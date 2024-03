TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết người nghi do ghen tuông; người phụ nữ nước ngoài tử vong bất thường

Đâm chết người nghi do ghen tuông

Ngày 25/3, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Phạm Thái (SN 1987, ở khu phố 3, phường Văn Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Phạm Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Thuận

Trước đó, vào chiều 24/3, do nghi ngờ anh Nguyễn Trường T (SN 1988, ngụ cùng địa phương) có quan hệ tình cảm với vợ của mình nên sau khi nhậu với bạn tại nhà, đối tượng Trần Phạm Thái cầm dao thái lan tìm anh T tại tiệm sửa xe nơi nạn nhân đang làm việc.

Tại đây, Thái đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực anh T. Thấy anh T bỏ chạy, Thái tiếp tục đuổi theo để tấn công rồi sau đó rời khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng nên anh T đã tử vong ngay sau đó.

Hiện, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Điều tra vụ người phụ nữ nước ngoài tử vong bất thường với vết cắt sâu ở cổ

Thông tin từ Công Lý: Ngày 25/3, Công an phường Vạn Thạnh (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người nước ngoài tử vong trong căn hộ trên đường Phan Chu Trinh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/3, nhân viện bảo vệ tòa nhà đang đi kiểm tra an ninh ở tầng 14 (đường Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, TP.Nha Trang), phát hiện trong căn hộ cho thuê có người phụ nữ (SN 1980, quốc tịch Nga) đã tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường. Trên người phụ nữ có thương tích ở cổ, vết cắt sâu và chảy nhiều máu.

Tại thời điểm bảo vệ phát hiện, trong căn hộ có người con trai của nạn nhân, sinh năm 2005, quốc tịch Nga.

Người dân sống gần căn hộ cho biết, trước khi phát hiện vụ việc, có nghe tiếng cãi vã lớn tiếng bên trong căn hộ hai mẹ con người Nga đang tạm trú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ nghi can là con trai của nạn nhân, tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an vào cuộc vụ nam sinh lớp 8 bị hành hung dẫn đến chết não ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/3, chỉ huy Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã lập hồ sơ, triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ nam sinh lớp 8 bị hành hung nhập viện, hôn mê xảy ra trên địa bàn.

Vị này cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc và thực hiện các biện pháp điều tra. Do hiện tại, nạn nhân vẫn đang hôn mê, nên chưa thể giám định thương tật để hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các biện pháp tố tụng khác.

Liên quan đến vụ việc, chị N.T.L. (trú quận Long Biên, mẹ nạn nhân) cho biết con trai chị là cháu N.H.Đ. (học sinh lớp 8) đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng rất nguy kịch.

Nam sinh lớp 8 bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não ở Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo trình báo của gia đình tới cơ quan công an, khoảng 14h ngày 17/3, cháu Đ. đi chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Khoảng 16h cùng ngày, chị L. nhận tin về việc cháu Đ. bị đánh rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, quận Long Biên.

Khi gia đình tới, cháu Đ. được bác sĩ chẩn đoán tình trạng rất nặng, phải chuyển lên Bệnh viện 108 điều trị. Qua tìm hiểu ban đầu, chị L. được biết cháu Đ. chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật xảy ra xích mích với một nam sinh lớp 6. Sau đó, nam sinh này gọi người anh trai học lớp 10 và bố đến. Khi 2 người này đến nơi, nam sinh lớp 6 và anh trai đã cùng xông vào đánh cháu Đ.

Quá trình bị hành hung, cháu Đ. bị đánh nhiều lần vào gáy dẫn tới tình trạng xuất huyết não, dẫn đến hôn mê, chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong.

2 người tử vong bất thường trong quán cà phê chòi và nhà nghỉ

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 25/3, Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của hai người đàn ông vừa xảy ra trên địa bàn.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc (ảnh lớn) và cà phê chòi, nơi người đàn ông tử vong. Nguồn: Tiền Phong

Theo đó, vào đêm 24/3, tại quán cà phê chòi gần ngã ba đường Bùi Hữu Nghĩa và Nguyễn Du (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An), người đàn ông tên V.N. (34 tuổi, quê Nghệ An) được phát hiện tử vong trên võng trong chòi lá.

Phát hiện vụ việc, nhân viên quán cà phê lập tức trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An nhanh chóng tới hiện trường để xác minh, điều tra.

Ngoài ra, trong sáng 25/3, tại một nhà nghỉ trên đường An Phú 06 (phường An Phú, thành phố Thuận An) cũng xảy ra một vụ chết người tương tự.

Vào thời điểm trên, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra thì phát hiện vị khách nam tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên A. (26 tuổi, quê Sóc Trăng).

Nguyên nhân hai vụ việc nói trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Đại gia Nguyễn Cao Trí được hàng ngàn cán bộ, giảng viên hệ thống giáo dục Văn Lang gửi đơn xin giảm tội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát. Tại phần bào chữa bổ sung cho bị cáo Nguyễn Cao Trí, luật sư Đinh Quang Thuận cho biết quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền 16 tỷ đồng, 3,3 triệu USD. Sau đó bà Vân Anh, là vợ bị cáo Trí, đã nộp thêm 640 tỷ đồng.

Đại gia Nguyễn Cao Trí được hàng ngàn nhân viên, cán bộ, giảng viên hệ thống giáo dục Văn Lang gửi đơn xin giảm nhẹ tội. Ảnh: Lê Giang

Toàn bộ số tiền này xin cấn trừ vào 1.000 tỷ đồng trách nhiệm bồi thường của ông Trí đối với bà Lan. Tuy nhiên xin hội đồng xét xử xem xét áp dụng tỷ giá quy đổi từ ngày vụ án được đưa ra xét xử đối với 3,3 triệu USD.



Ngoài ra, luật sư Thuận cho biết thêm ngày 15/3 vừa qua, bà Vân Anh nộp thêm 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại phải khắc phục khoảng 200 tỷ, gia đình sẽ cố gắng xoay xở trong bối cảnh các nguồn tiền chiếm dụng chưa thể thu hồi.



Luật sư Đinh Quang Thuận cũng xin nộp cho Hội đồng xét xử đơn tập thể của hơn 2.200 cán bộ, nhân viên, giảng viên các trường học trong hệ thống giáo dục Văn Lang, xin xem xét giảm nhẹ cho ông Nguyễn Cao Trí.

Trong đó có thư viết tay từ bệnh viện của tiến sĩ Nguyễn Đắc Tâm - Chủ tịch hội đồng sáng lập Trường đại học Văn Lang, trình bày về những đóng góp của ông Nguyễn Cao Trí, góp phần thay đổi chất lượng Trường Đại học Văn Lang theo hướng phát triển lâu dài, xứng tầm quốc tế. Ngoài ra, cá nhân ông Trí được nhiều người quý mến.

Theo cáo trạng, tháng 10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt nên Nguyễn Cao Trí muốn nhân dịp "nuốt" 1.000 tỷ đồng đã nhận từ bà Lan với những hợp đồng làm ăn trước đó. Vị đại gia sau đó lập khống các văn bản thanh lý hợp đồng, thể hiện không có việc mua bán.

Trong giai đoạn đầu làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí còn khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Trương Mỹ Lan và còn tố người phụ nữ "vu khống, bôi nhọ danh dự" ông ta. Cáo trạng đánh giá hành vi này thể hiện "ý thức chiếm đoạt tiền đến cùng".

Sau này, cơ quan tố tụng xác định, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền hơn 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Ngoài ra, 7 bất động sản do vợ chồng Nguyễn Cao Trí đứng tên, cơ quan điều tra xác định có giá trị hơn 266,2 tỷ đồng.