TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết người tại trụ sở xã; hỗn chiến kinh hoàng, 5 người thương vong

Người đàn ông bị đâm tại trụ sở UBND xã, tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Mỹ điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Xuân Đông khiến 1 người tử vong.

UBND xã Xuân Đông, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: IT

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, do có mâu thuẫn trong việc làm giấy tờ đất đai nên ông Nguyễn Thế Lực (63 tuổi) và ông Đào Xuân Lịch (42 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Đông) đến UBND xã Xuân Đông để giải quyết.

Tại đây, cả hai được cho là tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, ông Lực được cho đã dùng hung khí đâm ông Lịch, khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm đã bị lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, cả hai đứng tên chung sổ đỏ 1 lô đất. Trong quá trình làm thủ tục sang tên giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Hỗn chiến kinh hoàng, 5 người thương vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 21/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra vụ nhóm người hỗn chiến làm 2 người chết, 3 người bị thương ở xã Gia Tân 3 (Thống Nhất).



Video ghi lại vụ việc hỗn chiến kinh hoàng ở Đồng Nai, 2 người chết, 3 người bị thương. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu: Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nhóm 4 người gồm Vũ Thành Tiền (SN 1996, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất); Trần Anh Huy Hoàng (SN 1997, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất); Vũ Hoàng Minh Nhật ( SN 2003, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) và 1 đối tượng chưa rõ lai lịch mang theo 2 con dao tự chế đến nhà anh Phạm Văn Tám (SN 1981, ngụ ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3) để nói chuyện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 3 người bị thương. Nguồn: NLĐO

Lúc này, nhà anh Tám có Phạm Phú Độ (SN 1987, ngụ ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3) và Phạm Hồng Thái (SN 1981, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất).

Lời qua tiếng lại, đến khoảng 19 giờ tối 20/5, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hỗn chiến bằng dao tự chế kéo dài khoảng 5 phút.

2 nạn nhân được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất cấp cứu. Nguồn: NLĐO

Hậu quả, Tám và Độ bị thương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất. Đối tượng Tiền và Huy Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh nhưng không qua khỏi.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Người lái xe máy tông trọng thương một cháu bé tại TP.Đà Lạt rồi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/5, nguồn tin của phóng viên xác nhận trên địa bàn phường 9 (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn xe máy tông vào một cháu bé. Sau khi tông vào cháu bé này, người điều khiển xe máy đã tăng ga bỏ chạy. Vụ việc đang được Công an TP.Đà Lạt tiếp nhận, xử lý.

Cụ thể, camera của người dân đã ghi lại, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 19/5, trên đường Mê Linh (phường 9, TP.Đà Lạt) có một số người dân đi bộ tập thể dục.

Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe máy đã tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, một chiếc xe máy do một người điều khiển chở theo 1 người phía sau di chuyển với tốc độ khá nhanh đã tông vào cháu bé chạy trên đường. Sau khi xảy ra va chạm, người điều khiển xe máy đã tăng ga bỏ chạy.

Cháu bé bất tỉnh tại chỗ sau vụ va chạm.

Hậu quả, cháu bé bị xe máy tông trúng đã bất tỉnh tại chỗ, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thông tin mà phóng viên có được, cháu bé trên bị thương nặng, đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Clip: Camera của người dân ghi lại thời điểm chiếc xe tông vào cháu bé rồi bỏ chạy.

Nữ "đại gia" làm giả văn bản xác nhận quy hoạch, lừa ngân hàng vay 23 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua pháp nhân của Công ty TNHH SX TMDV Tổng hợp Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) xảy ra tại TP.HCM.

Nguyễn Bạch Vân đang bị truy tìm. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Bạch Vân (SN 1968, thường trú ở Bà Rịa – Vũng Tàu), nguyên Giám đốc Công ty Phát Đạt đã làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị - UBND TP.Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong, Công ty TNHH Golden Carp Asia.

Sau đó, nữ "đại gia" sử dụng hóa đơn GTGT khống của hai công ty này để làm căn cứ đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền gần 23 tỷ đồng, chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bạch Vân. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn theo quy định nhưng Nguyễn Bạch Vân đã bỏ trốn khỏi địa chỉ cư trú, đi đâu địa phương không biết.

Để phục vụ công tác truy bắt bị can Nguyễn Bạch Vân, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân với lý lịch như trên.

Cá nhân, tổ chức nào phát hiện Nguyễn Bạch Vân, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM qua SĐT 0693187783, 0889939569 hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.

Mâu thuẫn, đâm bạn nhậu tử vong bằng nhiều nhát dao

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 21/5, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trịnh Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Vụ việc đâm bạn nhậu tử vong bằng nhiều nhát dao được camera của quán ghi lại. Nguồn: Công Lý

Thông tin vụ việc đâm bạn nhậu tử vong từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh: Vào khoảng 19h45' ngày 20/5, tại quán nhậu thuộc thôn Tiến Thịnh (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) có 4 nam, nữ thanh niên ngồi ăn uống.

Quá trình ăn nhậu, giữa Trịnh Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Phú Lộc) và N.T.D. (SN 1992, trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) xảy ra mâu thuẫn. Bị D. tấn công trước, Sơn đã chạy vào bếp ăn của quán lấy 1 con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người D.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa N.T.D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Gây án xong, đối tượng Trịnh Văn Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Can Lộc cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy bắt đối tượng Trịnh Văn Sơn. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Sơn.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.