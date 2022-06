TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Kết quả điều tra vụ tài xế tố CSGT đánh người; giết bạn trai của người yêu cũ

Kết quả điều tra vụ tài xế tố CSGT đánh người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/6, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, cơ quan này vừa có thông cáo báo chí về kết quả giải quyết đơn khiếu nại của tài xế Lê Hữu Hiếu (SN 1992, trú phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) tố cáo bị một số cán bộ CSGT Trạm CSGT Hải Lăng, thuộc Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị đánh gây thương tích và thu giữ điện thoại vào ngày 14/5 tại khu vực Trạm CSGT Hải Lăng.

Tài xế Hiếu tố bị cán bộ Trạm CSGT Hải Lăng đánh bị thương nhưng kết quả điều tra khẳng định không có căn cứ. Ảnh: N.V

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của tài xế Lê Hữu Hiếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương tiến hành các bước kiểm tra, xác minh theo quy định.

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kết luận không có căn cứ, cơ sở xác định có sự việc các cán bộ trong tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Hải Lăng đánh tài xế Hiếu.

Đối với vết trầy xước ở khuỷu tay phải và các dấu vết rách vải ở áo của tài xế Hiếu, Cơ quan CSĐT đã tiến hành các biện pháp để xác minh nhưng không thu thập được tài liệu, chứng cứ nào chứng minh về nguyên nhân, thời gian, địa điểm cụ thể của việc hình thành các dấu vết này. Đồng thời, ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của tài xế Lê Hữu Hiếu.

Theo thông cáo này, Trung tâm Pháp y tỉnh đã có kết luận giám định pháp y về thương tích của tài xế Lê Hữu Hiếu. Cụ thể, chấn thương ngực của tài xế Hiếu đã được điều trị; tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 0%.

Tài xế Hiếu không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT mà bỏ đi loanh quanh, cố thủ trên xe, gọi điện thoại... trong khi trời mưa to. Ảnh: N.V

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, khoảng 15h ngày 14/5, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Hải Lăng trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 75C-096.23 do tài xế Lê Hữu Hiếu đi theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu chở hàng quá tải, vượt chiều cao nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, cố thủ trên cabin và liên tục gọi điện thoại.

Khi lực lượng CSGT tiến hành làm việc, tài xế không khai báo thông tin. Nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp, Trạm CSGT Hải Lăng đã báo cáo Phòng CSGT Công an tỉnh để xử lý cho kéo xe về trạm cân trọng tải. Đến 17h30 cùng ngày, tài xế Hiếu có mặt ở trạm và xuất trình giấy tờ.

Tuy nhiên, khi lên xe để lái vào khu vực cân tải trọng, tài xế tiếp tục cố thủ ở cabin và gọi điện thoại. Thuyết phục không hiệu quả, tổ tuần tra đã niêm phong, kéo xe về trạm trước sự chứng kiến của chủ xe và tài xế.

Qua làm việc, Trạm CSGT Hải Lăng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Hữu Hiếu. Sau khi lập biên bản, đến khoảng 20h cùng ngày, phía tài xế, chủ xe không đồng ý ký vào biên bản. Đồng thời, tài xế Hiếu nói mình bị đau ở mạn sườn và được chủ xe đưa đi cấp cứu.

Sau đó, ngày 17/5, tài xế Hiếu đã gửi đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý đến Công an tỉnh về việc cán bộ Trạm CSGT Hải Lăng có hành vi đánh người gây thương tích.

Vài ngày sau, trạm CSGT Hải Lăng lập biên bản xử phạt hành chính thêm ba lỗi vi phạm đối với tài xế Hiếu gồm: điều khiển xe ôtô kinh doanh vận tải không có phù hiệu; tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; điều khiển xe vượt khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông 71%.

Trước đó tài xế Hiếu bị lập biên bản về lỗi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng.

Ngoài việc lập biên bản xử phạt với tài xế Hiếu, trạm CSGT Hải Lăng còn xử phạt chủ xe với các lỗi giao xe cho người làm công lái xe ôtô kinh doanh vận tải không có phù hiệu; tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; lái xe vượt khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép.

Giết bạn trai của người yêu cũ

Như Dân Việt đã thông tin: Sự việc xảy ra khoảng 23h30 ngày 27/6 tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Theo cảnh sát, Trần Quang Thìn (SN 1976) đang giữ một lắc tay bằng vàng của người yêu cũ.

Trần Quang Thìn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Giang

Bạn trai mới của cô gái là anh P (SN 1984) biết việc này nên gọi cho Thìn, yêu cầu anh ta trả lại lắc tay nếu không sẽ "không để yên". Hai người hẹn nhau đến một khu trọ ở huyện Lục Ngạn để giải quyết nhưng đến nơi xảy ra cãi vã.

Khi anh P lên xe máy chuẩn bị rời đi liền bị Thìn cầm dao đâm nên bỏ chạy nhưng được một đoạn đã gục xuống. Thìn gọi taxi, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đáng tiếc, anh P tử vong trước khi tới bệnh viện.

Sau đó, Thìn tới trụ sở công an đầu thú, bị công an tạm giữ. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý giải quyết.

Tài xế "xe điên" lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng lãnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/6, TAND Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Duy Tân (SN 1980, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 3/4, sau khi nhậu xong trên đường Duy Tân, Lương Duy Tân điều khiển xe ô tô BKS 43A-505.82 đi trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Lê Duẩn về đường Lê Độ trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.



Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Tân đã không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ tông vào đuôi xe ô tô BKS 43B-027.91 do Mai Thanh Vũ (SN 1981, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển, đang dừng đèn đỏ.

Sau đó, Tân điều khiển lui xe lại một đoạn, rồi tăng tốc xe chạy về vào đường gom phía bên phải hướng về đường Lê Độ. Khi đến đoạn gần Cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Thạnh tại số 60 A Điện Biên Phủ, (quận Thanh Khê), Lương Duy Tân không làm chủ được tốc độ nên đã điều khiển xe lên vỉa hè phía bên phải đường Điện Biên Phủ theo hướng chiều xe chạy và tông thẳng vào Cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Thạnh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PV

Hậu quả làm 7 người bị thương, trong đó có 5 người trong cơ sở sản xuất bánh mì gồm chị Phạm Thị Sương (SN 2002), chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1985), Phạm Nguyễn Tố Uyên (SN 2016), cháu Nguyễn Nhật Hậu Phước (SN 2020), chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1983) và 2 người đứng trước nhà 60A Điện Biên Phủ gồm Hồ Quốc Phong (SN 1977) và chị Diệp Ái Di (SN 1959), bị thương được đưa vào bệnh viện Đa khoa cấp cứu, ngoài ra còn làm hư hỏng một số tài sản

Theo kết luận giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của 6 người có thương tích gồm: Phạm Thị Sương, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phạm Nguyễn Tố Uyên, Nguyễn Thị Thu Hường, Hồ Quốc Phong, Diệp Ái Di là 98 %. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại do Lương Duy Tân điều khiển xe gây ra là 59.775.000 đồng.

Thời điểm gây tai nạn, kết quả thử nồng độ cồn trong hơi thở xác định Lương Duy Tân có sử dụng rượu bia, nồn độ cồn là 0,674 mg/L. Đồng thời, kết quả test nhanh Lương Duy Tân dương tính với ma túy.

Tại tòa, Lương Duy Tân thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tân khai, vào ngày 1/4/2022 tại quán karaoke tại Hội An bị cáo được một người tên De (chưa xác định được lai lịch) cho viên ma túy để sử dụng.

Bị cáo Lương Duy Tân tại tòa. Ảnh: PV

Chiếc xe ô tô Tân điều khiển là tài sản của cha mẹ mua để cho bị cáo sử dụng chạy grab. Trước khi điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn nói trên, bị cáo đã sử dụng ma túy, cha mẹ và người thân đều không hề biết việc này.

Bị cáo Lương Duy Tân có nhân thân xấu, ngày 25/7/1998, bị Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm xử 1 năm tù về tội "Cướp tài sản của công dân", 1 năm về tội "Cướp giật tài sản của công dân" và 3 tháng tù về tội " Trộm cắp tài sản của công nhân". Tổng hợp hình phạt 2 năm 3 tháng tù (chưa đủ 18 tuổi).

Ngày 21/10/2017, Tân bị Công an phường Thanh Khê Đông xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong vụ án này, bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền hơn 468 triệu đồng, gia đình có công cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn và các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên phạt bị cáo Lương Duy Tân mức án 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bắt người gây tai nạn rồi bỏ trốn, lén lút “đi sửa xe”

Như Dân Việt đã thông tin: Phùng Văn Mạnh (SN 1983, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bị Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tạm giữ tối 28/6 để điều tra hành vi gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo cảnh sát, khoảng 19h35 ngày 26/6, Mạnh điều kiển ô tô đi trên đường vành đai 3 nhưng va chạm với anh Nguyễn Văn Đồng (SN 1999), lái xe máy mang BKS 88L1 – 69331.

Phùng Văn Mạnh bị cáo buộc để xảy ra tai nạn chết người nhưng bỏ trốn. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Nhà chức trách cáo buộc, vụ tai nạn khiến anh Đồng tử vong nhưng Mạnh không dừng lại mà bỏ trốn, điều khiển xe về nhà nên cảnh sát phải ra thông báo truy tìm.

Ngày 28/6, tức 2 ngày sau tai nạn, Mạnh đi ô tô xuống Hà Nội sửa chữa và bị cảnh sát phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Giả gái để... buôn ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 29/6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, vừa phá chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Linh (SN 1995, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo đó, do không có nghề nghiệp ổn định, Linh nghĩ ra cách mua ma túy về bán lại để kiếm lợi. Linh mua ma túy về cất giấu trong một nhà trọ do đối tượng thuê tại quận Cẩm Lệ. Để mọi việc diễn ra thuận lợi, Linh thuê thêm các “chân rết” về giúp việc.

Đối tượng Võ Ngọc Linh thường xuyên giả gái để qua mắt lực lượng chức năng khi giao dịch ma túy. Ảnh: CACC

Sau quá trình trinh sát, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã “giăng lưới” tóm gọn khi Linh hẹn giao 5 viên ma túy thuốc lắc, 2 gói ketamine với giá 5 triệu đồng ma túy trên đường Trần Bạch Đằng. Khám xét nơi ở của Linh, lực lượng thu giữ thêm 30 viên ma túy dạng thuốc lắc, 50 vỏ bao ni-lông, 1 cân tiểu ly và 5 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh CACC

Theo cơ quan chức năng, đối tượng rất ma mãnh, luôn cảnh giác trong từng phi vụ. Linh chỉ bán ma túy cho những “khách hàng” quen. Sau khi trao đổi với các “con nghiện” qua điện thoại và “chốt” giao dịch, Linh hẹn gặp giao hàng ở những nơi cảm thấy an toàn. Khi thấy có dấu hiệu khả nghi, đối tượng ngay lập tức hủy giao dịch. Đặc biệt, Linh thường xuyên giả gái khi đi giao hàng để qua mặt lực lượng chức năng.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang điều tra, xe lý Linh theo quy định pháp luật.