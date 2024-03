TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm vợ và mẹ vợ trọng thương; đi nhờ xe, bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm

Đâm vợ và mẹ vợ trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, đang truy bắt Nguyễn Văn Tích (51 tuổi, ở xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa) để điều tra hành vi đâm trọng thương mẹ vợ và vợ.

Theo cơ quan chức năng, đêm 1/3, Tích dùng dao đâm vợ là bà Nguyễn Thị Hiền (51 tuổi) và mẹ vợ là bà Dương Thị Đối (75 tuổi). Vụ việc khiến 2 nạn nhân trọng thương.

Sau khi gây án, Tích cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe mô tô.

Công an huyện Hiệp Hòa phát thông báo truy tìm đối tượng đâm vợ và mẹ vợ trọng thương. Ảnh: Công an Hiệp Hòa

Lãnh đạo xã Thái Sơn cho biết, Tích là lao động tự do, thường xuyên rượu chè và hành hung vợ con. Không chịu được sự bạo hành của chồng, bà Hiền đã bỏ nhà để sang nhà mẹ đẻ để ở.

Khoảng 23h ngày 1/3, sau khi uống rượu, Tích và vợ xảy ra cãi vã. Đối tượng dùng dao tấn công khiến bà Hiền bị thương ở mặt, tay, bụng, bà Đối bị thương ở vùng bụng.

Hiện, sức khỏe các nạn nhân đã đã ổn định.

Đối tượng cố thủ trên nóc ngôi nhà. Ảnh: Đ.X

Lãnh đạo xã Thái Sơn cho biết thêm, đối tượng sau đó cố thủ tại một nhà nghỉ của xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa. Hình ảnh người dân ghi lại cho thấy Tích trốn trên tầng thượng của ngôi nhà, có lúc trèo lên nóc nhà để ngồi.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Nguyễn Văn Tích đã nhảy từ tầng cao xuống đất và bị thương nặng. Hiện, đối tượng đã được đưa đi cấp cứu.

Đi nhờ xe về nhà, bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 2/3, Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đang làm việc với đối tượng H.M.H (SN 1995, trú tại thôn Tiến An, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi vào chiều tối 1/3.

Đối tượng H.M.H tại cơ quan công an. Ảnh: CA Bình Thuận

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 20h ngày 1/3, chị C.T.H (SN 1983) cùng con gái tên L.C.K.L (10 tuổi), cùng trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam đến Công an phường Phú Thủy trình báo cháu L bị một thanh niên không rõ lai lịch thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo lời trình bày của chị H, vào khoảng 16h55 ngày 1/3, chú ruột của cháu L là anh L.Đ.L có chở cháu L đến siêu thị Lotte Mart (KP5, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết) để chơi với bạn và dặn cháu L khi nào chơi xong thì nhờ người gọi điện cho chú hoặc cô ruột đến đón.

Đến khoảng 18h cùng ngày, có 1 thanh niên đến nói với cháu L có về không để chú chở về, nhưng cháu L không đồng ý thì thanh niên này gọi cho người nhà của bé nhưng không ai bắt máy. Sau đó, cháu L đồng ý lên xe để thanh niên đó chở về, quá trình đi trên đường thì thanh niên không chở bé về nhà mà rẽ sang hướng đường khác để đi rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố chỉ đạo Công an phường Phú Thủy phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét đối tượng.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Công an TP.Phan Thiết đã xác định được nghi phạm gây án là H.M.H (SN 1995, trú tại thôn Tiến An, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết). Ngay sau đó, Công an TP.Phan Thiết triển khai lực lượng nhanh chóng truy bắt được đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng H.M.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với cháu L tại bãi đất trống thuộc thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết.

Hiện Công an TP.Phan Thiết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cứu người có ý định nhảy lầu, một bảo vệ bệnh viện bị rơi từ tầng cao tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 14h50 chiều 2/3, bệnh nhân mắc chứng trầm cảm có ý định nhảy lầu tại Bắc Kạn đã nhảy từ tầng 7 khu nhà B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn xuống sân, sau đó đã tử vong.

Bệnh nhân P.V.M khi đang đứng trên mái văng ô thoáng tầng 7 tòa nhà B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, bệnh nhân P.V.M nhập viện ngày 1/3 tại Khoa Tâm thần kinh, chẩn đoán ban đầu là bệnh trầm cảm.



Đến 7h30 ngày 2/3, bác sĩ thực hiện thăm khám bệnh nhân, phát hiện bệnh nhân không có mặt tại phòng điều trị. Khoa đã báo cho bảo vệ bệnh viện tìm kiếm.

Khoảng 10h20, mọi người phát hiện bệnh nhân P.V.M ở ban công ngoài tầng 7, nhà B.

Tòa nhà B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, nơi bảo vệ L.V.P tử nạn. Clip: Chiến Hoàng

Ông L.V.P (SN 1968, bảo vệ bệnh viện) đã thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khoảng 10h40 cùng ngày, ông P bị ngã từ lan can tầng 7 khu nhà B xuống tầng 3 và tử vong.

Bắt đối tượng trộm cả đàn bò 12 con của một hộ dân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an TP.Huế và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm đàn bò tại xã Hải Dương, TP.Huế.

Ngô Phước - kẻ trộm cả đàn bò 12 con của một hộ dân ở xã Hải Dương, TP.Huế. Ảnh: Việt Anh

Đối tượng bị bắt giữ là Ngô Phước (SN 1996, trú tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, hiện ở tại số nhà 39 đường Hồng Khẳng, phường Vỹ Dạ, TP.Huế).

Trước đó, do có ý định bắt trộm bò thịt còn sống của một người dân tại xã Hải Dương, TP.Huế, khuya ngày 29/1, Phước thuê một chiếc xe máy từ TP.Huế đi đến chuồng nuôi bò của nạn nhân cạnh bên Trạm y tế xã Hải Dương.

Tại đây, Phước cất giấu xe máy ở bụi cây rồi vào chuồng bò lùa đàn bò gồm 12 con ra ngoài. Đàn bò sau đó được Phước dẫn đi ra đường chính từ xã Hải Dương lên thả rông tại một mảnh đất trống ở đường tỉnh lộ 10 (thôn Chiết Bi, phường Phú Thượng, TP.Huế) chăm cho bò ăn cỏ để bán dần.

Sau khi trộm đàn bò, Ngô Phước đem về chăm để bán dần. Ảnh: Việt Anh

Đến sáng 2/3, Phước đã bán được 1 con bò cho một lò mổ tại thôn Lại Thế, phường Phú Thượng với giá 10 triệu đồng. Khi Phước đang lùa đàn bò đi ăn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật là 11 con bò còn lại.

Tại cơ quan công an, Phước khai nhận mình là chủ quán bê thui ở phường Phú Thượng, đã từng đến xã Hải Dương để mua bò. Do nợ nần túng quẫn, nên Phước đã nghĩ ra việc về Hải Dương trộm cắp đàn bò để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân.

"Nổ" là con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, người phụ nữ lừa đảo gần 9 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: VKSND tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1991, trú thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Mai quen biết chị X. từ lâu. Năm 2021, Mai biết chị X. muốn xin cho em trai vào làm ở Cục Hải quan Bắc Ninh.

Dù chỉ là lao động tự do, Mai nói với chị X. rằng bản thân là con dâu tương lai của một lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và là cháu dâu tương lai của Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, có thể xin được việc làm tại Cục Hải quan Bắc Ninh.

Nguyễn Thị Mai "nổ" là con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, lừa đảo hơn 8 tỷ đồng. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh

Để tạo niềm tin cho chị X., Mai lập nhiều tài khoản Zalo giả mạo của những người có chức vụ, quyền hạn và người thân của những người này, tự nhắn tin vào các tài khoản đó rồi chụp lại tin nhắn gửi cho chị X.

Từ năm 2021-2023, tin tưởng Mai, chị X. đã nhiều lần chuyển cho bị can này hơn 8,7 tỷ đồng để nhờ xin việc cho em trai.

Sau khi nhận tiền, Mai sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Chị X. đã nhiều lần tìm gặp, đòi tiền nhưng Mai không trả nên đã làm đơn trình báo cơ quan điều tra.