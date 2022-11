Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 24/11, TAND TP.Hà Nội ra phán quyết sơ thẩm đối với ông Cao Minh Quang và 7 bị cáo khác trong vụ án Công ty Dược Cửu Long tự ý giữ lại 3,8 triệu USD tiền sản xuất thuốc phòng chống cúm A H5N1 giai đoạn 2006 - 2008.





Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đến tòa hôm 21/11. Ảnh: X.A

Ông Quang vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện và bị xét xử vắng mặt. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Tòng, cựu Phó Tổng giám đốc Dược Cửu Long đã chết nên tòa đình chỉ xét xử.

Theo án sơ thẩm, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang phải nhận 30 tháng tù treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh, các cựu cán bộ Bộ Y tế phải lĩnh án gồm Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính bị phạt 24 tháng tù treo; Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ phó Kế hoạch Tài chính lĩnh 24 tháng tù; Phạm Thị Minh Nga, cựu chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính án 15 tháng tù treo; Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý dược nhận 30 tháng tù.

Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Dược Cửu Long bị tuyên án tù gồm ông Lương Văn Hóa, cựu Tổng giám đốc lĩnh 9 năm tù; Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Kế toán trưởng án 6 năm tù; Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, cựu Giám đốc chi nhánh TP.HCM án 5 năm tù.

Họ bị xác định phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" khi tự ý giữ lại 3,8 triệu USD tiền mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và Oseltamivir.

Về dân sự, tòa ghi nhận ông Cao Minh Quang và đồng phạm tại Bộ Y tế đã nộp khắc phục tổng hơn 1,9 tỷ đồng; nhóm Lương Văn Hóa nộp gần 1,5 tỷ đồng. Như vậy, Công ty Dược Cửu Long phải bồi thường cho Bộ Y tế hơn 58 tỷ đồng để hoàn trả đủ 3,8 triệu USD (khoảng 61 tỷ đồng).

Ngoài ông Quang nhập viện, một bị cáo trong vụ đã mất và được đình chỉ xét xử. Ảnh: NA

Trong vụ, bị cáo Lương Văn Hóa bị xác định là lãnh đạo Dược Cửu Long, phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm tại doanh nghiệp này. Ông Hóa biết rõ các quy định của pháp luật nhưng khi Dược Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu đã không báo cáo mà "ỉm" đi 3,8 triệu USD.

Các cấp dưới của ông Hóa tại Dược Cửu Long đã giúp sức bằng cách hợp thức hồ sơ nhằm che giấu khoản tiền trên. Sau đó, nhóm này sử dụng trái mục đích số tiền được giảm giá, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Đối với những bị cáo thuộc Bộ Y tế, gồm cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang, tòa sơ thẩm quy kết họ thiếu kiểm tra, rà soát nên không phát hiện ra Dược Cửu Long đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý giữ lại 3,8 triệu USD.

Tòa sơ thẩm cho rằng hành vi của ông Cao Minh Quang và đồng phạm gây nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của ngành y tế. Các bị cáo được giao quản lý tài sản công, nhưng đã thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức trong việc nghiệm thu hợp đồng giữa Bộ Y tế với Dược Cửu Long, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Thông tin mới vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành gây tử vong ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày mai (25/11) dự kiến Toà gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) sẽ mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi V.A bị "mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong.

Lực lượng chức năng tại TAND TP.HCM đang chuẩn bị dựng hàng rào chắn bằng sắt, thắt chặt an ninh cho phiên tòa xét xử vụ bé V.A bị bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh. Clip: Chinh Hoàng

Trước khi phiên tòa xét xử vụ "mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé V.A dẫn đến tử vong diễn ra, sáng nay (24/11) tại TAND TP.HCM ghi nhận của phóng viên cho thấy, hàng rào chắn bằng sắt được lực lượng chức năng dựng lên. Công tác thắt chặt an ninh được đảm bảo.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, người bạo hành bé V.A dẫn đến tử vong. Ảnh: Chinh Hoàng

Một nguồn tin của Dân Việt tại TAND TP.HCM cho biết, công tác chuẩn bị của lực lượng chức năng bao gồm rào chắn xung quanh trước sân, tức lối đi vào đối diện phiên tòa. Ngoài ra, những phóng viên đến từ các cơ quan báo chí buộc phải có thẻ đăng ký tác nghiệp do TAND TP.HCM cấp mới được tham dự.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé V.A) bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt tù từ 1 - 3 năm đối với tội "Hành hạ người khác", và cao nhất là 5 năm tù với tội "Che giấu tội phạm". Ảnh: Chinh Hoàng

Theo hồ sơ, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) bị xét xử về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác".

Trong đó, ở tội "Giết người", Trang bị truy tố ở khung hình phạt từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Về tội "Hành hạ người khác", Trang bị xét xử ở khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù, thuộc trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

Cùng bị đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé V.A) bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt tù từ 1 - 3 năm đối với tội "Hành hạ người khác" và cao nhất là 5 năm tù với tội "Che giấu tội phạm".

Trước đó, sáng 21/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án để giám định tỷ lệ thương tích của bị hại về các vết thương trong những ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021 (do Trang và Thái cùng đánh, hành hạ bé V.A). Đồng thời, về nội dung các luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái sang tội "giết người", HĐXX cho rằng, sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ xét xử theo tội danh mà Viện KSND TP.HCM truy tố.

“Ông trùm” xăng lậu Nguyễn Hữu Tứ xin giảm án cho người tình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần tranh luận hành vi, mức độ phạm tội của các bị cáo gồm, ông trùm Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long); Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương); Lê Thanh Tú (56 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, chồng Vân).

Ông trùm xăng lậu Nguyễn Hữu Tứ xin giảm án cho người tình. Ảnh: Nha Mẫn

Trước đó tại phần đề nghị mức án, VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 7-8 năm tù; Lê Thanh Tú (56 tuổi, chồng Vân) từ 3-4 năm tù; Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) từ 13-14 năm tù.

Tại phiên tranh luận, luật sư bào chữa nói rằng mức án của VKSND tỉnh Đồng Nai đối với bị cáo Vân và Tú là quá nặng.

Luật sư cho rằng bị cáo Vân do thiếu hiểu biết về pháp luật, không nhận thức được hành vi phạm pháp khi mua bán xăng. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn ra, do khó nhập nguồn xăng nên bị cáo Vân mua xăng của bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, TP.HCM) để phục vụ khách hàng. Ngoài ra bị cáo Vân bị bệnh ung thư, đã nộp bệnh án cho HĐXX. Do đó luật sư đề nghị cho bị cáo Vân được hưởng án phạt tiền.

Luật sư xin cho bị cáo Vân hưởng án phạt tiền. Ảnh: Nha Mẫn

Luật sư nói rằng hành vi của Tú là mờ nhạt, không phải là giúp sức tích cực cho bị cáo Vân nên đề nghị HĐXX cân nhắc cho bị cáo này được hưởng án treo.

Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, luật sư bào chữa và cả bị cáo Tứ đều đồng ý với tội danh đã bị truy tố nhưng đề nghị giảm án; được tính giá xăng thấp hơn so với giá cáo trạng đã truy tố vì trên thực tế giá xăng trong giai đoạn các bị cáo buôn lậu thấp hơn so với giá xăng mà VKSND tỉnh Đồng Nai tính toán.

Luật sư cũng nhận định hành vi phạm pháp của bị cáo Tứ là không phạm tội có tổ chức.

Tứ lại xin cho người tình là bị cáo Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được giảm án nhẹ nhất bởi lẽ bị cáo Thanh chỉ vì sống chung như vợ chồng với Tứ mà giúp cho Tứ thanh toán tiền buôn lậu xăng chứ không được hưởng lợi. Quá trình sống chung, Tứ mượn tiền của Thanh nên chỉ trả lại tiền mượn chứ không phải là tiền Tứ trả công cho Thanh khi giúp sức trong quá trình buôn lậu.

HĐXX vụ đại án xăng lậu. Ảnh: Nha Mẫn

Nguyễn Hữu Tứ nói: “Bị cáo đã biết hành vi của mình là sai và rất hối hận. Bị cáo cũng tự nguyện làm đơn xin cơ quan điều tra lấy các sổ tiết kiệm của mình có trong ngân hàng để nộp khắc phục hậu quả, xin cho bị cáo Thanh nhận mức án nhẹ nhất để về với gia đình”.

Tranh luận với lời bào chữa của luật sư, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã bảo lưu quan điểm và cho rằng trong luận tội đã nhận định hành vi, xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Do đó, không có cơ sở xem xét mức án tù treo hoặc án phạt tiền đối với bị cáo Vân và Tú.

VKSND tỉnh Đồng Nai bác nhiều ý kiến của luật sư. Ảnh: Nha Mẫn

Về hành vi phạm tội của bị cáo Tứ, VKSND tỉnh nhận định Tứ đã phạm tội có tổ chức như: Các bị cáo đã bàn bạc, thỏa thuận mua bán xăng lậu, thuê kho Nam Phong (tỉnh Long An), vận chuyển, tiêu thụ xăng nhập lậu, giá bán ra, chiết khấu, lợi nhuận…

Về các đề nghị của bị cáo Tứ, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, việc tính giá xăng để xác định số tiền buôn lậu và thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án là đã xem xét trên nguyên tắc có lợi cho bị cáo với mức giá xăng thấp nhất trong thời điểm các bị cáo buôn lậu. Do đó cơ quan công tố bảo lưu quan điểm luận tội đối với các bị cáo Tứ và Thanh.

Đại diện VKS cũng nhấn mạnh, thông qua lời khai đã thể hiện rõ số tiền 2 tỷ đồng/tháng (tổng 12 tỷ đồng) mà Tứ chuyển cho Thanh là tiền trả công Thanh giúp sức cho Tứ thanh toán tiền mua bán xăng lậu. Do đó, số tiền này không phải là vay mượn mà là trả công nên cần tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

Phạm nhân Đinh Viết Dũng đã bị bắt lại sau nửa tháng trốn chạy khỏi Trại giam Thủ Đức

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 24/11, thông tin từ Giám thị trại giam Thủ Đức (Bộ Công an, còn gọi là Z30D, đóng trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) cho biết đã bắt được phạm nhân Đinh Viết Dũng (57 tuổi, người đang thụ án tù 15 năm) sau nửa tháng bỏ trốn.



Đinh Viết Dũng lúc bị bắt. Ảnh: CACC

Đối tượng Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM. Cùng ngày, công an đã dẫn giải Dũng về Trại giam Z30D để điều tra hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 10/11, Trại giam Thủ Đức (Z30D của Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đã phát đi lệnh truy nã phạm nhân Đinh Viết Dũng (SN 1965, đang thụ án tù 15 năm) vừa bỏ trốn khỏi trại giam này.

Theo đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức cho biết, trước đó lợi dụng lúc đi lao động, phạm nhân Đinh Viết Dũng xin đi vệ sinh và bỏ trốn vào rừng.

Khi bỏ trốn, phạm nhân Dũng mặc quần dài màu xám, áo dài tay màu xanh đen có nón trùm đầu, mang giày bata trắng, tay cầm rựa và bình nước Coca - Cola màu trắng…

Trước đó, vào tháng 4/2021, đối tượng Đinh Viết Dũng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an nói gì về vụ nhóm người xông vào nhà ẵm bé gái 3 tuổi mang đi?

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 23/11, lãnh đạo Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc đã thụ lý, tiếp nhận đơn tố giác của ông Lê Hồng Hữu (ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc) về việc gia đình ông bị một nhóm người có hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.



Nhóm người đi cùng chị N.P.L đã xông vào nhà ông Hữu ẵm cháu bé 3 tuổi mang đi. Ảnh cắt từ clip camera giám sát gia đình ông Hữu

Theo trình báo của ông Hữu, vào khoảng 10h30 ngày 11/11, tại nhà riêng của ông Hữu (ở tổ 21, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc), có một nhóm người, trong đó có N.P.L (là con dâu cũ của ông Hữu) đi xe ô tô đến, vào nhà ẵm cháu L.N.P.K (cháu nội ông Hữu) đi.

Ông Hữu và người nhà chạy theo giành lại cháu bé thì bị nhóm người đi cùng chị L cản trở, 2 bên có xảy ra xô xát.

Sau đó, ông Hữu làm đơn tố giác chị L và những người đi cùng chị L có hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi đến Công an phường Núi Sam.

Ông Hữu và người nhà chạy theo giành lại cháu bé thì bị nhóm người đi cùng chị L cản trở, 2 bên có xảy ra xô xát. Ảnh cắt từ clip camera giám sát gia đình ông Hữu

Qua thông tin xác minh ban đầu của cơ quan công an, xác định anh Lê Phạm Khoa (con trai ông Hữu) và chị N.P.L kết hôn vào năm 2019, cả hai có với nhau người con chung là cháu L.N.P.K (sinh ngày 13/7/2019).

Đến tháng 12/2021, anh Khoa và chị L ly hôn. Theo quyết định ly hôn thì chị L là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu K.

Nhưng theo trình bày của ông Hữu, từ lúc anh Khoa và chị L ly hôn, cháu K sinh sống cùng bà nội là bà Phạm Thị Tuyết ở TP.HCM. Chị L dọn đến địa chỉ khác sinh sống, 1 hoặc 2 ngày đến thăm con rồi đi chứ không trực tiếp nuôi dưỡng.

Vào ngày 20/10, bà Tuyết có nói với chị L đem cháu K về nhà ông Hữu (ở tổ 21, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc) để cúng đám giỗ ông bà và hứa 4 ngày sau sẽ đem cháu K về TP.HCM. Tuy nhiên, sau 4 ngày, mà bà Tuyết chưa đem cháu K về TP.HCM, nên ngày 7/11, chị L cùng mẹ ruột đến khóm Vĩnh Đông (phường Núi Sam) nhờ chính quyền địa phương can thiệp.

Khi được mời làm việc, ông Hữu và bà Tuyết cam kết ngày 9/11, sẽ đem cháu K về TP.HCM giao lại cho cha mẹ ruột là anh Khoa và chị L giữ.

Nhóm người ẵm cháu bé lên ô tô mang đi. Ảnh cắt từ clip camera giám sát gia đình ông Hữu

Tuy nhiên, theo lời ông Hữu, đến thời gian hẹn, cháu K bị sốt nên không tiện đi đường, do đó bà Tuyết nhiều lần liên hệ với chị L qua số điện thoại nhưng không liên lạc được. Vì vậy, ngày 11/11, chị L cùng một nhóm người đi đến nhà ông Hữu mang cháu K đi.

"Công an phường Núi Sam đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc thụ lý, điều tra, xác minh theo quy định.

Hiện, Cơ quan điều tra đang liên lạc với phía chị L và những người đi cùng để làm việc nhưng chưa được. Trong thời gian tới, Cơ quan điều tra sẽ mời các đối tượng có liên quan đến làm việc để làm rõ nội dung đơn tố giác của ông Hữu, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn" - lãnh đạo Công an TP.Châu Đốc cho biết.