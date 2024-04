Giải cứu thành công 2 bé gái "mất tích trên phố đi bộ Nguyễn Huệ"

Như Dân Việt đã đưa tin: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đã chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, quê tỉnh Tiền Giang) đang khống chế 2 bé gái tại căn hộ, chung cư Saigon Pearl. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu 2 cháu bé an toàn, khỏe mạnh.

Vi thời điểm được công an lấy lời khai. Ảnh: CACC

Một số đồ đạc của 2 bé gái. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận tin báo từ chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, ngụ quận 7, TP.HCM) về việc thất lạc hai con ruột là cháu N.K.T.M (7 tuổi) và cháu L.H.T.L (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối 3/4, mặc dù đã tìm kiếm nhiều nơi.

Nhận tin báo, Công an quận 1 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu; tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn. Đồng thời, tại thời điểm này, thông tin về 2 cháu bé mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được mạng xã hội và một số đơn vị truyền thông, báo chí đưa tin; thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cùng Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an quận 1 huy động lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích 2 bé gái.

Lực lượng phối hợp thuộc Công an TP.HCM đã phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, có giá trị liên quan cho lực lượng công an. Kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin, rà dựng quá trình di chuyển, tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan.

Qua đó xác định, khoảng 20h30 ngày 3/4, một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc 2 cháu bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ 2 đứa trẻ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8 (TP.HCM). Sau đó, người này đặt xe taxi công nghệ đưa 2 cháu bé về chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Như vậy, chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc 2 cháu bé bị mất tích, Phòng Cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương có liên quan khẩn trương giải cứu, trao trả 2 cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn. Đồng thời, tiếp tục củng cố, tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi theo đúng quy định.

Đập gạch vào đầu, cướp tài sản của gái bán dâm

Như Dân Việt đã đưa tin: Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Trung Ngọc (SN 2000, trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội cướp tài sản.

Đối tượng Vũ Trung Ngọc.

Trước đó, vào một ngày cuối tháng 2/2024, Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) tiếp nhận đơn trình báo của chị H (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị cướp tài sản.

Theo trình báo của chị H, vào tối cùng ngày, khi chị điều khiển xe máy Honda Vision có mời chào một nam thanh niên mua dâm. Hai người thỏa thuận đồng ý và cùng nhau đi vào bãi đất trống trên đường Phạm Hùng, thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1 để “hành sự”.

Trong lúc chị H không để ý, nam thanh niên đã dùng gạch đập vào đầu chị H khiến chị bị ngã xuống đất. Chị H tri hô “cướp, cướp” liền bị đối tượng dùng tay đấm vào mặt và bụng của chị.

Khi thấy chị H không chống cự được nữa, nam thanh niên đã lục túi xách của người phụ nữ, lấy đi 1 điện thoại di động Nokia 105 và chìa khóa xe máy.

Tang vật vụ án.

Khi chị H chạy ra ngoài đường phát hiện chiếc xe máy đã biến mất cùng với chiếc điện thoại iPhone 12 trong cốp xe. Trong sự hốt hoảng, chị tìm đến cơ quan công an để trình báo.

Tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, Công an phường Mỹ Đình 1, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức lực lượng cùng phối hợp điều tra làm rõ.

Sau 3 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản của chị H là Vũ Trung Ngọc, tổ chức bắt giữ khi Ngọc đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa.

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận thấy người phụ nữ vừa có tài sản mà lại dẫn mình vào bãi đất trống nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Do không có sự chuẩn bị từ trước nên khi thấy chị H đi vào khu này, Ngọc đã cầm theo nửa viên gạch. Lợi dụng lúc chị H không để ý, Ngọc đã đập gạch vào đầu chị.

Biết người phụ nữ đã bị khống chế, Ngọc lục lọi lấy tài sản. Lấy được chiếc chìa khóa xe máy, Ngọc nổ máy bỏ chạy đến khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình thì dừng xe mở cốp. Bên trong cốp xe, Ngọc thấy có 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Promax. Ngọc liền tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục bỏ chạy đến khu vực phường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội).

Sáng 23/2, Ngọc đã lên mạng xã hội Facebook đăng bài bán chiếc xe máy Honda Vision với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Ngọc đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa để tiếp tục lẩn trốn.

Khoảng 20h ngày 23/2, Ngọc đã mang chiếc điện thoại iPhone 12 Promax đi cầm cố với giá 9 triệu đồng, dùng số tiền đó vào việc ăn tiêu và chơi game...

Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng của khoảng 7.000 bị hại

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 8/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các sàn thương mại điện tử, lừa đảo khoảng 7.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.

Clip: Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng của khoảng 7.000 bị hại.

Từ thông tin do các bị hại cung cấp và công tác điều tra trên không gian mạng, tháng 1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki.

Đặng Thị Thêm cùng chồng bị bắt giữ tại Hà Nội. Ảnh: PV

Các đối tượng tuyển dụng và đào tạo nhân viên để thực hiện các bước như lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Phương thức lừa đảo của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế, chỉ dao động từ 1,5-2,5 triệu đồng sau đó giao hàng là sản phẩm giả (gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại có phím giá rẻ).

Kho hàng giả của đối tượng. Ảnh: PV

Sau khi tiếp cận được khách hàng, các đối tượng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng, khách nhận hàng và thanh toán các đối tượng sẽ chặn liên lạc với nạn nhân.

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 9 tổ công tác tiến hành phá một phần chuyên án, tại địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Thanh Hoá, bắt giữ 9 đối tượng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: PV

Cầm đầu là Đặng Thị Thêm (sinh năm 1995, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cùng chồng Lê Quang Vinh (sinh năm 1993, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Mở rộng đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do Bùi Thị Hương (sinh năm 1981, trú tại khu biệt thự thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Bùi Thị Hương tại kho hàng của đối tượng. Ảnh: PV

Trong quá trình khám xét tại kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại được sắp kín từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà, hàng trăm bộ dây sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như IPHONE, SAMSUNG, DELL, VIVO...; góc phát trực tiếp (livestream) để bán hàng qua mạng.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng. Ảnh: PV

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự hiện hành, để tiến hành điều tra vụ án theo quy định, thu giữ 20 máy tính các loại, khoảng 3.000 điện thoại chất lượng kém, hàng giả, là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Bước đầu có căn cứ xác định đường dây này hoạt động từ năm 2019 đến nay, ước tính lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.

Bộ Công an phá đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng

Chiều 8/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá thành công băng nhóm hoạt động tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu.

Qua điều tra, công an xác định đường dây do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine) cầm đầu.

Một người nước ngoài liên quan đang làm việc với lực lượng công an.

Katerynchyk Roman đã câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi) và Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) để hoạt động tín dụng đen qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.



Từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay, đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Síp.

Những người này xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do người nước ngoài viết với lãi suất 365%-1.971%/năm.

Qua các tài liệu thu thập, công an xác định những người này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động.

Đến thời điểm hiện tại, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập 63 người liên quan lên làm việc, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Người thương tích, kẻ vào tù vì mâu thuẫn từ chuyện ép nhau uống bia

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 8/4, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án vụ "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" và "Cố ý gây thương tích" đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Đoàn (SN 1974), Phạm Văn Dũng (SN 1991, cùng trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Bị cáo Nguyễn Văn Đoàn (trái) và Phạm Văn Dũng tại phiên tòa. Ảnh: H.L.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, vào chiều 18/5/2022, Nguyễn Văn Đoàn, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Minh Thảo và Nguyễn Văn Diệu ngồi ăn nhậu với nhau tại thôn Phú Cường Xuyên (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc). Trong lúc nhậu, Dũng ép Diệu uống bia nhưng Diệu không uống, dẫn đến Dũng và Diệu gây gổ nhau.

Lúc này, Đoàn và Thảo can ngăn Dũng và Diệu. Thảo đưa Dũng về nhà rồi quay lại tiếp tục uống bia. Một lúc sau, Đoàn và Thảo lời qua tiếng lại về chuyện Dũng ép Diệu uống bia, dẫn đến hai bên gây gổ, thách thức đánh nhau.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, Thảo lấy vỏ chai bia ném trúng Đoàn. Bị ném vỏ chai bia, Đoàn chạy ra chỗ xe máy của mình lấy dao thì Thảo liền bỏ chạy. Đoàn đuổi theo Thảo và hai bên xảy ra xô xát. Thảo bị Đoàn chém vào tay phải. Lúc này, Dũng cầm bình trà bằng sứ đi tới ném trúng mắt trái của Đoàn.

Đoàn dùng tay trái ôm đầu, tay phải cầm dao chém nhiều nhát về phía Dũng, gây thương tích ở đầu và tay.

Hậu quả, tỷ lệ tổn thương cơ thể chung của Thảo là 39%, tỷ lệ tổn thương cơ thể chung của Dũng là 21%.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, hành vi của Đoàn đã cấu thành 2 tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" đối với hành vi chém Dũng và "Cố ý gây thương tích" đối với hành vi chém Thảo. Còn hành vi Dũng vô cớ dùng bình trà sứ ném vào đầu Đoàn gây thương tích 7% cấu thành tội "Cố ý gây thương tích".

HĐXX nhận định, sau khi Dũng ném bình trà vào mắt trái của Đoàn thì Đoàn một tay che mắt, một tay cầm dao chém trúng vào vùng đầu của Dũng gây ra nhiều vết thương. Nhưng những vết thương đó khi thẩm định, được nhận định là những vết thương rách da, nông, không thể gây chết người cho dù không được cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, Đoàn không có động cơ và ý định giết chết bị cáo Dũng.

HĐXX xác định VKSND tỉnh truy tố Đoàn phạm tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" là không đúng, mà hành vi của bị cáo Đoàn phạm phải là tội "Cố ý gây thương tích".

HĐXX quyết định sửa lại tội danh của Đoàn, tuyên phạt bị cáo này 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Đối với bị cáo Dũng, HĐXX tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" nhưng cho hưởng án treo.