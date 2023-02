TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm bạn nhậu tử vong rồi bơi qua sông bỏ trốn; tự ý mang đất công đi bán

Điều tra vụ người đàn ông đâm bạn nhậu tử vong rồi bơi qua sông bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/2, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.



Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ người đàn ông đâm bạn nhậu tử vong rồi bơi qua sông bỏ trốn. Ảnh minh hoạ

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, chiều hôm qua (6/2), Đương cùng ông L.V.P và 9 người khác đến nhậu tại nhà một người quen ở ấp Chà Là, xã Trần Phán.

Trong lúc nhậu, do xảy ra mâu thuẫn nên ông P. tát vào mặt Đương 2 cái. Sau khi được mọi người can ngăn, Đương lái vỏ lãi đến nhà người thân lấy con dao rồi quay trở lại tìm ông P. nói chuyện.

Trong lúc đánh nhau, Đương dùng dao đâm ngực trái và 2 bên sườn của ông P. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Đương bơi sang sông bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trưởng thôn tự ý mang đất công đi bán

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 7/2, thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn) đối với bị can Trần Đình Đương (SN 1953, trú tại thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 357, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định tố tụng với vị nguyên trưởng thôn mang đất công đi bán. Ảnh: CACC

Ông Trần Đình Đương là nguyên là Trưởng thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu.

Theo Cơ quan điều tra, năm 2015 bị can Đương là Trưởng thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu đã tự ý cho đấu thầu thửa đất "Ao To" là đất công ích của Nhà nước cho anh Diệp Văn Chín (SN 1978, trú cùng thôn) với số tiền 220.000.000 đồng.

Sau đó, gia đình anh Chín đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất "Ao To". Hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị UBND huyện Lục Ngạn thu hồi do cấp trái thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đang mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bênh mẹ, nam thanh niên đổ xăng đốt người phụ nữ bỏng 80% cơ thể

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Nguyễn Văn Nghĩa khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, khoảng 18 giờ ngày 3/2, bà Lê Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đến nhà bà Hồ Thị Trúc Linh (SN 1974, trú cùng địa phương với bà Lệ) để nói chuyện về việc liên quan đến tiền chơi hụi.

Sau thời gian thoả thuận qua lại không thành, hai bên dẫn đến cự cãi, xô xát, được mọi người can ngăn, bà Lệ đi về nhà.

Đến khoảng 19h15 cùng ngày, Nguyễn Văn Nghĩa (con ruột bà Lệ) hay tin mẹ bị đánh, Nghĩa liền điều khiển xe mô tô cầm theo chai xăng đến nhà bà Linh, đổ lên người bà Linh rồi dùng quẹt châm lửa đốt.

Lúc này, mọi người phát hiện đến dập lửa và đưa bà Linh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu. Sau đó, bà Linh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu và điều trị. Hậu quả, bà Linh bị bỏng 80% cơ thể. Còn Nghĩa đã kịp thời tẩu thoát và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiến Tầm

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP.Long Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh và truy tìm đối tượng.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã đến gia đình đối tượng để tuyên truyền, thuyết phục gia đình vận động đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Qua công tác vận động, đến tối 6/2, Nghĩa đến Công an TP.Long Xuyên đầu thú.

Hiện vụ việc đang được lực lượng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kẻ cầm đầu đường dây cung cấp ma túy "nước biển" khiến 6 học sinh nhập viện tại Đà Nẵng khai gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/2, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy "nước biển" khiến 6 học sinh nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi sử dụng đã ra đầu thú.

Theo đó, đối tượng Thân Hoàng Vĩnh Long (SN 2000, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) đã đặt mua ma túy "nước biển" từ một đối tượng tại Hải Phòng (chưa rõ tên tuổi). Sau đó, Long chiết ra các chai nhỏ, cho các "chân rết" chào hàng để bán kiếm lời. Khách hàng của Long hầu hết là giới trẻ, thanh thiếu niên mới lớn.

Đối tượng Thân Hoàng Vĩnh Long. Ảnh: CACC

Liên quan đến đường dây ma túy "nước biển" của Thân Hoàng Vĩnh Long, Công an quận Thanh Khê đã truy xét, bắt giữ 3 đối tượng gồm Trần Thanh Hiền (SN 1994, trú tổ 108 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Võ Thái Huy (SN 2004, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Lê Vinh Quang (SN 2004, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Đường dây hoạt động được khoảng 4 tháng thì bị triệt phá.

Các đối tượng đã bị bắt trước đó. Ảnh: CACC

Nhóm này đã bán ma túy "nước biển" cho 6 em học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê). Sau khi sử dụng, các em bị ngộ độc nặng, giãn đồng tử. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Được biết, ma túy "nước biển" là Gamma Hydroxy axit butyric, hiện đang xâm nhập rộng rãi trong số học sinh, sinh viên và giới trẻ, tác động nguy hại đến sức khỏe và tinh thần của người sử dụng.

Số ma túy "nước biển" được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Ma túy dạng mới này được chào bán với giá 200.000 đồng/5ml, sử dụng được nhiều người cùng một lúc bằng cách pha vào các chai nước ngọt.

Khởi tố 13 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D ở Quảng Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm Quảng Nam.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm Quảng Nam. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm Quảng Nam (địa chỉ đóng tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) có nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các phương tiện khi đến đăng kiểm có các lỗi sai phạm như gắn thêm tời, thay cầu xe, thay đổi thiết kế thùng, khối lượng bản thân xe nặng hơn thiết kế ban đầu… thì chủ phương tiện phải chi từ 1 đến 2 triệu đồng/1 lượt kiểm định (tùy vào lỗi vi phạm) cho các kiểm định viên để bỏ qua lỗi vi phạm, ký duyệt phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm Quảng Nam; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 6 bị can gồm ông Đ.B.L - Phó Giám đốc, ông T.H.N - Phó Giám đốc, T.Đ.A - Trưởng phòng, T.D.T, T.Q.T và P.VT - kiểm định viên; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can còn lại trong vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.