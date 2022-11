Phát hiện bà lão tử vong trên ghế, nghi bị con trai bạo hành

Người thân trong gia đình phát hiện bà N.T.T. (76 tuổi, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) tử vong trên ghế nên trình báo cơ quan công an. Qua điều tra bước đầu, lực lượng công an xác định nghi can gây ra cái chết của bà T là con trai ruột.

Bình luận 0