CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam

CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam 19 ngày. Ảnh: DV

Chiều 19/8 nguồn tin của Dân Việt cho biết, Viện KSND TP.HCM đã tiếp tục gia hạn tạm giam thêm 19 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sau khi hết thời gian 5 tháng tạm giam.

Trước đó, chiều 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo Kết luận điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin mà bà Hằng đã phát ngôn về 3 cá nhân trên trong các buổi phát livestream trực tiếp là do Hằng đọc trên mạng internet, trên báo và... nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, bà Nguyễn Phương Hằng được nhiều người biết đến và theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bà Phương Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận...

Đang làm vườn, người phụ nữ bất ngờ trúng đạn tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Việc người phụ nữ tử vong khi đang làm vườn ở Bắc Giang được cho "không có dấu hiệu giết người". Lực lượng chức năng đang xác minh nghi vấn viên đạn găm vào bà "bị lạc" từ trường bắn quân đội.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ việc người phụ nữ bất ngờ trúng đạn tử vong. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trước đó, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nhận tin chiều 17/8, bà U (SN 1963, người địa phương) khi đang làm việc tại vườn của gia đình bỗng bị ngã, bất tỉnh.

Gia đình đưa bà đi cấp cứu, xác định trong vết thương ở cổ bà U có dị vật, nghi là đầu đạn. Đến trưa hôm sau, bà U tử vong do vết thương quá nặng.

Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tập trung tiến hành xác minh vụ việc.

Điều tra ban đầu, việc bà U tử vong không có dấu hiệu tội phạm, giết người. Khi bị dị vật găm vào, nạn nhân đang làm vườn ở nhà, không có mâu thuẫn với ai. Lực lượng chức năng đang xác minh nghi vấn người phụ nữ tử vong do trúng đạn lạc từ trường bắn.

Phía điều tra sẽ thu thập các lịch bắn của quân đội đồng thời đưa đầu đạn trên người tử thi đi giám định, xem được bắn ra từ vũ khí nào. Nếu đúng bà U trúng đạn lạc, sự việc sẽ được bàn giao cho phía quân đội giải quyết theo thẩm quyền.

12 cán bộ bị điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Thân (42 tuổi, ở Hà Nội) - chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

Tính tới thời điểm này, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam 17 bị can, trong đó có 12 bị can bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", 4 bị can về tội "Đưa hối lộ" và 1 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và thuộc cấp bị bắt về tội “Nhận hối lộ” trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Trong số 12 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ" trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao có ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 4/2022.

3 cán bộ dưới quyền ông Dũng tại Bộ Ngoại giao cũng bị khởi tố, bắt giam, gồm: Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự; ông Đỗ Hoàng Tùng - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; ông Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự và ông Lưu Tuấn Dũng - Phó phòng Bảo hộ công dân.

Cùng hành vi "nhận hối lộ", Bộ Công an có 3 cựu cán bộ công an bị khởi tố, bắt giam gồm ông Trần Văn Dự - cựu Cục phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an; Vũ Anh Tuấn - cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Vũ Sỹ Cường - cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Văn phòng Chính phủ có 2 cán bộ đã bị bắt là bà Nguyễn Mai Anh và ông Nguyễn Tiến Thân, cùng là chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt giam Phạm Trung Kiên - chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế và Ngô Quang Tuấn - chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải.

Theo Bộ Công an, vụ nhận hối lộ của các bị can tại Cục Lãnh sự liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.

Bộ Công an cho biết, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền đưa và nhận hối lộ đang được xác minh. Bước đầu, Bộ Công an xác định, số tiền đưa, nhận hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Người phụ nữ bị đâm tử vong khi đang gội đầu cho khách

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/8, lãnh đạo xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng làm một phụ nữ thiệt mạng.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: PLO

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 18/8, tại quán gội đầu ở xã Kênh Giang, chị N.T.T (43 tuổi, trú tại xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên) đang gội đầu cho khách, bất ngờ bị B.V.Th (trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên) từ bên ngoài xông vào, dùng dao đâm từ phía sau khiến chị T gục ngay tại chỗ.

Do vết đâm quá sâu, chị T đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phía lãnh đạo xã Kênh Giang cho hay, sau khi đâm chết chị T, nghi phạm B.V.Th đã tới cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú.

Một số người dân sinh sống tại đây cho biết, chị T và nghi phạm Th từng có quan hệ tình cảm với nhau. Cách đây hơn hai năm, chị T và Th có đến xã Kênh Giang thuê nhà làm cửa hàng gội đầu. Trong quá trình chung sống, giữa hai bên đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đề nghị mức án với cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 19/8, đại diện VKSND TP.Hà Nội nêu quan điểm xử lý 28 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX-XNK).

Phía công tố cho rằng, Công ty SX – XNK do bị cáo Trần Văn Minh làm Chủ tịch là doanh nghiệp vốn Nhà nước. Năm 2006, doanh nghiệp này được nhận quản lý các khu đất 43ha và 145ha tại Bình Dương.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền thực hành công tố tại tòa. Ảnh: X.A.

Năm 2011, Công ty SX-XNK Bình Dương chính thức được giao quyền sử dụng 2 khu đất trên. Tuy nhiên, bị cáo Trần Văn Nam và một số thuộc cấp áp giá thu tiền theo khung giá năm 2006, gây thiệt hại 761 tỷ đồng.

Tại khu 43ha, sau khi được giao đất, Nguyễn Văn Minh mang đi góp vốn vào Công ty Tân Phú – doanh nghiệp sân sau của gia đình. Khi Công ty SX-XNK phải cổ phần hóa, Tỉnh ủy yêu cầu chuyển khu đất 43ha nói trên về Cty Impco (trực thuộc Tỉnh ủy).

Tuy nhiên, các bị can trong vụ làm ngược lại với "động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất". Nguyễn Văn Minh thống nhất với con rể Nguyễn Đại Dương cùng các đồng phạm bán trái phép, gây thiệt hại 984 tỷ đồng, theo viện kiểm sát.

Sai phạm tiếp theo tại khu 145ha, cáo trạng xác định Nguyễn Văn Minh và và đồng phạm cũng tìm cách thâu tóm bằng cách mang đi liên doanh, góp vốn vào Công ty Tân Thành – doanh nghiệp của chính ông Minh.

Tỉnh ủy yêu cầu khu đất phải để lại Công ty SX – XNK sử dụng sau khi cổ phần hóa nhưng bị cáo Minh đưa cả 145ha từ "tài sản đang dùng" vào danh mục "tài sản chờ thanh lý" để không xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Như vậy, 145ha không được đưa vào giá trị khi cổ phần hóa Công ty SX – XNK dẫn tới thất thoát 4.030 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngoài ra, năm 2018, bị cáo Minh còn chỉ đạo Công ty SX – XNK mua cổ phần của Công ty Tân Thành. Tuy nhiên, giá mua bán thay vì 16.000 đồng/cổ như thực tế được nâng lên thành hơn 105.000 đồng/cổ. Qua đây, nhóm Nguyễn Văn Minh tham ô 815 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh bị xác định có vai trò chính trong vụ. Ảnh: X.A.

Đánh giá vụ án, đại diện viện kiểm sát cho rằng sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn, làm giảm sút, sói mòn niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Vụ án được quyết tâm đưa ra xét xử đã phản ánh đúng với tinh thần phòng, chống tham nhũng để bảo vệ tài sản công.

Trong vụ, bị cáo Nguyễn Văn Minh phạm tội với vai trò chủ mưu, vì "động cơ vụ lợi". Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố là đúng người đúng tội, cần phải có bản án răn đe, nghiêm khắc. Ngược lại, ông Minh được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là có nhiều thành tích trong công tác.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bị cáo Trần Văn Nam bị cáo với vai trò lãnh đạo tại tỉnh, đáng lẽ bị cáo phải gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định của nhà nước để đảm bảo tài sản nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao mà còn cố ý thực hiện hành vi sai phạm nghiêm trọng.

Khi phát hiện việc chuyển nhượng sai phạm tại lô đất 43 ha, bị cáo Nam không ngăn cản, thu hồi mà còn bao che, dẫn đến gây thất thoát tài sản cho nhà nước. Việc bị cáo Nam bị truy tố là đúng, theo người giữ quyền công tố.

Ông Nam được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ là có nhiều thành tích trong công tác; thành khẩn khai báo tại giai đoạn điều tra cũng như ở tòa. Kiểm sát viên do vậy đề nghị tòa tuyên bị cáo Nam một mức án "vừa đảm bảo tính nghiêm minh vừa đảm bảo tính nhân văn của pháp luật".

Bị cáo Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: X.A.

Cũng theo kiểm sát viên, các bị cáo khác là cán bộ nhà nước hoặc lãnh đạo doanh nghiệp, đủ sức nhận biết các sai phạm nhưng vì các động cơ khác nhau vẫn giúp sức cho Nguyễn Văn Minh phạm tội, gây thất thoát hơn 5.700 tỷ đồng hoặc tham ô 815 tỷ đồng.

Con gái ông Minh, bị cáo Nguyễn Thục Anh bị xác định giúp bố trong hành vi tham ô tài sản nhưng với vai trò phụ, phạm tội do "tình cảm". Thục Anh cũng được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ nên viện kiểm sát đề nghị tòa phạt mức án tương ứng.

Từ những phân tích trên, kiểm sát viên đề nghị tòa phạt tù 28 bị cáo. Về dân sự, với các khu đất 43ha và 145ha, phía công tố đề nghị tòa tuyên theo hướng trả lại cho chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương. Nếu vậy, các bị cáo trong vụ không phải bồi thường.

Với sai phạm trong việc xác định nghĩa vụ tài chính gây thiệt hại 761 tỷ đồng, kiểm sát viên cho rằng 3/2 là công ty nhà nước nên doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm còn thiếu theo quy định (hơn 500 tỷ đồng).

Mức án viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo:

Nhóm 22 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí":

Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương từ 9 – 10 năm tù.

Trần Văn Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương từ 9 - 10 năm tù.

Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương từ 4 – 5 năm tù.

Huỳnh Công Phát, cựu Phó giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương từ 6 – 7 năm tù.

Lý Thanh Châu, cựu Phó giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương từ 6 -7 năm tù.

Ngô Dũng Phương, cựu Trưởng phòng Tài chính Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương từ 6 – 7 năm tù.

Nguyễn Thế Sự, cựu Kiểm soát viên Tổng công ty SX-XNK Bình Dương từ 7 - 8 năm tù.

Đỗ Thị Thanh Thuý, cựu Kế toán trưởng Tổng công ty SX-XNK Bình Dương từ 4- 5 năm tù.

Hồ Đắc Hiếu, cựu Tổng giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam từ 6- 7 năm tù.

Phạm Hữu Hiền, cựu Phó giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam từ 6 – 7 năm tù.

Hồ Hoàng Nam, cựu Phó tổng giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam từ 5 – 6 năm tù.

Vũ Thị Lợi, cựu Phó phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương từ 3 - 4 năm tù.

Nguyễn Thị Kim Liên, cựu Chi cục trưởng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương từ 6 - 7 năm tù.

Hà Văn Thuận, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương từ 6 - 7 năm tù.

Nguyễn Thái Thanh, cựu Phó phòng thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương từ 6 - 7 năm tù.

Võ Thanh Bình, cựu Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Dương từ 7- 8 năm tù.

Lê Văn Trang, cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương từ 7 – 8 năm tù.

Trần Xuân Lâm, cựu Chánh thanh tra tỉnh Bình Dương từ 5 - 6 năm tù.

Võ Văn Lượng, cựu Chánh VP UBND tỉnh Bình Dương từ 5 - 6 năm tù.

Nguyễn Thanh Trúc, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương từ 6 - 7 năm tù.

Nguyễn Quốc Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty BĐS Âu Lạc từ 4 – 5 năm tù.

Nguyễn Đại Dương (con rể Nguyễn Văn Minh), kinh doanh tự do từ 6 – 7 năm tù.

Ba người bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản":

Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương án 14 – 15 năm về tội "Vi phạm…" và từ 15 – 16 năm tù về tội "Tham ô tài sản"; tổng hợp hình phạt từ 29- 30 năm tù.

Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương từ 12 – 13 về tội "Vi phạm…" và từ 12- 13 về tội "Tham tài sản", tổng hợp từ 24 – 26 năm tù.

Huỳnh Thanh Hải, cựu Phó giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương từ 10 – 11 vi phạm, 11-12 năm tham ô tài sản, tổng hợp 21- 23 năm tù.

Ba người bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" gồm:

Võ Hồng Cường, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng từ 6 – 7 năm tù.

Nguyễn Thục Anh, doanh nghiệp tư nhân, từ 3 – 4 năm tù.

Trần Đình Như Ý, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển án từ 3 - 4 năm tù.