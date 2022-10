Lời khai của nghi phạm sát hại dã man người tình bằng 28 nhát dao

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan công an đã lấy lời khai bước đầu của nghi phạm sát hại chị Lê Thị O (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP.Huế).

Đặng Văn Đồng - nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên Huế đã bị bắt giữ. Ảnh: Trần Hồng.

Theo đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 11/10, ngay khi nhận tin báo tại thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ xảy ra vụ án giết người, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày đêm truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an nhanh chóng dựng chân dung nghi phạm gây án và đường chạy trốn của đối tượng.

Các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lập tức lên đường trong đêm, hành trình truy bắt qua nhiều tỉnh thành Quảng Nam, TP.Đà Nẵng.

Sau nhiều giờ lần theo dấu vết, với sự phối hợp của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt đối tượng gây án là Đặng Văn Đồng (SN 1972, trú xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vào trưa 12/10. Đồng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Đặng Văn Đồng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Đồng, do có mối quan hệ yêu đương với chị Lê Thị O, ngày 8/11, Đồng từ Bình Phước ra Huế. Tại đây, do ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn, Đồng đã ra tay sát hại chị O. Đồng đã dùng dao đâm 28 nhát ở vùng ngực và cổ chị O.



Công an lấy lời khai nghi Phạm Đặng Văn Đồng. Ảnh: Trần Hồng.

Sau khi gây án, Đồng chóng tẩu thoát, tìm đường chạy trốn vào miền Nam, nhưng không ngờ bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng bắt giữ.

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng đầu giờ chiều ngày 10/10, chị Lê Thị O được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng của chị này ở thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ.

Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đâm bằng vật sắc nhọn. Theo người dân địa phương, chị O là người phụ nữ sống đơn thân và đã có 2 người con.

Đã xác định được nghi phạm giết người giấu xác trong vali ở Nha Trang

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/10, theo Công an tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã xác định được nghi phạm giết người giấu xác trong vali xảy ra ngày 27/3/2020 tại khu vực rừng núi thuộc tổ 14 Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Nghi phạm gây án là Bùi Cao Sơn (28 tuổi), đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa về hành vi Trộm cắp tài sản. Còn nạn nhân là Hồ Quốc B. (36 tuổi, ngụ TP.Nha Trang).

Hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: K.N

Qua kết quả điều tra xác định năm 2019, Bùi Cao Sơn hẹn gặp Hồ Quốc B. đến căn hộ ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (TP.Nha Trang) để giải quyết nợ nần. Do không có tiền trả, Sơn cùng Aleksandr Vladimirovich (36 tuổi, quốc tịch Nga, đã xuất cảnh về nước năm 2019) đấm B. tử vong.

Trước đó, sáng 27/3/2020, một người dân trú ở Vĩnh Hòa (Nha Trang) khi đi làm rẫy thì phát hiện một vali bỏ trong bụi rậm, tại khu vực rẫy cách tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần khu vực Bãi Tiên) khoảng 10m. Lại gần, người dân thấy chiếc vali khóa kỹ, bên ngoài bọc chặt thêm một lớp băng keo, bốc mùi hôi thối, nên đã báo công an địa phương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường kiểm tra, phát hiện thi thể đang phân hủy bên trong chiếc vali.

Thi thể bỏ trong vali. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Xác định được người tung tin "ngân hàng vỡ nợ" khiến dư luận Nghệ An hoang mang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã lập hồ sơ xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật về hoạt động của ngành ngân hàng.



Theo đó, vào tối 10/10, tài khoản Facebook A.T.N đăng tải nội dung Ngân hàng SCB vỡ nợ. Thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều người bình luận, chia sẻ. Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

N.T.H tại cơ quan chức năng. Ảnh: H.Th

Qua xác minh, lực lượng chức năng triệu tập N.T.H (SN 1995, trú tại TP.Vinh) làm việc. Tại cơ quan công an, N.T.H đã thừa nhận tự ý soạn thảo, đăng tải nội dung về hoạt động tài chính, ngân hàng lên mạng xã hội.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự trên mạng xã hội. Nếu có hành vi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ô tô "điên" tông vào rạp đám tang, nhiều người nhập viện cấp cứu

Ô tô 4 chỗ biển số 51A.648.58 lưu thông trên tuyến giao thông liên xã đi về hướng trung tâm huyện Đức Huệ bất ngờ tông vào ngôi nhà đang tổ chức đám tang, khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/10, Công an huyện Đức Huệ (Long An) cho biết, CSGT huyện đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ ô tô 4 chỗ đâm vào đám tang nhà ven đường khiến nhiều người bị thương.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 11/10, tài xế điều khiển ô tô du lịch 4 chỗ biển số 51A.648.58 lưu thông trên tuyến giao thông liên xã đi về hướng trung tâm huyện Đức Huệ (tỉnh Long An).

Khi chạy qua xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, xe chạy tốc độ khá nhanh, lao xuống lề, hướng vào khu nhà dân. Chiếc xe tiếp tục chạy thẳng gần 20m đâm vào sân rạp của một đám tang. Tại đây, lúc này có 40 người đang ngồi dự chia buồn cùng tang gia.

Sự việc nhưng diễn ra quá nhanh, nhiều người ngồi chính diện ngay cổng ra vào không kịp tránh khỏi đã bị xe tông trúng văng khỏi ghế nằm la liệt trên sân.

Sáu cú va chạm có 7 người bị thương, trong số này 3 nạn nhân bị nặng được đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện cấp cứu.

Quảng Trị: Đạn nổ tại nhà máy gạch

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/10, lãnh đạo thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và công an địa phương đã đến kiểm tra, thăm hỏi Nhà máy sản xuất gạch tuynel M.H, đóng trên địa bàn sau vụ đạn nổ lúc rạng sáng cùng ngày.

Quả đạn nổ đã làm hư hỏng một số máy móc của nhà máy sản xuất gạch M.H. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo đó, vào khoảng 3h cùng ngày, trong khi băng chuyền của nhà máy sản xuất gạch đang đưa đất vào guồng xay để sản xuất gạch tuynel thì bất ngờ một quả đạn chưa xác định được chủng loại phát nổ.

Vụ nổ khiến một số máy móc bị hư hỏng, nứt toác. Một phần mái tôn bị thổi bay. Rất may vụ đạn nổ không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo Nhà máy sản xuất gạch tuynel M.H cho biết, trước đó đã cho rà phá bom mìn lượng đất sản xuất gạch nhưng không hiểu vì sao vẫn bị sót lọt.

Một thiết bị máy móc của nhà máy sản xuất gạch bị hỏng sau vụ đạn nổ. Đây là sự cố không mong muốn và cũng là bài học kinh nghiệm của nhà máy để hoạt động an toàn hơn. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo lãnh đạo nhà máy, vụ nổ là điều không mong muốn và đây là bài học kinh nghiệm trong hoạt động sắp tới để đảm bảo an toàn hơn.

Hiện tại, nhà máy đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ đạn nổ.

Được biết, hàng chục năm qua, dù đã được nhiều tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn nhưng Quảng Trị vẫn là địa phương đang bị ô nhiễm bom mìn nặng. Những hậu quả do bom mìn gây ra cho người dân Quảng Trị vẫn chưa dừng lại. Và vụ đạn nổ tại nhà máy gạch này là một trong những vụ việc như thế.