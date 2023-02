Chủ tiệm cầm đồ báo bị trộm vàng trị giá tiền tỷ

Ngày 6/2, tin từ Công an thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) cho biết, các đội nghiệp vụ trực thuộc đơn vị đang tích cực phối hợp Công an phường Bình San, thành phố Hà Tiên và các lực lượng thuộc Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra vụ việc người dân trình báo bị trộm đột nhập vào tiệm cầm đồ trên địa bàn để trộm tài sản - theo Nhân Dân.

Tiệm cầm đồ Cưng 2 tại TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Nguồn: Zing

Thông tin vụ việc từ Zing: Tiệm cầm đồ này do ông C.H.C (58 tuổi, ngụ phường Tô Châu) làm chủ.

Vợ ông C là bà T.T.M.H cho biết, khoảng 0h40 cùng ngày, có 2 người đàn ông đột nhập vào tiệm cầm đồ. Hai người này đến tủ đựng vàng lấy đi 5 xâu nữ trang có giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Sợ ảnh hưởng đến tính mạng, bà H chờ 2 người đàn ông rời khỏi tiệm cầm đồ (1h15) mới dám tri hô và báo công an.

Cảnh sát đang kiểm tra camera trong và ngoài tiệm cầm đồ để làm rõ tin báo của bà H.