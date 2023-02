TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cán bộ công an huyện bị cha dượng bắn tử vong; nghi án chồng giết vợ rồi tự tử

Cán bộ công an huyện ở Đắk Nông bị cha dượng bắn tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/2, Viện KSND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện khẩn trương đến bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra về vụ cha dượng bắn con riêng của vợ tử vong.

Khẩu súng gây án.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30' ngày 5/2, tại nhà anh N.V.D. (SN 1981, trú tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) tổ chức cúng rằm tháng giêng.



Tại đây, ông Nguyễn Sỹ Lộc (SN 1958, bố dượng của anh D.) và vợ là N.T.X. xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh N.V.H. (SN 1987, em ruột của anh D.) là cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Tuy Đức, chở vợ và các con đến nhà anh D. để ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm, biết được mâu thuẫn giữa ông Lộc và mẹ mình nên anh H. có lời qua tiếng lại và can ngăn ông Lộc thì cả hai đã xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19h20' cùng ngày, ông Lộc bỏ về nhà (cách nhà anh D. khoảng 15m) rồi lấy một khẩu súng tự chế mang sang nhà anh D. và chĩa thẳng vào đầu anh H. bóp cò. Hậu quả, anh H. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, VKSND huyện Tuy Đức đã cử kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức khẩn trương đến bảo vệ hiện trường, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật gây án.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế dài 1,09m, 1 vỏ đạn đã sử dụng và 1 hộp đạn bên trong còn 8 viên đạn chưa sử dụng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lộc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức thu giữ thêm 8 viên đạn và 2 hộp đạn (bên trong không có đạn).

Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử

Xác nhận với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, một lãnh đạo xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá cho biết, địa phương mới xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nghi chồng giết vợ rồi tự tử.

Hiện trường vụ nghi án chồng giết vợ rồi tự tử xảy ra tại thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

"Vụ việc xảy ra tại thôn Lê Lợi, tại hiện trường người vợ đã tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu" – vị lãnh đạo xã Hoằng Đông cho biết thêm.

Được biết, người chồng đang được hưởng trợ cấp theo Nghị định 67 do mất sức lao động.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.

Phát hiện người nước ngoài nghi tự tử trong căn hộ chung cư

Như Dân Việt đã thông tin: Rạng sáng 6/2, một số cư dân sống tại một khu đô thị ở huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, phát hiện một người đàn ông quốc tịch nước ngoài tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà trọ.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, theo nguồn tin của PV Dân Việt, vào khoảng 0h20 ngày 6/2, cư dân sống tại toà nhà chung cư báo tin cho bảo vệ về vụ việc trên. Qua trao đổi ban đầu, chủ hộ là chị Lê Thị H. thông tin, khách thuê nhà tử vong là ông L.K.W (SN 1964, mang quốc tịch Hàn Quốc) đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ, chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng bảo vệ toà nhà đã báo ngay Công an thị trấn Trâu Quỳ cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Đến gần 5h sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục liên quan và đưa nạn nhân đi ra nhà xác.

Trước đó, trưa 5/2, cũng tại khu đô thị này, lực lượng bảo vệ toà nhà tiếp nhận thông tin khách thuê căn hộ là anh Lương Trung H. (SN 1985) vì lý do cá nhân có ý định tự tử trong căn hộ thuê.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phòng bảo vệ an ninh đã có mặt cùng gia đình của khách thuê và sử dụng mật khẩu vào kiểm tra tại căn hộ, phát hiện anh H. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định trước khi tử vong nạn nhân có để lại tin nhắn tuyệt mệnh. Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Triệt phá đường dây cung cấp ma túy “nước biển” cho học sinh, sinh viên

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/2, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.

Vào lúc 10h30 ngày 3/2, Công an quận Thanh Khê tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo có 6 em học sinh thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (đường Trần Cao Vân) bị ngộ độc do sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng (nghi là ma túy), hiện các em đã được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đà Nẵng.



Đến 14h cùng ngày, tại số nhà trên đường Đỗ Quang, cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng gồm Mai Hà Quỳnh Chi (SN 1996, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Trần Thanh Hiền (SN 1994, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), đồng thời thu giữ tang vật gồm 10 chai dung dịch chứa chất màu vàng, nghi là ma túy "nước biển" dạng Gamma hydroxy axit butyrat, 1 xe máy.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Đến 17h cùng ngày, trước ngôi nhà trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê, công an quận Thanh Khê tiếp tục bắt quả tang đối tượng Võ Thái Huy (SN 2004, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), thu giữ 2 chai dung dịch chứa chất màu vàng nghi ma túy "nước biển".

Căn cứ lời khai của Huy và chứng cứ thu thập được, các trinh sát đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Vinh Quang (SN 2004, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), thu giữ 3 chai lớn và 22 lọ dung dịch chứa chất màu vàng, nghi là ma túy "nước biển" nói trên.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, đối tượng Thân Hoàng Vĩnh Long (SN 2000, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) là đối tượng làm tổng đại lý cung cấp ma túy cho các đối tượng trên và cho toàn địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Tiến hành kiểm tra khẩn cấp căn nhà trên đường Bắc Đẩu, lực lượng chức năng thu giữ thêm 16 chai lớn chứa dung dịch chất màu vàng, trắng, xanh, đỏ các loại, nghi là ma túy "nước biển"; đồng thời lập biên bản vận động đối tượng Long ra đầu thú.

Được biết, dung dịch màu vàng, trắng, xanh, đỏ các loại, nghi là ma túy "nước biển" là loại ma túy mới, xâm nhập rộng rãi trong số học sinh, sinh viên và giới trẻ, tác động nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và thể chất người sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra mở rộng.

Triệt xóa đường dây lô đề "khủng" do nữ 8X cầm đầu

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 6/2, Công an Quảng Nam thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi số lô, đề với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Hòa. Ảnh: CAQN

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 đối tượng. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Hòa (SN 1986, trú TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề.

Qua điều tra ban đầu xác định, hằng ngày, dựa vào kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc, miền Trung, các đối tượng nhận "tịch đề" của nhiều người trên địa bàn TP.Tam Kỳ, huyện Núi Thành tham gia đánh bạc và chuyển "tịch đề" cho Nguyễn Thị Hòa để nhận tiền "hoa hồng".

Để tránh phát hiện, xử lý, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi như: Sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện; xóa tin nhắn "tịch đề" của người chơi sau mỗi lần tính tiền thắng thua… Các đối tượng đã hoạt động trong đường dây này từ tháng 11/2022 đến nay.

Số tiền "tịch đề" mà Nguyễn Thị Hòa nhận từ các đối tượng nhà dưới trung bình 500 triệu đồng/ngày. Qua trích xuất dữ liệu điện tử ban đầu, xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng trên từ ngày 27/1 đến khi bị bắt khoảng hơn 15 tỷ đồng.