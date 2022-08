Những lý do CEO Nguyễn Phương Hằng “chửi bới” nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Vy Oanh và nghệ sĩ Hoài Linh

Chiều 18/8, Công an TP.HCM đã ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố CEO Công ty CP Đại Nam Nguyễn Phương Hằng tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Lý do "chửi bới" của bà Nguyễn Phương Hằng

Về động thái bà Hằng liên tục livestream trên mạng xã hội "chửi bới" nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Vy Oanh, nghệ sĩ Hoài Linh, theo Kết luận điều tra, bà Hằng khai nhận: Lý do xúc phạm danh dự, uy tín của nhà báo Hàn Ni (báo Sài Gòn Giải phóng), vì nhà báo Hàn Ni đã có những phát ngôn trên mạng xã hội không tốt về Công ty Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do "chửi bới" nhà báo Hàn Ni vì người này đã có những phát ngôn không tốt ảnh hưởng đến Công ty Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu. Ảnh: DV

Về phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh, bà Hằng khai: "Do ca sĩ Vy Oanh bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bà Hằng".



Về phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh là do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, nhưng khi bà Hằng yêu cầu lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì Hoài Linh không lên tiếng.

Những ai đã hỗ trợ cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream, đăng đàn "chửi bới"?

Trong thời gian bà Nguyễn Phương Hằng liên tục phát livestream trên mạng xã hội, cụ thể thông qua các kênh Facebook, YouTube, TikTok đã có sự hỗ trợ của đội ngũ trong Công ty CP Đại Nam, biên tập nội dung, dẫn chương trình, đăng tin lên mạng xã hội…

Luật sư Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học luật TP.HCM) một trong những luật sư giúp sức về mặt pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Công an TP.HCM mời làm việc, điều tra mở rộng. Ảnh: DV

Cụ thể, ông Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), bà Lê Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng Công ty CP Đại Nam) và bà Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng tại Công ty CP Đại Nam) đã thực hiện nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream; in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Hằng trước các buổi livestream; chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bà Hằng.

Đồng thời, 3 người này còn dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp...

Ngoài ra, trong các buổi livestream của bà Hằng phát ngôn về Hoài Linh và ca sĩ Vy Oanh còn có luật sư Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học luật TP.HCM) và luật sư Nguyễn Đình Kim. Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án liên quan bà Hằng.