Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni lãnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/3, TAND TP.HCM tổ chức xét xử vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Trong đó, hai bị cáo chính gồm Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư), Trần Văn Sỹ (luật sư) bị cáo buộc xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng.

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni lãnh 1 năm 6 tháng tù, Trần Văn Sỹ lãnh 2 năm tù. Ảnh: V.T

Phiên tòa bước vào phần tuyên án đối với hai bị cáo. Trước đó, nhận định của VKS cho thấy, hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự và tại phiên tòa hôm nay đã nhận thức được hành vi phạm tội.



Bị cáo Hàn Ni được áp giải đến phiên tòa sáng 1/3. Ảnh: Chinh Hoàng

Bị cáo Hàn Ni, Trần Văn Sỹ nghe tòa tuyên án. Clip: Chinh Hoàng

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hàn Ni 1 năm 6 tháng tù, Trần Văn Sỹ 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Trước đó, nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Hàn Ni gửi lời xin lỗi đến với tất cả mọi người, theo bị cáo Hàn Ni, thời gian bị tạm giam vừa qua, bà đã rất ân hận, mong được về nhà sớm, làm những việc tốt để sửa sai. Còn bị cáo Trần Văn Sỹ khi nói lời sau cùng tại phiên tòa mong muốn HĐXX xem xét, chiếu cố cho người lớn tuổi...

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, bị can Trần Văn Sỹ, Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật. Từ đó, bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định, bị can Đặng Thị Hàn Ni đã có nhiều phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân, tổ chức trái quy định pháp luật.

Còn bị can Trần Văn Sỹ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng.

Kẻ "ngáo đá" cầm dao vào trường khống chế trẻ mầm non

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 1/3, UBND tỉnh Tiền Giang đã họp báo thông tin cụ thể vụ đối tượng Nguyễn Bá Quân, ngụ Sóc Trăng dẫn theo con trai ruột vào trường mẫu giáo nằm trên đường Đoàn Thị Nghiệp (phường 5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để uy hiếp 2 đứa trẻ khác. Đồng thời, UBND tỉnh Tiền Giang đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trường mầm non nơi đối tượng Quân đến cùng con trai mình, đồng thời cầm dao khống chế thêm hai đứa trẻ khác. Ảnh: CACC

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng 1/3. Công an phường 5 (TP.Mỹ Tho) tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên gây nguy hiểm cho giáo viên và các cháu học sinh. Lực lượng đã khống chế thành công, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho các cháu bé và những người xung quanh.

Chân dung đối tượng Nguyễn Bá Quân. Ảnh: CACC

Đối tượng khai tên Nguyễn Bá Quân (SN 1987, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) dẫn theo con ruột là N.G.H. (SN 2019, ngụ TP.Mỹ Tho) đến tiệm tạp hóa (đối diện với trường mầm non) nằm trên đường Đoàn Thị Nghiệp (phường 5, TP.Mỹ Tho). Tại đây, đối tượng đã lấy con dao (loại dao chặt dừa, dài khoảng 50cm) đang để ở tiệm tạp hóa. Sau đó, đối tượng dẫn theo con trai và cầm dao vào trường hăm dọa, cướp điện thoại di động của cô giáo rồi vào lớp mầm 2.



Thời điểm đó, đối tượng bắt 2 em học sinh là P.G.H. và K.H.A.N. (cùng SN 2020), đưa vào căn phòng rộng khoảng 10m2. Đối tượng dùng dao kè sát cổ, hăm dọa sẽ giết bé H. trong trạng thái kích động, la hét, mất kiểm soát. Lực lượng một mặt triển khai các biện pháp an toàn cho các cháu bé đang bị khống chế bên trong căn phòng, một mặt sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành, có hành vi manh động.

Thời điểm đó, Quân ra yêu sách và yêu cầu lực lượng có mặt tại hiện trường cung cấp cho đối tượng chiếc xe đạp, để bên ngoài cửa của căn phòng, nơi đối tượng đang khống chế các cháu bé.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, qua xác minh, Quân làm nghề tự do tại TP.HCM và có sử dụng ma túy tổng hợp nhưng không thường xuyên. Quân từng có vợ tại tỉnh Sóc Trăng nhưng không còn chung sống. Sau đó, Quân có quen và sống chung như vợ chồng với bà N.T.T.L. (sinh năm 1977, ngụ TP.Mỹ Tho) và có con chung là cháu H. (đã nêu ở trên).

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà L. khai không còn chung sống khi biết đối tượng có sử dụng ma túy. Ngày 25/2, Quân từ nhà ở Sóc Trăng đến TP.Mỹ Tho chở bà L. và bé H. về quê chơi. Đến ngày 29/2, Quân đưa bà L. và con đến thuê nhà trọ ở TP.Mỹ Tho để qua đêm. Tại đây, Quân sử dụng ma túy tổng hợp.

Đối tượng Quân còn khai nhận, vào sáng 1/3, do bị ảo giác "cha, mẹ, vợ, con bị giết" nên đã dẫn bé H. đi trốn và gây ra vụ việc nêu trên.

Cơ quan điều tra tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Quân về hàng loạt tội danh như: Cướp tài sản, đe dọa giết người, gây rối trật tự công cộng, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản…

Cũng trong chiều 1/3, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP.Mỹ Tho và Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang), 2 cá nhân (thiếu tá Dương Thanh Nhựt, cán bộ Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đại úy Nguyễn Quốc Thông, cán bộ Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ Phòng Cảnh sát cơ động); thưởng nóng 10 triệu đồng cho Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên trong việc phối hợp bắt giữ đối tượng uy hiếp trẻ em xảy ra tại trường.

Sự thật vụ "mẹ cùng 3 con nghi tự tử" ở cầu Đông Trù, Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/3, liên quan đến nghi vấn "4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù", ông Vũ Ngọc Thư, Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết, 4 mẹ con trong vụ việc đã được tìm thấy ở Vĩnh Phúc.

"Cơ quan chức năng đã tìm thấy 4 mẹ con này ở Vĩnh Phúc trong tình trạng sức khỏe tốt. Chiếc ô tô để trên cầu Đông Trù và thư tuyệt mệnh có thể chỉ là hiện trường giả", ông Thư nói.

Hiện trường vụ phát hiện ô tô cùng bức thư tuyệt mệnh để lại tại cầu Đông Trù. Ảnh: Đ.X.

Sáng cùng ngày, người dân báo đến chính quyền địa phương về việc phát hiện chiếc ô tô mang biển số tỉnh Vĩnh Phúc cùng 4 đôi dép tại cầu Đông Trù. Trong ô tô, người dân phát hiện có bức thư tuyệt mệnh.

Nội dung bức thư để lại: "Anh à, em mệt mỏi lắm rồi! Anh nói anh áp lực trong cuộc sống vậy 4 mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực. Nếu có duyên kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là gia đình. Tạm biệt anh! Mẹ xin lỗi các con đã phải khổ theo mẹ".

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm. Ảnh: X.H.

Thông tin trên cũng được đăng tải lên mạng xã hội. Theo đó, thời điểm phát hiện sự việc trên cầu có 4 đôi dép, trong đó 3 đôi dép trẻ em.

Người đàn ông ở Hà Nội "vứt" hơn 1 tỷ đồng vào... thùng rác

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 1/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa tìm kiếm, trao trả lại số tiền gần 1,2 tỷ đồng bị bỏ nhầm vào thùng rác cho công dân.

Số tiền được bàn giao, hoàn trả lại cho chủ nhân. Nguồn: ANTĐ

Theo cơ quan chức năng, tối 28/2, Công an phường Hàng Bài nhận được tin báo của ông Đ.H. (ở phường Hàng Bài) nhờ giúp đỡ tìm lại số tiền 1 tỷ 170 triệu đồng.

Theo trình báo, cùng ngày, gia đình ông H. rút số tiền trên từ ngân hàng và để trong một chiếc túi cũ. Do sơ ý, ông H. khi đi vứt rác đã mang theo túi tiền trên bỏ vào thùng rác ở gần nhà.

Nhận được tin báo, Công an phường Hàng Bài đã liên hệ với nhân viên thu gom rác thuộc chi nhánh quận Hoàn Kiếm, phân công cán bộ cùng thành viên trong gia đình tới bãi thu gom rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để rà soát, tìm kiếm ngay trong đêm.

Đồng thời, các cán bộ Công an phường phối hợp cùng tổ dân phố, người dân sinh sống quanh khu vực và gia đình rà soát toàn bộ các camera an ninh, xe rác, thùng rác được thu gom trên toàn địa bàn phường Hàng Bài.

Sau chỉ hơn 2 giờ đồng hồ, số tiền trên đã được tìm thấy trong một thùng rác được nhân viên vệ sinh thu gom, tập kết về bãi trước cửa nhà số 48 Hàng Bài.

Thư cảm ơn của gia đình ông H. Nguồn: ANTĐ

Đại diện nhân viên Công ty môi trường đô thị đã mang toàn bộ số tiền trên tới trụ sở Công an phường Hàng Bài để trao trả lại cho gia đình ông H.

Nhận lại số tiền, gia đình ông H. xúc động trước sự tận tụy, không quản ngại đêm hôm mưa rét của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hàng Bài, cũng như nhân viên Công ty môi trường đô thị, bà con trong tổ dân phố…

Ông H. đã viết thư cảm ơn, gửi tới Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Người phụ nữ thu mua phế liệu ở Hà Nội nhặt được 105.000USD, nhưng tưởng là... tiền âm phủ

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 17h30 ngày 29/2, Công an phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) nhận được trình báo của anh V.C.H., 34 tuổi, trú tại TP.HCM. Trong đơn thể hiện, khoảng 15h cùng ngày, anh này đi xe taxi từ phố Huế ra Hàng Bông, phường Hàng Gai để mua quà làm kỷ niệm và chuẩn bị bay vào TP.HCM.



Trên đường đi, anh H. có cầm theo 1 túi tiền, bên trong có chứa 105.000USD và để ở bên cạnh ghế ngồi. Khi mua hàng ở phố Hàng Bông xong, anh H. tiếp tục di chuyển và khoảng 20 phút sau thì tá hỏa khi phát hiện túi tiền đã bị mất.

Với sự nỗ lực, quyết tâm, Công an phường Hàng Gai đã nhanh chóng xác định được người nhặt được tiền. Nguồn: ANTĐ

Người đàn ông trên đã quay trở lại tất cả những nơi đã đi qua để tìm kiếm nhưng không thấy nên đã đến Công an phường trình báo, nhờ sự giúp đỡ. Ngay lập tức, thiếu tá Trần Hồng Nhật - Phó trưởng Công an phường đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát hình sự do đại úy Hồ Trọng Nghĩa làm tổ trưởng, khẩn trương rà soát toàn bộ camera dọc tuyến anh H. đi qua.

Chủ nhân số tiền 105.000USD rất xúc động khi chứng kiến sự tận tụy, nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hàng Gai. Nguồn: ANTĐ

Qua đó xác định, lúc xuống khỏi xe taxi, người đàn ông đã làm rơi túi tiền xuống đất và có một người phụ nữ đi xe đạp, nghi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được và rời đi. Số tiền lớn, lại không rõ lai lịch người đã nhặt được nên ngay trong tối 29/2, chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo tất cả cán bộ, chiến sĩ có mặt tại đơn vị tỏa đi các hướng, trích xuất dữ liệu để xác định hướng đi của người phụ nữ nhưng cũng không có kết quả.

Sáng 1/3, với sự quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Công an phường tiếp tục tỏa đi các hướng, tìm kiếm tất cả những người bán hàng rong, thu mua phế liệu, đồng nát để hỏi về tung tích người phụ nữ. Cho đến 11h cùng ngày, Công an phường Hàng Gai nắm được thông tin người phụ nữ đó nhiều khả năng đang ở trọ tại khu vực Ga Hà Nội nên đã tổ chức rà soát.

Số tiền còn nguyên đai nguyên kiện vì người phụ nữ thu mua phế liệu tưởng là... tiền âm phủ nên vẫn để trên xe đạp. Nguồn: ANTĐ

Quá trình truy tìm các nhà trọ quanh ga Hà Nội, cuối cùng xác định, người phụ nữ là chị N.T.M., 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu. Khi thấy cán bộ Công an phường đến tận nhà trọ tìm, chị M. rất bất ngờ. Sau khi xem lại hình ảnh do cơ quan công an cung cấp, chị M bất ngờ hơn, vì khi nhặt được, người phụ nữ này nghĩ đó là... tiền âm phủ, nên vẫn để chỏng trơ ở xe đạp.

Chị M. cũng đã bàn giao lại cho Công an phường Hàng Gai số tiền còn nguyên đai nguyên kiện. Nhận lại được tiền, anh C. rất xúc động và cảm kích trước sự nhiệt tình, tận tụy hết mình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, cũng như sự tử tế, chất phác của chị M.