TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị truy tố; hỗn chiến tại quán nhậu, 1 người chết

Ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị truy tố

Ngày 18/8, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Tề Trí Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận và các đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng phạm với ông Tề Trí Dũng trong vụ án này gồm có: Bà Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Trưởng phòng phát triển kinh doanh IPC), Vũ Xuân Đức (cựu thành viên HĐTV IPC), Trần Đăng Linh (cựu Phó Tổng giám đốc IPC, thành viên HĐQT Cty phát triển Nam Sài Gòn - SADECO), Mai Văn Đường (cựu Chủ tịch HĐTV IPC), Mai Bửu Tâm (cựu chuyên viên Phòng phát triển kinh doanh IPC), Phạm Xuân Trung (cựu Phó Tổng giám đốc IPC).

Ông Tề Trí Dũng trong phiên xét xử vụ SADECO. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo cáo trạng, Công ty IPC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, còn SADECO là công ty con của IPC. Vào năm 1997, UBND TPHCM giao Công ty CP ĐTXD Bình Chánh làm chủ đầu tư dự án khu tái định cư An Phú Tây có tổng diện tích 47ha để phục vụ tái định cư cho người dân bị giải tỏa xây dựng tuyến đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh và cụm đô thị D, E - khu đô thị Nam Sài Gòn.

Ngày 23/4/2001, UBND TP.HCM chuyển giao dự án An Phú Tây cho SADECO làm chủ đầu tư thay cho Công ty CP ĐTXD Bình Chánh. Đến tháng 9/2006, IPC đề nghị Ban quản lý khu Nam bố trí nền đất tái định cư để IPC phục vụ tái định cư, nhưng do không còn đủ nền đất theo đề nghị của IPC nên Ban quản lý khu Nam đề nghị IPC liên hệ SADECO để mua lại khu đất mà SADECO đang dùng để kinh doanh.

Tháng 4/2008, đại hội đồng cổ đông SADECO đã chấp thuận chuyển nhượng cho IPC 24.984m2 đất nền nhà, với giá 6,6 triệu đồng/m2 và chuyển nhượng 112.019m2 đất nền tái định cư với giá 2,75 triệu đồng/m2.

IPC và SADECO tiến hành ký hợp đồng trị giá 214 tỷ đồng, qua đó IPC góp vốn với SADECO để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nhận lại 25.083 m2 đất nền nhà (tổng 151 nền) với đơn giá 6,6 triệu đồng/m2, thành tiền 165 tỷ đồng; 17.932m2 đất xây dựng khu chung cư R1 với đơn giá 2,75 triệu đồng/m2, thành tiền 49 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2008 đến tháng 11/2016, IPC đã chuyển cho SADECO 208 tỷ đồng, các nền đất đã được cập nhật tên cho IPC và IPC cũng đã bán 149/151 nền đất nêu trên cho 4 cá nhân, thu 186 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, giá thị trường của 149 nền đất trên 313 tỷ đồng, song IPC đã với giá thấp hơn thị trường là 127 tỷ đồng. Đây cũng là thiệt hại của vụ án.

Về thu hồi tài sản, cáo trạng thể hiện, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng 149 nền đất cho các cá nhân, IPC đã hoàn tất hồ sơ chuyển tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 143/149 nền đất cho bốn cá nhân và những người này đã tiếp tục chuyển nhượng cho các cá nhân khác nên không thể thu hồi.

6/149 nền đất còn lại chưa thực hiện chuyển tên, quá trình điều tra xác định việc chuyển nhượng nền đất là trái luật, do vậy cần thu hồi, IPC đã trả lại cho một cá nhân trên 9,1 tỷ đồng.

Hỗn chiến tại quán nhậu, 1 người chết

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một thanh niên bị đâm tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TTXVN phát

Nạn nhân là Đặng Minh Cường (26 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài).

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 18/8, Đặng Minh Cường cùng 4 thanh niên khác vào quán nhậu Hoa Rừng (thuộc khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài) để ăn nhậu. Đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, cả nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Đặng Minh Cường bất ngờ bị các đối tượng trong nhóm dùng dao đâm liên tiếp vào người và gục ngã tại chỗ, tử vong sau đó. Phát hiện Cường đã tử vong, các đối tượng còn lại lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa và tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin bất ngờ vụ cô gái tử vong bất thường trong chung cư ở Hoàng Mai - Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/8, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc cô gái tử vong trong chung cư ở đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, vào ngày 12/8.

Diễn biến mới nhất vụ nữ nạn nhân tử vong trong chung cư ở Hà Nội

Trước đó, khoảng 23h tối 12/8, Công an phường Hoàng Liệt nhận được tin báo có người tử vong tại căn hộ trên tầng 23. Nạn nhân là chị N.B (SN 1997, hộ khẩu tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng).

Ngay sau đó, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với nhân chứng, rà soát camera. Quá trình điều tra xác định khoảng 18h cùng ngày, Nguyễn Hà Phúc (SN 1987, HKTT ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn với chị N.B ở sảnh chung cư. Nguyên nhân do Phúc nghi ngờ chị B quan hệ tình cảm với người khác.

Sau khi 2 người lên phòng, Phúc khoá trái cửa và tiếp tục chửi mắng, có hành động bạo lực với chị B. Thấy bạn gái bất tỉnh, Phúc đưa vào phòng trong, tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng chị B không tỉnh, máu chảy ở sau gáy. Sau khi sự việc xảy ra, chị B được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả pháp y tử thi nạn nhân tử vong do bị dập gan và phù phổi.

Đáng chú ý, trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại căn hộ, cơ quan công an thu giữ gần 5kg chất bột, chất tinh chế, viên nén. Bước đầu, Phúc khai nhận số chất bột, viên nén... trên là ma tuý tổng hợp, Phúc mua và cất giấu tại căn hộ trên để bán qua app Telegram.

Công an quận Hoàng Mai tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM ban hành Kết luận điều tra vụ CEO Nguyễn Phương Hằng

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan Công an TP.HCM hồi tháng 3/2022. Ảnh: CACC

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo Kết luận điều tra, khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội Youtube và Tik Tok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi phát trực tiếp, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung liên quan đến bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông V.N.H.L, bà N.T.M.O và bà Đ.T.H.N.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin mà bà Hằng đã phát ngôn về 3 cá nhân trên trong các buổi phát livestream trực tiếp là do Hằng đọc trên mạng internet, trên báo và... nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, bà Nguyễn Phương Hằng được nhiều người biết đến và theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bà Phương Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận...

Cựu Bí thư Trần Văn Nam nói “phải ngẩng mặt với bà con Bình Dương”

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 18/8, bị cáo Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục trả lời thẩm vấn tại TAND TP.Hà Nội liên quan các sai phạm tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX – XNK).

Trong vụ, ông Nam bị cáo buộc có 2 sai phạm. Thứ nhất, ông giao 2 khu đất 43ha và 145ha tại Bình Dương cho Công ty SX – XNK vào năm 2012 nhưng áp giá thu tiền về ngân sách theo khung của năm 2006. Việc này gây thất thoát hơn 761 tỷ đồng.

Thứ hai, Công ty SX – XNK dù không xin phép chủ sở hữu là Tỉnh ủy vẫn mang 43ha đất đi góp cổ phần vào Công ty Tân Phú. Năm 2016, Công ty SX – XNK phải cổ phần hóa nên Tỉnh ủy Bình Dương ra công văn 407 yêu cầu đưa khu đất 43ha phải được giao cho Công ty Impco (cũng trực thuộc Tỉnh ủy).

Bị cáo Trần Văn Nam tại tòa án Hà Nội. Ảnh: X.A

Tuy nhiên, nhóm Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Công ty SX – XNK không làm theo yêu cầu trên. Nhóm này còn thỏa thuận bán khu đất cho doanh nghiệp của nữ "đại gia" Đặng Thị Kim Oanh.

Do khu đất đang đứng tên chủ sở hữu là Công ty Tân Phú, nhóm Nguyễn Văn Minh bán toàn bộ cổ phần tại Tân Phú cho bà Đặng Thị Kim Oanh. Khu đất từ tài sản Nhà nước bị chuyển sang tư nhân, gây thiệt hại hơn 984 tỷ đồng.

Tháng 4/2017, Tỉnh ủy Bình Dương họp về việc Công ty SX – XNK bán cổ phần tại Tân Phú và biết việc Nhà nước có thể mất toàn bộ khu đất 43ha nhưng đã không yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bán cổ phần.

Bị cáo Ngô Dũng Phương, cựu Trưởng phòng Tài chính Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương còn soạn thông báo cho bị cáo Phạm Văn Cành, Phó bí thư Thường trực ký với nội dung đồng ý cho Công ty SX – XNK chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Tân Phú.

Viện kiểm sát cáo buộc, năm 2018, bị cáo Trần Văn Nam chủ trì họp, bàn cách xử lý việc liên quan khu đắt 43ha, lúc này đã thuộc sở hữu của bà Kim Oanh. Ông Nam khi đó chỉ đạo: "Xử lý về mặt văn bản, sửa lại, điều chỉnh lại… xem xét bỏ khu đất 43ha ra khỏi công văn số 407 năm 2016". Công văn 407 có nội dung vốn 43ha phải đưa về Impco. Văn bản cuộc họp này được "lập khống", lùi ngày về năm 2017.

Trả lời tại tòa, bị cáo Trần Văn Nam bác bỏ cáo buộc ký các văn bản lùi ngày với mục đích "hợp thức hóa" việc Công ty SX – XNK bán cổ phần tại Tân Phú (thực chất là bán đất).

Luật sư của ông Phạm Văn Cành đặt câu hỏi, ông Nam không cho lập văn bản lùi ngày, vậy việc này làm theo chủ trương của ai?

Cựu Bí thư Bình Dương cho hay không biết có văn bản lùi ngày. Vị này nói với bị cáo Phương, người từng là cấp dưới của mình: "Anh Phương phải dũng cảm, làm sai thì nhận, mình phải ngẩng mặt với bà con Bình Dương".

Ông Nam thừa nhận, việc Công ty SX – XNK nói góp vốn vào Công ty Tân Phú thực chất là mang đất đi góp vốn, việc này gây "bức xúc trong Thường trực Tỉnh ủy".

Để xử lý, ông Nam cho rằng không thể giao 43ha về Công ty Impco vì: "Nó là doanh nghiệp mới thành lập, liên quan gì đâu". Do vậy, ông có chỉ đạo để lại khu 43ha, yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ trách nhiệm của Công ty SX – XNK trong việc góp vốn rồi thoái vốn.

"Bẫy" tình ái của kẻ chuyên lừa đảo nhiều phụ nữ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hội (SN 1986, trú tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của nghi phạm lừa đảo Phạm Văn Hội. Nguồn: ANTĐ

Theo tài liệu điều tra, Phạm Văn Hội lập và sử dụng tài khoản Facebook có tên “Chàng Khờ” để kết bạn, làm quen với chị L.P. (SN 1985, ở phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình). Quá trình nói chuyện, Hội tâm sự đã ly hôn và muốn gặp gỡ chị P. để nói chuyện.

Chiều 11/8, chị P. và Phạm Văn Hội hẹn gặp nhau tại phòng trọ của chị. Sau khi ăn cơm, trong thời gian chờ chị P. thay quần áo để đi chơi, Hội đã mượn 2 điện thoại di động trị giá khoảng 9 triệu đồng của người phụ nữ nói ra đầu ngõ chờ. Sau chiếc ốp lưng điện thoại chị P. có để một triệu đồng và 20 USD . Tuy nhiên, sau đó, Hội đã mang 2 chiếc điện thoại và 20 USD đi bán lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định với thủ đoạn trên, Phạm Văn Hội còn gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và 10 vụ ở địa bàn thành phố Hà Nội, Nam Định, Hải Dương.

Phạm Văn Hội đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ANTV