L.T.L. rủ cả nhóm bơi xuồng qua bờ bên kia của suối Cọp để hái sen và câu cá nên 3 em còn lại đồng ý. Sau đó, L.T.L. đã nhờ ông Lê Hoàng Trí (48 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, Tân Phú) chèo xuồng chở N.H.K.B., Đ.D.K. và T.K.L. qua suối. L.T.L. một mình điều khiển chiếc xuồng tự chế để theo sau các bạn qua bên kia. Đến trưa cùng ngày, sau khi chơi xong, L.T.L. điều khiển xuồng tự chế chở N.H.K.B. qua trước, sau đó quay lại chở T.K.L.

Tuy nhiên khi xuồng vừa ra đến giữa suối, nước tràn vào xuồng làm xuồng bị lật úp khiến các em bị rơi xuống suối. Thấy bạn gặp nạn, Đ.D.K. nhanh chóng bơi ra cứu và cả 3 người bám lấy nhau giữa dòng suối. Nhưng chỉ được một lúc sau thì thuyền bị chìm, 3 em cùng bị mất tích dưới dòng suối.

Sau đó người dân phát hiện cùng nhau ra vớt, đưa các em vào bờ nhưng L.T.L., Đ.D.K. và T.K.L. đã tử vong.