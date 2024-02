TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đôi nam, nữ thương vong trong nhà nghỉ; tạm giữ kẻ đánh gãy tay cảnh sát

Đôi nam, nữ thương vong trong nhà nghỉ

Trưa 23/2, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã được lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện M'Đrắk) báo cáo sơ bộ về sự việc một nữ sinh lớp 12 của trường tử vong trong nhà nghỉ.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk, lãnh đạo nhà trường có trao đổi việc nữ sinh của trường hẹn nhau với một thanh niên tại nhà nghỉ. Sau đó, đôi bên xảy ra mâu thuẫn nên nữ sinh đã bị đâm tử vong và nam thanh niên có tự đâm vào người mình đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ án tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện M'Đrắk. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

"Nhà trường mới báo cáo qua điện thoại, Sở đã yêu cầu trường báo cáo bằng văn bản về vụ việc này", vị lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho hay.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, các bác sĩ đã hoàn tất ca phẫu thuật đối với nam bệnh nhân T.Đ.P. (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), có liên quan đến vụ án mạng tại huyện M'Đrắk.

Bệnh nhân P. được xác định có vết thương sâu ở vùng bụng và ngực. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được các y bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

Theo một nguồn tin, giữa em T.N.Y.N. (18 tuổi, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ) có quen biết với thanh niên tên P. qua mạng xã hội và đôi bên có nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, do đang học lớp 12, chuẩn bị thi cuối cấp nên N. đã nói chia tay để tập trung cho việc học. Sáng 22/2, N. có nhắn tin với bạn học cùng lớp về việc không đến trường. Sau đó, em N. có tiết lộ đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Ea Riêng (huyện M'Đrắk) với bạn trai và có nhắn cho người bạn rằng: "Đừng có để mẹ tớ biết".

Tin nhắn cuối cùng của nữ sinh với bạn học cùng lớp của mình. (Ảnh chụp màn hình). Nguồn: Dân Trí

Trưa 22/2, chủ một nhà nghỉ tại xã Ea Riêng (huyện M'Đrắk) nghe tiếng động lạ phát ra trong một phòng cho thuê nên đã mở cửa và phát hiện bên trong một đôi nam nữ nằm bất động trên giường với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay lập tức, cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng nữ sinh N. đã tử vong, còn nam thanh niên nguy kịch được điều trị tại bệnh viện.

Khu vực trước nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Qua khám nghiệm, bước đầu cơ quan chức năng xác định em N. tử vong do vết thương ở vùng bụng và ngực. Lực lượng công an cũng thu giữ được 2 con dao Thái Lan tại hiện trường vụ án.

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh gãy tay cảnh sát

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/2, Công an TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vũ Nhật Quang để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ", ngoài ra củng cố chứng cứ để xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích” của người này vì đánh gãy tay cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 21/2, tại đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ công tác thuộc Đội CSGT – trật tự Công an TP.Bảo Lộc cùng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Vũ Nhật Quang bị tạm giữ hình sự do đánh gãy tay cảnh sát.

Sau đó, Tổ công tác phát hiện ông Quang điều khiển xe máy với biểu hiện nghi vấn vi phạm nồng độ cồn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, ông Quang không chấp hành, lái xe máy bỏ chạy.

Tổ công tác sau đó đã giao thượng úy Đoàn Nhật Hà, cán bộ Đội CSGT – trật tự Công an TP.Bảo Lộc và trung úy Nguyễn Minh Trung, cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động sử dụng xe mô tô chuyên dụng bám theo yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng ông Quang vẫn không chấp hành.

Ông Quang khi chạy xe máy đến cổng nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi rồi bảo người thân dắt xe vào nhà để trốn tránh. Thượng úy Đoàn Nhật Hà đã dùng tay giữ lại chiếc xe vi phạm nhưng bị ông Quang dùng thanh sắt đánh vào tay gây gãy xương trụ cẳng tay trái.

Sau đó, thượng úy Hà được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu rồi đưa về TP.HCM tiếp tục điều trị.

Ông Quang sau khi hành hung thượng úy Hà thì tiếp tục vào nhà, khóa trái cửa, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Sau đó, Công an TP.Bảo Lộc đã chỉ đạo lực lượng đến làm việc, kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Quang là 0,378mg/lít khí thở.

Diễn biến mới vụ Phó Chủ tịch hội phụ nữ phường mang dao đến khách sạn đánh ghen

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/2, Thường trực Thị ủy Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam (Đông Hòa) phối hợp cơ quan chức năng liên quan để tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm của đảng viên theo quy định đối với ông Phạm Ngọc Hải (SN 1986, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng, Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa) và bà Nguyễn Thị Lệ Thúy (SN 1989, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa).

Trước đó, trưa 21/2, vụ đánh ghen đã xảy ra tại một khách sạn trên đường Nguyễn Du, phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên). Do bà Thúy nghi ngờ chồng mình là ông Hải có tình nhân, sau nhiều lần theo dõi bà mang dao đến khách sạn nói trên để đánh ghen.

Khách sạn nơi xảy ra vụ đánh ghen. Ảnh: Cẩm Duyên

Phát hiện ông Hải vừa mở cửa phòng nghỉ bước ra, bà Thúy xông tới dí dao vào cổ, buộc chồng bước vào phòng để bà chụp ảnh làm chứng cứ đang nghỉ trọ với tình nhân là bà Lê Thị T.Q (SN 1986, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa).

Do ông Hải từ chối nên bà Thúy cầm dao đâm một nhát vào lưng, rồi đập cửa phòng nghỉ xông vào bên trong khống chế, tra hỏi bà Q. Tại đây, bà Thúy đã dùng dao đâm bà Q. 3 nhát vào đầu, mặt và tay.

Ngay sau khi nhận được tin, Cảnh sát 113 đến hiện trường đưa nạn nhân lên xe của Trung tâm cấp cứu 115 chở đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên để cấp cứu.

Đại diện Công an TP.Tuy Hòa cho hay, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thúy để thực hiện điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Trong đó, có trưng cầu Trung tâm Giám định pháp y Phú Yên giám định tỷ lệ thương tích đối với ông Hải và bà Q.

Trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, bệnh nhân Lê Thị T.Q đang được điều trị tại Khoa Dịch vụ theo yêu cầu, sức khỏe đã ổn định; còn ông Hải không thấy nhập viện.

Cho bạn mượn xe, bạn đâm vào gốc cây tử vong, nam thanh niên bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Dũng về tội “giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 24/12/2023 tại thôn An Hoàng, xã Trịnh Xá, TP.Phủ Lý.

Trần Văn Dũng sinh năm 2004, trú tại thôn An Bài 2, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 23/12/2023, Trần Văn Dũng uống rượu cùng Nguyễn Ngọc H (SN 2007) và 4 người khác tại 1 đám cưới thuộc thôn An Bài 1, xã Đồng Du, huyện Bình Lục.

Sau đó, H mượn xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, không đeo biển số của Trần Văn Dũng đi đón bạn.

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHN.

Khi đi đến Km 123 + 600 trên quốc lộ 37, Nguyễn Ngọc H điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường quy định đã tự đâm vào gốc cây bên đường.

Hậu quả, H tử vong, xe máy bị hư hỏng. Theo kết luận giám định của lực lượng chức năng, nồng độ cồn trong máu của H là 92,04mg/100ml máu.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Dũng khai nhận biết rõ H đã sử dụng rượu, không có giấy phép lái xe, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ nhưng vẫn giao xe cho H sử dụng.

Hành vi của Dũng vi phạm khoản 10 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ, phạm vào tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Hiện lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Dũng và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua vụ việc trên là lời cảnh báo đối với các trường hợp giao phương tiện giao thông cho người không đủ điều kiện điều khiển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện và những người xung quanh.

Tạm giữ hình sự người đổ xăng lên đầu "tình địch", châm lửa đốt giữa quán bia ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/2, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoan (SN 1959; trú tại tổ 11, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/2, Hoan phát hiện vợ là chị N. (SN 1971) và ông H. (SN 1969) đi từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường ra. Hoan gọi thì ông H. bỏ chạy.

Do bức xúc, Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa, loại 1,5 lít, đi mua xăng để đốt ông H. Sau khi mua 20 nghìn đồng xăng cho vào chai nhựa, Hoan đi tìm ông H. thì phát hiện ông này đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng.

Nguyễn Văn Hoan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Hoan cầm chai xăng, đi vào vị trí ông H. đang ngồi, rồi đổ thẳng xăng lên người ông H. và châm lửa đốt. Ông H. được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu, còn Hoan bỏ đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương tiến hành điều tra và vận động đối tượng ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Hoan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.