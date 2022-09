Đã bắt được nghi phạm vụ thi thể nữ bị cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc

Trao đổi với Dân Việt chiều 9/9, lãnh đạo Công an xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lực lượng công an đã tạm giữ một nghi phạm trong vụ phát hiện thi thể cuộn bạt ven đường ngày 8/9 trên địa bàn.

Công an bắt giữ nghi phạm vụ thi thể cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc. Ảnh: VP

Trước đó, sáng 8/9, nhiều người dân xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên phát hiện một thi thể cuộn bạt ven đường liên xã qua địa bàn.



Khi được phát hiện, thi thể trên đã phân hủy, được cuộn bạt xung quanh, đã bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Theo nguồn tin, nạn nhân là nữ, 17 tuổi, ở Hà Giang.

Bắt giam người quản lý quán vụ 3 cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/9, thông tin từ Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Duy Hùng (người được ủy quyền quản lý cơ sở kinh doanh karaoke số 231 Quan Hoa bị cháy ngày 1/8).

Đây là vụ cháy gây thiệt hại về người nghiêm trọng khi 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Theo vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, Công an thành phố cũng sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan vụ cháy.

Công an TP.Hà Nội đã bắt 1 đối tượng trong vụ cháy quán karaoke 231 Quan Hoa khiến 3 cảnh sát hy sinh khi tham gia cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: BT

Về diễn biến vụ cháy, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1/8, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Ngay sau đó, Trung tâm Chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, 3 cán bộ Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy gồm đồng chí Đặng Anh Quân, Đội trưởng; đồng chí Đỗ Đức Việt, đồng chí Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Vụ cháy quán karaoke 231 Quan Hoa đã khiến 3 cảnh sát hy sinh. Trong ảnh là lực lượng cứu hộ, cứu nạn làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thành An

"Khi những cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh", Công an TP.Hà Nội thông tin.

Về mặt pháp lý, báo cáo của UBND quận Cầu Giấy nêu rõ: Quán karaoke được Phòng Kinh tế quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 1/2013. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Duy Trung, sinh năm 1978.

Đến tháng 4/2013, UBND quận Cầu Giấy cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cơ sở ISIS. Cuối tháng 8/2013, Công an quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quán karaoke này đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Sau đó, ông Nguyễn Duy Trung đã ủy quyền cho ông Phạm Duy Hùng để quản lý hoạt động kinh doanh tại quán karaoke ISIS trong thời hạn 10 năm.

Theo nội dung báo cáo, trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ. Nội dung báo cáo chưa nêu về mốc thời gian quán karaoke ISIS bị dừng hoạt động.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang trong vụ “ăn chặn” 3,8 triệu USD

Như Dân Việt đã thông tin: Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và 8 bị can trong vụ án thất thoát hơn 3,8 triệu USD liên quan việc mua thuốc phòng chống dịch cúm A/H5N1.

Có bốn người thuộc Công ty Dược phẩm Cửu Long bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm Lương Văn Hóa, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Thanh Tòng, cựu Phó tổng giám đốc và hai thuộc cấp khác.

Năm người bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm ông Cao Minh Quang; Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; Nguyễn Việt Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý Dược và hai cán bộ khác.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại 3,8 triệu USD. Ảnh: T.T

Theo cáo trạng, Công ty Dược Cửu Long được thành lập năm 2004, Nhà nước nắm 51,07% vốn nhưng đến năm 2019, doanh nghiệp này trở thành công ty tư nhân.

Giai đoạn năm 2005, dịch H5N1 diễn biến phức tạp nên Chính phủ phê duyệt kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir dùng trong phòng, chống cúm A H5N1.

Năm 2006, Bộ Y tế đặt hàng Công ty Dược Cửu Long sản xuất 5 triệu viên Oseltamivir với giá gần 146 tỷ đồng. Để sản xuất, Lương Văn Hóa và cấp dưới mua từ Công ty Mambo (Singapore) 525kg nguyên liệu, giá gần 9 triệu USD.

Sau đó, giá nguyên liệu giảm nên phía Mambo đồng ý giảm giá 3,8 triệu USD cho Công ty Dược Cửu Long. Tuy nhiên, Lương Văn Hóa đã "không báo cho Bộ Y tế biết" mà dùng số tiền này để "bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh", cáo trạng cho biết.

Năm 2010, Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty Dược Cửu Long "để ngoài sổ sách" hơn 3,8 triệu USD nên yêu cầu nộp lại. Tuy nhiên, Hóa chỉ đạo cấp dưới chuyển số tiền này ra nước ngoài, thanh toán cho 11 hợp đồng mua nguyên liệu khác, không phải để sản xuất Oseltamivir.

Do phía điều tra xin quan điểm xử lý, Bộ Tài chính có văn bản thể hiện 3,8 triệu USD đã thanh toán không đúng quy định dù đây là: "Khoản chênh lệnh giá phải hoàn trả cho ngân sách Nhà nước". Tương tự, Bộ Y tế khẳng định số tiền trên là khoản giảm giá nguyên liệu, phải nộp lại theo quy định.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định bị can Lương Văn Hóa đã "nhiều lần làm việc với Bộ Y tế" nhưng không báo cáo hoặc báo cáo sai sự thật về việc được giảm giá mua nguyên liệu. Khi bị phát hiện, vị này còn chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục hợp thức hồ sơ thanh toán, gây thiệt hại hơn 3,8 triệu USD (tương đương 61 tỷ đồng).

Cáo trạng xác định, các bị can tại Bộ Y tế được giao nhiệm vụ ký kết hợp đồng, theo dõi việc thực hiện, thanh quyết toán hợp đồng và định kỳ kiểm tra, đánh giá việc mua bán nguyên liệu sản xuất thuốc giữa Dược Cửu Long và nhà cung cấp.

Tuy nhiên, các bị can đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không xem xét, đánh giá việc thực hiện điều khiển đàm phán giá mua nguyên liệu… Họ không phát hiện việc Công ty Dược Cửu Long được giảm giá và giữ lại số tiền 3,8 triệu USD.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị xác định giữ vị trí Trưởng ban chỉ đạo giải quyết việc liên quan thuốc Tamiflu và Oseltamivir nên có trách nhiệm kiểm tra các vấn đề phát sinh.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, ông Quang từng phát hiện Công ty Dược Cửu Long "ỉm" 3,8 triệu USD nhưng lại: "Không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, làm rõ". Quá trình điều tra vụ án, ông Quang đã nộp 1,5 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả.

"Tú ông" môi giới “đại gia và kiều nữ” đi sex tour lãnh án tù

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/9, Đặng Văn Nhân (SN 1989, quê Kiến Xương, Thái Bình) bị TAND TP.Hà Nội phạt 3 năm tù về tội "Môi giới mại dâm".

Theo cáo trạng, Nhân không có việc làm ổn định nên năm 2020, đứng ra làm "tú ông" để kiếm ăn bất chính. Anh ta lập tài khoản Zalo "Hà Nội cung cấp PGA và Gái Tây" cùng nick Telegram "Hội bạn thân Hà Nội" để tìm kiếm, tiếp cận các cô gái có ngoại hình đẹp, gồm cả người Việt và người nước ngoài đang ở Việt Nam.

"Tú ông" Đặng Văn Nhân tại tòa, sáng 9/9. Ảnh: X.A

Nhân đề nghị họ đi bán dâm, "cắt" 30% tiền môi giới còn các cô gái hưởng 70%. Những ai đồng ý sẽ lại chuyển hình khuôn mặt, ảnh khỏa thân; thông tin tuổi, cân nặng, số đo 3 vòng… Để tìm khách, anh ta lập tài khoản Zalo "Mai Hồng Vũ" và đăng thông tin gái bán dâm tại đây.

Anh ta còn lập web "daigiavakieunu.net" để đăng hình ảnh, giá tiền các cô gái. Giá bán dâm theo lượt từ 2 – 10 triệu đồng hoặc 4 – 20 triệu đồng/đêm tùy theo "độ xinh đẹp" của từng người. Nếu đi sex tour từ 3 – 5 ngày, Nhân thu của khách 15 triệu đồng/người/ngày.

Cảnh sát phát hiện trong tháng 1/2021, Nhân 2 lần môi giới cho 3 cô gái đi bán dâm. Lần thứ nhất vào trưa ngày 12/1/2021, một người đàn ông gọi cho Nhân, đề nghị "điều" 2 cô gái đi sex tour trong 2 ngày.

"Tú ông" này sau đó cho một cô gái sinh năm 1998 ở Phú Thọ và một cô sinh năm 1999 quê Thái Bình "đi khách", giá trọn gói 3 ngày là 90 triệu đồng.

Hai hôm sau, một người khác gọi cho Nhân, nói muốn mua dâm phụ nữ nước ngoài. Bị cáo này điều một người Philipines đến một chung cư ở quận Cầu Giấy để bán dâm, giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi họ đang "giao dịch" thì bị cảnh sát phát hiện.

Cơ quan chức năng sau đó phạt hành chính những người mua dâm và gái bán dâm. Về việc bị cáo Nhân môi giới mại dâm trong giai đoạn năm 2020 đến tháng 1/2021, cảnh sát chưa phát hiện được những người mua, bán dâm nên tách hồ sơ xử lý sau.

Khởi tố tài xế lạng lách, đánh võng, "đòi" đấu đầu với loạt ô tô trên quốc lộ

Ngày 8/9, xác nhận với Dân Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Ba (SN 1985, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) về tội "Gây rối trật tự công cộng".



Vũ Văn Ba tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA

Vũ Văn Ba là người điều khiển xe ô tô nhãn hiệu i10 mang biển kiểm soát 37A-329.20 di chuyển trên Quốc lộ 7A đã có hành vi lạng lách, đánh võng.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 24/8, xe ô tô của Vũ Văn Ba di chuyển trên Quốc lộ 7A đoạn qua địa phận các xã Diễn Phúc, Diễn Thành và thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu) đã liên tục đối đầu với các xe ngược chiều. Trong quá trình điều tra và xác minh, các tài xế có mặt tại hiện trường đều nhận định hành vi trên gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, gây tâm lý bất an, lo sợ cho người đi đường và làm mất an ninh trật tự.

Clip tài xế lạng lách, đánh võng trên quốc lộ rất manh động.

Cơ quan công an xác định, khi tham gia giao thông, Vũ Văn Ba nghi có sử dụng chất kích thích (rượu, bia). Còn đối tượng thừa nhận, tại thời điểm đó đã lái xe trong tình trạng "không được tỉnh táo và mất kiểm soát".

Đáng nói, ngay khi phát hiện bản thân phạm tội, Vũ Văn Ba đã nhờ một người khác nhận tội thay mình. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được Vũ Văn Ba là đối tượng cầm lái.