Ông lão bất ngờ bị đánh chết

Ngày 13/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến ông lão 70 tuổi tử vong. Sau khi đánh chết ông lão, nam thanh niên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú.

Địa bàn nơi xảy ra sự việc.

Nạn nhân được xác định là ông T.B.Nh (70 tuổi, trú tại xã Sơn Hải). Người đánh ông lão là một nam thanh niên 20 tuổi trú cùng xóm với nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Hải, cơ quan chức năng đã tiến hành test nhanh, nam thanh niên này không sử dụng ma túy, không có nồng độ cồn. Nam thanh niên là người cùng xóm với nạn nhân. Người này ít nói, sống hiền lành, chưa lập gia đình.

Nạn nhân cũng là người sống hòa nhã với mọi người. Giữa nạn nhân và hung thủ không có mâu thuẫn gì. Hiện, vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao nam thanh niên lại ra tay đánh ông lão.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 12/7, lúc này ông T.B.Nh đang đi bộ trên đường thì bị một thanh niên tay cầm gậy gỗ lao tới đánh vào đầu và gáy. Do tuổi cao và bị đánh bất ngờ, nạn nhân không thể kháng cự.

Đến khi ông Nh nằm gục trên vũng máu, hung thủ mới rời khỏi hiện trường. Vì vết thương quá nặng, ông Nh tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thông tin mới vụ sạt lở vùi lấp xe khách, nhiều người tử vong

Thông tin mới nhất từ hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang, đã có thêm thi thể nạn nhân được tìm thấy. Tổng số nạn nhân được xác định tử vong trong vụ tai nạn sạt lở đất ở Hà Giang đã lên đến 11 người.

Hiện trường xe khách 16 chỗ bị vùi lấp. Clip: Nguyễn Quân





Danh tính hai nạn nhân vừa được tìm thấy đang được xác định. Bên ngoài hiện trường, nhiều người thân của các nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hà Giang vẫn đang ngóng tin từ lực lượng chức năng.

Bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, tính đến trưa 13/7 lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 nạn nhân, trong đó có 9 người tử vong. 4 người bị thương trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe ô tô đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Ông Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết: "Hiện sức khỏe của 4 người bị thương đều đã ổn định".

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Giang, hiện tại ngành y tế Hà Giang đã kích hoạt hệ thống cứu cấp lưu động vào hiện trường để sơ, cấp cứu số bệnh nhân bị vùi lấp, vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, điều trị. Đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh huy động cán bộ tập trung cấp cứu người bị thương. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh cũng đến Bệnh viện chỉ đạo tại chỗ xử lý, điều trị cho nạn nhân bị thương và người tử vong".

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách.

Lực lượng công an, quân đội, y tế của tỉnh được huy động tới hiện trường tham gia việc cứu hộ, cấp cứu cho các nạn nhân gặp nạn. Ngoài máy xúc, ô tô tải, lực lương quân đội dùng cuốc, xẻng xúc đất tìm kiếm nạn nhân. Việc cứu hộ gặp khó khăn, do địa hình đồi núi, đất đá sạt xuống nhiều.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang cho biết, đã huy động 105 người gồm 25 dân quân và 80 chiến sĩ đến hiện trường phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.



Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang ra bên ngoài hiện trường.

Trước đó, 10 giờ sáng cùng ngày, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân tử vong gồm: L.H.C (6 tuổi, trú tại Lai Châu), M.T.H (SN 1965, trú tại Cao Bằng), lái xe N.C.T (SN 1966, trú tại Hà Giang), 5 người khác chưa xác định tên tuổi, địa chỉ.

Nạn nhân bị thương đang cấp cứu gồm: L.M.P (SN 2016, trú tại Lai Châu), M.T.D (SN 1989, trú tại Cao Bằng), G.A.T (SN 2005, trú tại Hà Giang)...

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 13/7, tại km 10+950, Quốc lộ 34, thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định (huyện Bắc Mê, Hà Giang) đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách 16 chỗ.

Đất đá đã vùi lấp 1 xe ô tô khách mang BKS 29E-024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng khiến nhiều người bị vùi lấp. Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã khẩn trương tới hiện trường để cứu hộ, cứu nạn.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn đã yêu cầu các đơn vị chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu nạn.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang vẫn đang tích cực cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang.

Vụ thuê giang hồ chém chủ nợ nguy kịch: Bắt thêm 1 nghi can

Ngày 13/7, tin từ Công an huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ thành công đối tượng Trương Trọng Tính (SN 2003, trú xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Tính là 1 trong 5 nghi can trực tiếp tham gia vụ chém chủ nợ nguy kịch tại huyện Đăk Đoa.

Cơ quan công an xác định, Trương Trọng Tính vừa mới cai nghiện bắt buộc xong thì lại gây ra vụ việc. Hiện Công an huyện Đăk Đoa đã di lý đối tượng từ TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về đến địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ được 4/5 đối tượng trực tiếp tham gia vụ chém người.

Theo nguồn tin riêng, còn một số đối tượng có liên quan vụ việc đang bỏ trốn. Tuy nhiên, khi có các thông tin vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng thì các đối tượng này cũng biết được nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình truy bắt.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Trương Trọng Tính (thứ 3 từ trái qua). Nguồn: CAND

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/7, Công an huyện Đăk Đoa đã quyết định tạm giữ hình sự bốn người liên quan nhóm chém người đến nguy kịch rồi lái ô tô từ tỉnh Gia Lai về Quảng Ngãi bỏ trốn.

Nhóm đối tượng gồm: Bà Nguyễn Thị Duyên (48 tuổi, ngụ thị trấn Đăk Đoa), Trần Vỷ (22 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Trần Đình Quân (30 tuổi) và Nguyễn Hữu Toàn (21 tuổi) cùng ngụ huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Nguyễn Thị Duyên thuê giang hồ để chém chủ nợ (các đối tượng gây ra vụ án). Ảnh C.A

Trước đó, khoảng 18h ngày 30/6, anh Đ.V.T đang ngồi uống cà phê tại ở thị trấn Đăk Đoa thì bị 5 thanh niên mang theo hung khí lao vào chém tới tấp. Anh Đ.V.T bỏ chạy liền bị những người này truy đuổi, chém nhiều nhát vào người. Sau khi gây án, nhóm này lên ô tô Fortuner màu đen mang biển số giả 61A-379.79 bỏ trốn.

Anh Đ.V.T nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng công an nhanh chóng triển khai truy bắt và xác định ô tô này bỏ trốn theo hướng Kon Tum - Quảng Ngãi.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/7, Công an huyện Đăk Đoa phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) vây bắt thành công ba người gồm: Trần Đình Quân, Nguyễn Hữu Toàn và Trần Vỷ khi những người này đang trốn trong khách sạn T.P tại thị xã Đức Phổ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai được bà Duyên thuê để đứng tên sang nhượng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền ngân hàng, giải quyết nợ nần. Đồng thời, bà Duyên thuê chém anh Đ.V.T để dằn mặt, nhằm giãn thời gian trả nợ gần 2 tỷ đồng khi anh Đ.V.T thường xuyên đòi nợ.

Vụ thảm sát cụ bà và 2 trẻ em ở Bình Định: Bị can trốn truy nã 46 năm sa lưới

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Cầm (68 tuổi; ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), là đối tượng bị truy nã về tội giết người cách đây 46 năm.

Đối tượng Nguyễn Trọng Cầm bị bắt sau 46 năm lẩn trốn. Nguồn: NLĐO

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/4/1978, Nguyễn Trọng Cầm cùng đồng bọn lên kế hoạch cướp tài sản tại nhà bà L.T.L. ở tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Khi vào nhà, do bị phát hiện nên các đối tượng trong băng cướp đã giết một cụ bà 77 tuổi cùng 2 trẻ em 11 tuổi và 6 tuổi rồi tẩu thoát.

Sau đó, để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Cầm cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, Cầm thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại rất nhiều địa phương.

Tiếp đó, đối tượng đổi tên thành Nguyễn Văn Công (SN 1943; ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) rồi học nghề thầy thuốc chữa bệnh tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Đến cuối tháng 6/2024, nhận được thông tin ở tỉnh Hậu Giang có người hành nghề chữa bệnh với hình dáng giống đối tượng bị truy nã Nguyễn Trọng Cầm, các trinh sát Công an tỉnh Bình Định lập tức đến tỉnh Hậu Giang phối hợp với công an địa phương khoanh vùng, truy vết và đã truy bắt thành công đối tượng.

Tại thời điểm bị bắt, vợ con Cầm cũng tỏ ra rất bất ngờ về nhân thân chồng, cha của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Trọng Cầm theo quy định.

Đại úy CSGT bị 2 đối tượng đi trên một xe máy tông gục tại chốt kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 13/7, thông tin với PV Dân Việt, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đại úy Hoàng Hùng Cường (Tổ công tác 238, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang điều trị ở khoa Ngoại thần kinh, hiện sức khỏe đã khả quan. Bệnh viện đang theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực và vết thương tai trái của đại úy Cường.

Clip: Hiện trường vụ đại úy CSGT bị 2 đối tượng đi trên một xe máy tông gục tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.



Theo đó, khoảng 19h 20 phút ngày 12/7, tổ công thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn tại Km508+800 QL1A thuộc địa phận xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).



Đại úy CSGT bị 2 đối tượng đi trên một xe máy tông gục tại chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: PV

Khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ thì Dương Nhật Hoàng (SN 2007) điều khiển xe mô tô 38AS - 034.90 chở Nguyễn Văn Đài (SN 2007, cùng trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cả hai không đội mũ bảo hiểm, di chuyển theo hướng từ Bắc - Nam chạy tốc độ cao lao thẳng vào chốt kiểm tra của lực lượng chức năng.

Lúc này, đại úy Hoàng Hùng Cường trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ thì bị các đối tượng tông trúng. Cú tông mạnh khiến đại úy Cường cùng hai đối tượng ngã xuống đường. Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đưa 3 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Camera an ninh bên đường ghi lại sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng nghiêm theo quy định của pháp luật.