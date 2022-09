Có bao nhiêu bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng tại Bình Dương?

Như Dân Việt đã thông tin: Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bình Dương, các bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo bà Hằng gồm: Bà Đinh Thị Lan, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là ông Lê Công Vinh.

CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm các nhà báo, ca sĩ vì bà cho rằng những người kể trên đã xúc phạm vợ chồng bà trước. Ảnh: DV

Cũng theo kết luận điều tra, bà Hằng có sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội Youtube, Facebook bao gồm hai tài khoản Facebook "Ha Lee", "Nguyễn Phương Hằng"; 5 tài khoản Youtube "Trường Đua Đại Nam", "Chistiana Nguyen" và "LONG VLOG", "Tin Nóng Nhất 24h", "Luật sư Vlog".



Từ tháng 6/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội Youtube và Facebook nói trên, bị can Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.



Tại các buổi phát trực tiếp, bà Hằng đã phát ngôn những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân nên các cá nhân nói trên đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm như trên mạng về ông Hiển, bà Lan, bà Hàn Ni, ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Công Vinh.

Bà Hằng khai, do những người này có những từ ngữ, phát ngôn xúc phạm vợ chồng bà Hằng nên bà Hằng đã dùng những từ ngữ, phát ngôn xúc phạm lại những người nêu trên.

Nữ tiểu thương bán thịt heo lừa đảo hơn 37,5 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng (SN 1974, trú số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Đúc, TP.Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Hồng trước vành móng ngựa. Ảnh: H.L.

Nguyễn Thị Hồng là tiểu thương mua bán thịt heo tại chợ Phú Hậu, TP Huế. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2021, Hồng trực tiếp ghi số đề và giữ lại để ăn thua với người chơi hoặc chuyển cho người khác để hưởng hoa hồng nhưng đều bị thua. Vì vậy, Hồng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, vàng của một số người quen biết để trả nợ tiền thua số đề.

Để thực hiện mục đích chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Hồng nói dối là cần vay tiền góp vốn để mua gia súc với số lượng lớn bán cho các khách hàng tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Nội. Ngoài ra, Hồng còn nói dối vay tiền đầu tư xây dựng thêm trang trại, mua bán bất động sản.

Ngoài việc vay tiền, Hồng còn đề nghị các bị hại góp tiền với Hồng mua hàng rồi cùng chia lợi nhuận cộng với tiền lãi.

Người bị Hồng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn nhất là chị Nguyễn Thị Mỹ Ph (trú đường Trường Chinh, phường An Đông, TP.Huế) bị Hồng lừa số tiền 33,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Hồng còn chiếm đoạt của chị Lê Thị Th số tiền, vàng có trị giá gần 130 triệu đồng, chiếm đoạt của chị Thân Thị S hơn 2,9 tỷ đồng, chị Nguyễn Thị Hoàn số tiền 770 triệu đồng.

Tổng giá trị tài sản Hồng chiếm đoạt của các bị hại là hơn 37,5 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Hồng khai nhận, số tiền bị cáo vay mượn thực tế không dùng để kinh doanh, mua bán gia súc mà chủ yếu là để trả nợ tiền thua số đề, trả tiền lãi vay, tiêu xài...

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi án "vỡ họ" nhiều tỷ đồng ở Hải Phòng

Như Dân Việt đã thông tin: Mấy ngày qua, trên mạng Internet xuất hiện thông tin tại xã Ngũ Phúc (Kiến Thuỵ, Hải Phòng) xảy ra một vụ "vỡ họ" lớn.

Theo người dân, số tiền của vụ "vỡ họ" có thể lên tới trên 200 tỷ đồng.

Nhiều người dân xã Ngũ Phúc (Kiến Thuỵ, Hải Phòng) nhốn nháo tìm đến nhà chủ “họ” để hỏi về số tiền đã gửi, nhưng chủ “họ” đã đi vắng 3 ngày nay. Ảnh: Internet

Sáng 9/9, người dân kéo nhau tập trung rất đông trước nhà chủ "họ" để chờ xử lý vụ việc.

Chiều 10/9, thông tin với PV Dân Việt, một lãnh đạo xã Ngũ Phúc cho biết, đúng là mấy ngày nay, nhiều người dân đã đến nhà bà T có địa chỉ tại thôn Xuân Chiếng để hỏi về số tiền mà bà T đã cầm của họ. Tuy nhiên, bà T đã không có mặt tại nhà khoảng 3 ngày nay.

Vị lãnh đạo xã Ngũ Phúc cũng cho biết thêm, có thể người dân có gửi tiền cho bà T bằng hình thích chơi "họ" và bà T là chủ "họ". Khoảng 3 ngày nay, bà T không có mặt tại địa phương nên người dân đến hỏi về số tiền đã gửi.

"Hiện nay, số tiền của vụ "vỡ họ" các cơ quan chức năng chưa thống kê được bao nhiêu tỷ và người dân cũng chưa có đơn trình báo ra xã. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Ngũ Phúc đã có mặt để nắm tình hình, không để mất an ninh trật tự trên địa bàn", vị lãnh đạo xã Ngũ Phúc thông tin.

Hiện các cơ quan chức năng của huyện Kiến Thuỵ đang vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Trong vòng hơn 1 tháng, một cửa hàng tiện lợi bị trộm mất 6 xe máy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/9, một cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã đến Công an phường 26 trình báo về việc cửa hàng bị trộm xe máy vào tối 9/9.

Xe máy để ở cửa hàng tiện lợi bị một đối tượng xấu bẻ khóa, lấy cắp. Clip: B.T

Cùng ngày, đại diện Công an phường 26 cho biết đã nắm được sự việc, lập hồ sơ và đang truy xét các đối tượng có liên quan.



Biển cảnh báo do cửa hàng dán lên để khách hàng phòng ngừa mất trộm xe máy ở cửa hàng tiện lợi nói trên. Ảnh: B.T

Trước đó, hình ảnh camera cửa hàng ghi lại, gần 23 giờ ngày 9/9, chiếc xe máy của khách vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Lúc này, có 1 đôi nam nữ chạy đến và dừng trước cửa hàng sau đó di chuyển ra bên ngoài.

Thời điểm này, 1 thanh niên tiếp cận chiếc xe màu đỏ và bẻ khóa xe, nhanh chóng trộm xe máy tẩu thoát. Đôi nam nữ cũng lên xe tháo chạy sau đó. Đại diện cửa hàng cho biết, đây là chiếc xe thứ 6 bị mất trộm trong vòng hơn 1 tháng qua.

Trước đó, tối 6/9, trời mưa lớn, cửa hàng trên cũng bị 1 đối tượng tiếp cận, trộm xe máy. "Do trời mưa lớn, 1 người khách lên lầu trên để ăn, uống. Phía dưới thì khóa cổ xe và thời điểm này không có bảo vệ. Đối tượng mặc áo mưa và tiếp cận, bẻ khóa rồi rời đi sau đó", đại diện cửa hàng cho hay.

Cũng theo đại diện cửa hàng trong tháng 8, tại cửa hàng tiện lợi trên cũng bị mất thêm 4 chiếc xe máy. Hình ảnh camera ghi lại, các đối tượng gây án của 6 vụ đều giống nhau về ngoại hình, và cách thức. Cụ thể, đối tượng nam chở theo 1 phụ nữ tiếp cận để dò xét tình hình ở cửa hàng, sau đó, 1 đối tượng lẻn vào bẻ khóa sau đó cả nhóm tẩu thoát.

Hai giám đốc doanh nghiệp dùng súng để "nói chuyện"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng với 3 bị can.

Theo đó, Lê Xuân Giáp (38 tuổi) bị khởi tố về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trần Phát Đạt (58 tuổi) và Hồ Hồng Quảng (37 tuổi) bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cả 3 người trên đều trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), trong đó Giáp và Đạt là 2 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn huyện này.

Trần Phát Đạt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Tối 19/8, Giáp, Đạt cùng Quảng và một số người khác uống rượu tại thị trấn Hương Khê. Trong lúc ăn uống, giữa Giáp và Đạt xảy ra xích mích, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc.

Lê Xuân Giáp tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Khoảng 21h40 cùng ngày, Đạt về nhà lấy một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp ở thị trấn Hương Khê để "nói chuyện". Lúc này, Giáp lấy trong nhà ra một khẩu súng AK.

Sau 6 phát đạt thị uy của Giáp, Giáp và Đạt tiếp tục nói chuyện nợ nần rồi giải tán. Họ thống nhất không khai báo thông tin tới cơ quan chức năng về vụ việc. Khẩu súng của Giáp được Quảng mang đi tẩu tán.

Khẩu súng AK liên quan vụ án được cảnh sát thu giữ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hương Khê đã vào cuộc điều tra, thu giữ 2 khẩu súng nói trên cùng nhiều viên đạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.