Ngày 31/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 2 giờ ngày 30/12, tại xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành đã xảy ra vụ án giết người với thủ đoạn manh động, liều lĩnh.

Nạn nhân là ông Nguyễn Thế G. tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên cơ thể và vợ là bà Nguyễn Thị H bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Thế G. bị sát hại tử vong, còn vợ phải cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Thuận Thành và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác với quyết tâm nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án.

Nguyên nhân vụ việc, nghi phạm khai vì muốn ngăn cản đám cưới giữa con trai nạn nhân và người mình có quan hệ tình cảm khi biết họ sắp cưới nhau. Ảnh: CACC

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, với tinh thần kiên quyết, mưu trí đấu tranh trấn áp tội phạm, sau hơn 15 giờ tích cực điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Vũ Đăng Mạnh, sinh năm 1999, ở xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ Đăng Mạnh khai nhận có quan hệ tình cảm với V.T.S (sinh năm 1999) là người cùng quê. Gần đây Mạnh phát hiện chị V.T.S và anh N.T.T (sinh năm 1998, là con của nạn nhân Nguyễn Thế G. và Nguyễn Thị H.) chuẩn bị kết hôn.

Để ngăn cản đám cưới, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29/12, Mạnh chuẩn bị dao và đột nhập vào nhà ông G. Đến khoảng 2 giờ ngày 30/12, Mạnh ra tay sát hại khiến ông G. tử vong tại chỗ và bà H. bị thương nặng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nghi án con dùng xăng đốt cha bỏng nặng

Sáng 31/12, UBND xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, nạn nhân Nguyễn Văn Lên (54 tuổi), ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn bị bỏng, nghi bị con ruột đổ xăng vào người rồi đốt. Hiện ông Lên đang cấp cứu ở TP.HCM. Đứa con đã bỏ trốn.

Cổng vào ấp 3, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ (Long An), đường vào nhà nạn nhân bị con tạt xăng đốt. Ảnh: Thiên Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 28/12, ông Lên đi nhậu với bạn bè, trở về nhà ngà ngà hơi men. Sau đó, ông và con trai Nguyễn Minh Hiếu (tự Lượm, 31 tuổi) cự cãi lớn tiếng khá lâu.

Sau đó, Hiếu bỏ đi tìm bạn để uống rượu. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Hiếu về nhà nghe tiếng cha đang cãi nhau với mẹ.

Hiếu dọa sẽ lấy xăng đốt nhà cùng tài sản. Ông Lên bước từ trong buồng bước ra, lập tức Hiếu cầm chai xăng tạt vào cha ruột rồi bật quẹt đốt.

Ngọn lửa bùng lên cháy quần áo ông đang mặc, lúc này ông Lên chụp con dao chém trúng Hiếu gây thương tích. Sau đó, ông ra sân cởi đồ đang bốc cháy ném xuống nền gạch rồi bất tỉnh.

Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Sáng 31/12, thông tin từ gia đình cho biết, ông Lên bị vết bỏng khá nặng ở hai cánh tay, sau vùng lưng.

Lừa mua hàng online rồi dùng dao tấn công người giao hàng để cướp

Ngày 31/12, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Hải (20 tuổi, ngụ ấp 4, xã Suối Nho, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Đỗ Ngọc Hải. Ảnh: V.Tuấn



Theo điều tra, Hải không có việc làm ổn định, lại nghiện game nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. Hải nảy sinh ý định cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài và trả nợ.

Ngày 29/12, Hải lập tài khoản Facebook tên “Hà Hồ” rồi dùng tài khoản này liên hệ với chị T.T. (ngụ huyện Thống Nhất) đặt mua 10 quả trứng gà và yêu cầu giao tới địa điểm vắng người thuộc ấp Chợ, xã Suối Nho.

Khoảng 20 giờ 20 ngày 29/12, chị T. điều khiển xe máy đến điểm hẹn giao trứng thì bị Hải xô ngã, giật điện thoại iPhone. Khi chị T. giằng lại, Hải dùng một con dao dài 22cm thủ sẵn trong người đâm 3 nhát vào tay chị T. rồi bỏ chạy.

Chị T. sau đó đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra và xác định Hải là nghi phạm thực hiện vụ án trên nên cùng gia đình vận động Hải ra công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an thu giữ điện thoại di động bị cướp và con dao gây án.

Vụ án đang được điều tra, xử lý.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Ngày 31/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội". C03 đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Quang Tuấn về cùng tội danh trên.

Các cựu lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội cùng bị đề nghị truy tố gồm: Hoàng Thị Ngọc Hưởng - Phó giám đốc; Nguyễn Thị Dung Hạnh - kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh - cùng là Phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư.

7 người còn lại bị đề nghị truy tố gồm các cựu lãnh đạo, nhân viên của Công ty Kim Hòa Phát, Công ty CP đầu tư và định giá AIC, Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Nga.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn. Ảnh: A.X

Theo kết luận, năm 2015, Phan Tuấn Đạt - Chủ tịch HĐQT, phó giám đốc Công ty Kim Hòa Phát thông qua mối quan hệ quen biết đã đặt vấn đề, trao đổi với ông Nguyễn Quang Tuấn về việc cho bán "stent phủ thuốc" vào viện với đơn giá theo đề nghị của công ty. Đạt cũng đề nghị với ông Tuấn được ký gửi stent vào Bệnh viện Tim Hà Nội trước khi đấu thầu.

Thời điểm đó, bị can Đoàn Trọng Bình là thành viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ thẩm định đấu thầu. Bình biết rõ việc ông Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho Công ty Kim Hòa Phát ký gửi stent cũng như bán thiết bị này vào bệnh viện theo giá công ty đề nghị.

Do vậy, khi lập danh mục mua sắm và dự toán các gói thầu năm 2016, Bình đã yêu cầu Công ty Kim Hòa Phát cung cấp thêm ba báo giá của ba đơn vị đối với mặt hàng stent và các mặt hàng can thiệp tim mạch khác. Trong đó, báo giá của Công ty Kim Hòa Phát được để giá thấp nhất nhằm dễ dàng trúng thầu. C03 đánh giá, hành vi này làm mất tính công bằng, minh bạch của đấu thầu.

Danh mục cũng được giám đốc bệnh viện sửa lại là 807 mặt hàng, tổng trị giá gần 400 tỷ đồng để phù hợp với kế hoạch chi năm 2016.



Quá trình điều tra xác định, khi tổ chức xác định giá gói thầu để phục vụ lập kế hoạch đấu thầu, bị can Hưởng còn cùng với Bình liên lạc, thông đồng với Công ty thẩm định giá AIC để hợp thức hồ sơ, chỉ định công ty này là đơn vị thẩm định giá trái quy định.

Lãnh đạo bệnh viện đã thông đồng để đơn vị thẩm định giá làm theo "đặt hàng" đúng giá trên danh mục mua sắm do bệnh viện cung cấp. C03 cáo buộc những việc này cũng được làm theo chỉ đạo của giám đốc Nguyễn Quang Tuấn.

Theo quy định, hội đồng mua sắm phải họp, thống nhất, thông qua số lượng, đơn giá, chủng loại, tổng trị giá hàng hóa cần mua sắm. Tuy nhiên Bình chỉ trình ông Tuấn phê duyệt danh mục mua sắm mà không thông qua hội đồng.

Bệnh viện Tim Hà Nội, Công ty Kim Hòa Phát, Công ty CP đầu tư và định giá AIC đã thông đồng về giá dự toán trong danh mục mua sắm và giá kế hoạch đấu thầu mặt hàng stent để đơn vị này tham gia dự thầu, nâng giá cao hơn thị trường.

"Phan Tuấn Đạt, Nguyễn Quang Tuấn và những cá nhân có liên quan tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã thông đồng, hợp thức thủ tục đấu thầu, ấn định doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán, vi phạm quy định Luật giá, Luật đấu thầu", kết luận nêu.

Đối với ba gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn thầu năm 2017, theo C03, ông Tuấn và Linh biết giá trúng thầu các mặt hàng của năm trước đã có sự thông đồng là sai quy định nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo, áp dụng đơn giá này vào hồ sơ, quyết định chỉ định thầu.

C03 cho rằng việc hợp thức cùng chiêu "thông thầu" với Công ty Kim Hòa Phát như trên xảy ra ở 4 gói thầu, trong đó có 1 gói đấu thầu rộng rãi năm 2016 và 3 gói chỉ định thầu năm 2017. Hành vi này của Phan Tuấn Đạt, Nguyễn Quang Tuấn và những người liên quan trong gói thầu mua sắm stent với Công ty Kim Hòa Phát bị C03 cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 6,5 tỷ đồng.

C03 còn kết luận cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội và lãnh đạo Công ty Hoàng Nga cũng thực hiện nhiều chiêu "thông thầu", gian lận thầu tại gói thầu số 5 cung cấp vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch năm 2016 và 4 gói chỉ định thầu rút gọn năm 2017. Thiệt hại tài sản nhà nước trong việc thực hiện các gói thầu này được C03 xác định hơn 47 tỷ đồng.

Tổng số tiền thiệt hại tại các gói thầu bị xác định có vi phạm, liên quan trách nhiệm của ông Nguyễn Quang Tuấn, bị C03 xác định là hơn 53,8 tỷ đồng.

Ông Tuấn cùng một số người khác trong vụ án được xác định hợp tác tích cực, chủ động khai báo, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; Phan Tuấn Đạt, Nguyễn Thị Dung Hạnh và Công ty AIC đã khắc phục toàn bộ hậu quả gây ra nên được C03 đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình.

Vờ hỏi đường rồi giật phăng dây chuyền vàng của người phụ nữ

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Nghĩa (20 tuổi, trú tổ 23, phường An Khê, Thanh Khê) về tội Cướp giật tài sản.

Vờ hỏi đường rồi giật phăng dây chuyền vàng của người phụ nữ. Video: Công an cung cấp. Nguồn: Dân Trí

Trần Đình Nghĩa bị khởi tố, tạm giam về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Dân Trí

Trước đó, vào tối 7/12, Nghĩa lấy xe máy của người nhà dạo quanh khu vực dân cư A32 thuộc phường An Khê (quận Thanh Khê) tìm "con mồi" để cướp giật.



Khi đến kiệt 1 Lê Trọng Tấn, Nghĩa phát hiện chị P.T.T. đi bộ một mình, có đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật.

Nghĩa dừng xe lại nhưng vẫn nổ máy và giả vờ hỏi đường để chị T. mất cảnh giác.

Lợi dụng lúc chị T. sơ hở, Nghĩa áp sát rồi giật phăng sợi dây chuyền, tăng ga bỏ chạy trong sự bàng hoàng của bị hại.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê vào cuộc, trích xuất camera, xác định Nghĩa là nghi phạm gây ra vụ cướp giật trên.

Tại cơ quan công an, Nghĩa thừa nhận hành vi của mình và khai tài sản đem bán được 3 triệu đồng. Số tiền trên dùng để tiêu xài cá nhân.